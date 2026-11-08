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5 cầu thủ chấn thương, HLV Kim Sang-sik bổ sung hai nhân tố cho Casper Cup 2026

Trọng Đạt

TPO - Sau khi 5 cầu thủ gặp chấn thương ở vòng 7 V.League 2026/27, HLV Kim Sang-sik gọi bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc vào đội tuyển Việt Nam.

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Theo thông tin từ các CLB, Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định), Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát và Lê Ngọc Bảo (cùng thuộc CLB Ninh Bình) gặp chấn thương ở những mức độ khác nhau sau vòng 7 V.League.

Ban huấn luyện quyết định không triệu tập 5 cầu thủ này trong đợt tập trung hiện tại để họ có thời gian nghỉ ngơi, điều trị và hồi phục thể trạng, qua đó hạn chế nguy cơ quá tải. Thay vào đó, đội tuyển Việt Nam bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên của CLB Hoàng Anh Gia Lai và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc thuộc SHB Đà Nẵng.

Sinh năm 2002, Hoàng Vĩnh Nguyên trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ HAGL và từng được triệu tập vào đội U23 Việt Nam năm 2023. Tiền vệ này từng có 5 tuần tập huấn tại CLB Cádiz B của Tây Ban Nha. Sau thời gian thi đấu cho CLB TP.HCM, Vĩnh Nguyên trở lại khoác áo HAGL từ mùa giải 2025/26.

Trong khi đó, Nguyễn Hồng Phúc sinh năm 2003, trưởng thành từ lò đào tạo Thể Công Viettel và từng khoác áo các đội tuyển trẻ Việt Nam. Hậu vệ này có tên trong đội hình U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2024. Sau khi chuyển đến SHB Đà Nẵng, Hồng Phúc thường xuyên góp mặt trong đội hình chính của đội bóng sông Hàn tại V.League 2025/26.

Đợt điều chỉnh nhân sự cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị dài hạn của ban huấn luyện. Sau khi AFC điều chỉnh lịch tổ chức VCK Asian Cup 2027, chuyển từ tháng 1/2027 sang giai đoạn từ ngày 23/12/2027 đến 21/1/2028, kế hoạch của đội tuyển Việt Nam cần được tính toán phù hợp với lịch thi đấu mới.

Các đợt tập trung và giao hữu quốc tế vừa giúp đội tuyển hoàn thiện chuyên môn trước mắt, vừa tạo cơ hội để ban huấn luyện đánh giá thêm nguồn lực cầu thủ. Những trận đấu tại Casper Cup 2026 sẽ là dịp để các thành viên ban huấn luyện theo dõi năng lực, khả năng thích ứng và mức độ đáp ứng yêu cầu chuyên môn của những gương mặt mới, qua đó xây dựng chiều sâu và tính kế thừa cho đội tuyển.

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#đội tuyển Việt Nam #Kim Sang-sik #Casper Cup 2026 #Hoàng Vĩnh Nguyên #Nguyễn Hồng Phúc #cầu thủ chấn thương #V.League 2026/27

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