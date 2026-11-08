Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải Marathon Di sản Hà Nội 2026

TPO - Vận động viên Hoàng Nguyên Thanh giành giải nhất nam cự ly marathon tại Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026. Ở nội dung nữ, Agnes Katunge Mutune (Kenya) về nhất với thời gian 2 giờ 48 phút 20 giây.

Hoàng Nguyên Thanh vô địch giải Marathon Di sản Hà Nội 2026.

Giải Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội 2026 khép lại hôm nay, thu hút hàng vạn vận động viên (VĐV), trong đó có gần 2.500 VĐV quốc tế đến từ gần 70 quốc gia. Các VĐV tranh tài trên cung đường kết nối những địa danh và không gian di sản đặc trưng của Thủ đô.

Ở nội dung marathon nam, VĐV Hoàng Nguyên Thanh về nhất với thời gian 2 giờ 30 phút 13 giây. VĐV Agnes Katunge Mutune giành giải nhất nữ sau 2 giờ 48 phút 20 giây.

Ở cự ly bán marathon, Đoàn Thu Hằng về nhất nữ với thời gian 1 giờ 24 phút 26 giây; Nguyễn Trung Cường giành giải nhất nam sau 1 giờ 11 phút 4 giây.

Cự ly 10km ghi nhận chiến thắng của Ly Ngọc Hà ở nội dung nữ, với thành tích 41 phút 1 giây, và Nguyễn Hoàng Thịnh ở nội dung nam, với thời gian 33 phút 8 giây. Tại cự ly 5km, Giàng Thị Lan về nhất nữ sau 20 phút 16 giây, còn Đồng Minh Hải giành giải Nhất nam với thành tích 17 phút 22 giây.

Cũng trong khuôn khổ giải, Cúp Doanh nghiệp lần đầu được tổ chức và thuộc về Greenfeed Việt Nam. Đội vô địch sẽ nhận chuyến đi tới Thượng Hải, tham dự Standard Chartered Shanghai 10km Run, một sự kiện trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu.

Với thông điệp “Bứt phá, vươn xa”, giải chạy hướng tới thúc đẩy giao lưu với cộng đồng chạy bộ quốc tế, đồng thời lan tỏa lối sống lành mạnh và tinh thần trách nhiệm cộng đồng. Toàn bộ tiền tài trợ từ The Leaders Run được dành cho các hoạt động cộng đồng. Chương trình “Trao Giày Cũ - Nhận Niềm Vui” cũng tiếp nhận gần 500 đôi giày để làm sạch và trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn.

PGS.TS. Nguyễn Trí, Tổng Giám đốc Công ty Đức Hương Anh (DHA Việt Nam), đơn vị sở hữu giải và thành viên Ban Tổ chức, cho biết năm 2026 là mùa giải thứ ba mang tên Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội. Qua từng năm, Ban Tổ chức tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức theo định hướng chuẩn quốc tế, hướng tới các tiêu chuẩn của World Athletics.



Công tác an ninh, an toàn, điều tiết giao thông và y tế được triển khai với sự phối hợp của các cơ quan chức năng, đơn vị địa phương và Bệnh viện Bạch Mai, đơn vị đảm nhiệm vai trò Bảo trợ Y tế chính thức. Ông Nguyễn Trí cũng cảm ơn người dân Thủ đô đã đồng hành, cảm thông và hỗ trợ trong những ngày diễn ra sự kiện, góp phần tạo nên trải nghiệm thân thiện cho VĐV và du khách.

Giải năm nay tiếp tục lan tỏa thông điệp “Giải chạy không thuốc lá - Vì một Hà Nội xanh”, phối hợp cùng Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế). Thông điệp nhấn mạnh rằng lối sống lành mạnh không chỉ gắn với rèn luyện thể chất mà còn với ý thức bảo vệ sức khỏe, hạn chế các yếu tố nguy cơ có thể phòng tránh, trong đó có thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm thuốc lá mới.

Standard Chartered Marathon Di sản Hà Nội là giải chạy thứ 10 trong hệ thống Standard Chartered Marathon toàn cầu, đồng thời là thành viên của Age Group Ranking System thuộc Abbott World Marathon Majors. Thành tích tại giải được công nhận để xét chuẩn tham gia các giải marathon Boston, Tokyo, London, Berlin, Chicago, New York City và Sydney.

Giải có bốn cự ly dành cho người lớn gồm 5km, 10km, bán marathon 21,0975km và marathon 42,195km, cùng cự ly dành cho trẻ em từ 5 đến 9 tuổi.