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Giao hữu U23 quốc tế: Chờ đợi gì với U23 Việt Nam?

Tiểu Phùng

TPO - Chạm trán các đối thủ mạnh với lối chơi mang màu sắc khác nhau sẽ là phép thử quan trọng cho thấy nội lực của đội tuyển U23 Việt Nam.

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U23 Việt Nam sẽ có màn thử lửa giá trị ở giao hữu quốc tế U23 tại Gia Lai (ảnh Hải Hoàng)

Theo danh sách được VFF công bố, đội tuyển U23 Việt Nam có 26 cầu thủ, trong đó gồm 7 gương mặt từng góp mặt tại Asiad 20 (Nagoya, Nhật Bản): thủ môn Cao Văn Bình, các hậu vệ Lê Nguyên Hoàng, Đinh Quang Kiệt, cùng Lê Đình Long Vũ, Lê Văn Thuận, Nguyễn Lương Tuấn Khải và Nguyễn Quốc Toản.

Đây là nhóm cầu thủ đã có trải nghiệm thi đấu trước những đối thủ mạnh ở cấp độ châu lục. Dù U23 Việt Nam không thể tiến xa hơn vòng tứ kết ASIAD 20 sau thất bại trước U23 Hàn Quốc, hành trình tại Nhật Bản vẫn đem lại những bài học đáng giá về tốc độ, cường độ và yêu cầu chuyên môn của bóng đá đỉnh cao.

Sự trở lại của những gương mặt này có thể giúp đội tuyển duy trì tính kế thừa, đồng thời tạo nền tảng để ban huấn luyện tiếp tục xây dựng bộ khung ổn định. Tuy nhiên, Gia Lai VTV Cup cũng không chỉ là sân chơi dành cho những cầu thủ đã có kinh nghiệm quốc tế.

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VFF đang "chăm bẵm" lứa U23 Việt Nam cho các mục tiêu quan trọng trong năm 2027

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và HLV Kim Sang-sik còn bổ sung hàng loạt gương mặt mới, qua đó sàng lọc kỹ hơn các cầu thủ tiềm năng nhằm chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn. Có thể kể tới 3 cầu thủ Việt kiều gồm Trần Thành Trung, Williams Minh Hoàng và Ngô Đăng Khoa.

Một điểm đáng chú ý ở cúp giao hữu quốc tế Gia Lai, đó là 3 đối thủ của U23 Việt Nam sở hữu lực lượng và lối chơi mang màu sắc khác nhau. Trong danh sách đem đến Việt Nam, U23 Qatar có nhiều cầu thủ chiều cao vượt trội, đặc biệt ở hàng thủ như trung vệ Abdalla Mugib (cao 1m92), Aatif Magdi (1m89), Yousef Mohammad (1m88) và thủ môn Abubaker Mohamed (1m89). Qatar cũng là nước có hệ thống đào tạo trẻ cơ bản, hứa hẹn sẽ đem lại thử thách lớn với U23 Việt Nam.

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U23 Qatar sở hữu nhiều cầu thủ có thể hình, thể lực vượt trội (ảnh HAGL)

U23 Thái Lan dự kiến sẽ mang đội hình mạnh đến tranh tài. Trong chưa đầy 1 năm qua, bóng đá Thái Lan đã 2 lần nếm "trái đắng" trước Việt Nam với các thất bại ở SEA Games 2025 và ASEAN Cup 2026. Cuộc đối đầu với người Thái sẽ là dịp để các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh cho thấy khả năng thích ứng và khắc chế lối chơi của đối thủ. Thái Lan vốn giỏi kiểm soát bóng, tấn công đa dạng và biến hoá nhờ dàn cầu thủ giàu kỹ thuật, tốc độ. Màn so tài giữa đôi bên dự kiến sẽ là sự kiện nóng bỏng nhất.

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U23 Singapore trong khi đó chơi kỷ luật, chặt chẽ và đặc biệt "khó nhằn" với chiến thuật phòng ngự-phản công có chiều sâu. Ba đối thủ, 3 sắc thái khác nhau sẽ là dịp để U23 Việt Nam tích luỹ kinh nghiệm, đồng thời cho thấy nội lực của mình.

Đây đồng thời là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện năng lực, ghi điểm với ban huấn luyện đội bóng.

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#U23 quốc tế #HLV Kim Sang-sik #U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #cầu thủ Việt kiều

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