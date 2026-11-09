Mùa giải kỳ lạ của Thể Công Viettel

TPO - Lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ lại thấy một Thể Công Viettel nhiều nghịch lý đến thế. Họ vừa trải qua 10 trận không thắng liên tiếp. Khá kỳ lạ là từ đầu mùa, CLB này trận nào có mặt là trận đó xuất hiện thẻ đỏ.

Chiến thắng 2-0 trước Đồng Nai ở ngày ra quân (04/09) từng được xem là bước chạy đà ấn tượng cho tham vọng của Thể Công Viettel dưới triều đại HLV Velizar Popov. Thế nhưng, không một ai tại đại bản doanh Viettel có thể ngờ rằng, khúc khải hoàn ấy lại là lần đầu tiên và cuối cùng họ được nếm trải cảm giác chiến thắng trong suốt hơn 2 tháng ròng rã sau đó.

Kể từ thất bại 0-1 trước đại kình địch Công an Hà Nội ở vòng 2, con tàu Thể Công Viettel hoàn toàn và rơi tự do không phanh. Tính đến sau trận hòa 1-1 trước Thanh Hóa ở vòng 7 vào tối 8/11, chuỗi trận không thắng của đội bóng áo lính trên mọi đấu trường chính thức đã nối dài lên con số 10 trận liên tiếp (3 trận hòa, 7 thất bại). Đây chính là cột mốc không thắng dài nhất trong kỷ nguyên hiện đại của CLB, kể từ khi họ trở lại với sân chơi cao nhất Việt Nam năm 2019.

Khủng hoảng không chỉ giới hạn ở giải quốc nội mà lan rộng ra cả sân chơi AFC Champions League Two. Việc phải căng mình trên hai mặt trận đã bộc lộ sự thiếu hụt về chiều sâu lực lượng lẫn sự quá tải về thể lực. Ở bảng E, ngoại trừ trận hòa quả cảm 1-1 trước Melbourne Victory, Thể Công Viettel liên tiếp nếm trái đắng khi gục ngã 0-1 trước Persib Bandung và nhận hai trận thua đậm trước FC Seoul (tổng tỷ số 0-8).

Các pha tấn công của Thể Công Viettel chưa được định hình

Ở LPBank V.League 1 là những trận thua trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (1-3), Công an TP.HCM (0-1), ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định (1-3)… Lối chơi pressing cường độ cao mà HLV Velizar Popov dày công xây dựng dần biến thành con dao hai lưỡi khi các cầu thủ cạn kiệt năng lượng và đánh mất sự gắn kết. Giọt nước tràn ly sau thất bại 1-3 trước Nam Định ở vòng 6 đã buộc ban lãnh đạo phải đưa ra quyết định thay tướng.

HLV Popov rời ghế nóng nhường chỗ cho ông Guilherme Almeida. Dù vậy, "liều thuốc đổi vận" vẫn chưa thể phát huy tác dụng ngay tức thì, khi đội bóng tiếp tục trắng tay tại Hàn Quốc và chỉ có được một điểm nhọc nhằn trước Thanh Hóa. Từ ứng viên sáng giá cho chức vô địch, Thể Công Viettel đã chính thức trải qua tròn 10 trận chỉ hòa và thua sau khi mùa giải trôi qua hơn 1/4 chặng đường.

Bên cạnh chuỗi 10 trận không thắng, điểm nhấn kỳ lạ nhất định hình mùa giải kỳ lạ của Thể Công Viettel chính là câu chuyện thẻ phạt. Một kịch bản tưởng chừng chỉ có trong tiểu thuyết viễn tưởng đã xảy ra: Cả 7 vòng đấu đầu tiên của Thể Công Viettel tại LPBank V.League 1 2026/27 đều xuất hiện ít nhất 1 thẻ đỏ. Tổng cộng đã có tới 8 thẻ đỏ xuất hiện qua 7 vòng đấu của Thể Công Viettel, chiếm gần nửa tổng số thẻ của toàn giải đấu.

Đây là một thống kê vô tiền khoáng hậu không chỉ ở bóng đá Việt Nam mà thuộc dạng cực hiếm trên bình diện thế giới. Trong 7 trận đấu ấy, dù án phạt thuộc về chính họ hay đối phương, thì Thể Công Viettel vẫn chứng kiến một “mẫu số chung” là họ hoàn toàn bất lực.

Bá Tiến là trường hợp mới nhất dính thẻ đỏ trong trận đấu có mặt Thể Công Viettel

Thông thường trong bóng đá hiện đại, được thi đấu hơn người là chiếc chìa khóa vàng để kiểm soát thế trận, kéo giãn cự ly đội hình đối phương và tung ra đòn kết liễu. Nhưng với Thể Công Viettel mùa này, việc hơn người dường như lại trở thành một gánh nặng tâm lý. Khi đối thủ co cụm về thế trận tử thủ, các học trò của ông Popov trước đây lẫn Almeida hiện tại lập tức rơi vào trạng thái bế tắc. Họ hầu như chỉ biết tạt bóng từ 2 biên.

Tệ hại hơn, việc dâng cao đội hình tấn công một cách nôn nóng khi có lợi thế quân số đã biến họ thành miếng mồi ngon cho những đòn phản công sắc lẹm của đối thủ. Không ít lần, Thể Công Viettel nắm giữ quyền kiểm soát bóng áp đảo nhưng lại phải nhận bàn thua đau đớn từ những tình huống cố định hoặc phản công chớp nhoáng.

Cơn bão thẻ đỏ, kỳ lạ thay, lan rộng ra cả đấu trường châu lục. Trong 4 trận đã qua ở AFC Champions League 2 thì Thể Công Viettel chứng kiến tới 3 thẻ đỏ, gồm 1 của họ và 2 của đối thủ. Và cả 4 trận đó, đội bóng áo lính đều không thắng. Như vậy, CLB này trải qua 10 trận không thắng và họ chứng kiến tới 11 thẻ đỏ xuất hiện trong chuỗi trận vừa qua.

Chuỗi trận không thắng và "dị tượng" trận liên tiếp dính thẻ đỏ phác họa chân thực bức tranh khó hiểu về Thể Công Viettel ở mùa giải này. 2 tuần nghỉ FIFA Days sắp tới có lẽ là dịp lý tưởng để ban huấn luyện đội bóng ngồi lại, giải mã vấn đề và đưa đội bóng trở lại đúng hướng.