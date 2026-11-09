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LIV Golf 2.0 lụi tàn, Jon Rahm mở màn phiên bản 3.0 bằng chức vô địch

Trọng Đạt

TPO - Trong tuần thi đấu đầu tiên sau quãng nghỉ bảy tuần, Jon Rahm vượt qua sự mệt mỏi và những xáo trộn quanh tương lai để giành danh hiệu tại Abu Dhabi Aldar Championship.

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Thừa nhận đã kiệt sức sau những sự kiện trong hai tuần qua, Rahm vẫn không đánh vòng nào quá 67 gậy tại Yas Links Golf Club. Anh khép lại giải Abu Dhabi Aldar Championship với tổng điểm - 23, qua bốn vòng 65-67-66-67 gậy, hơn người đồng đội cũ ở LIV Golf là Tyrrell Hatton hai gậy. Rory McIlroy đứng thứ ba, kém Rahm bốn gậy.

Golfer 31 tuổi mệt mỏi vì nhiều lý do. Vợ chồng anh vừa đón con gái Begona vào cuối tháng trước, nâng số con trong gia đình lên bốn, tất cả đều dưới 6 tuổi. Những xáo trộn quanh quyết định rời LIV Golf của Rahm, cùng việc giải đấu do Saudi Arabia hậu thuẫn đi đến hồi kết, cũng khiến mùa thu năm nay trở nên đặc biệt nhiều biến động.

“Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau những màn trình diễn không tốt và cuộc đấu tranh về tinh thần trước những ồn ào, việc trở lại thi đấu sau một thời gian nghỉ ngơi, khi gia đình vừa có thêm thành viên mới, thật đặc biệt”, Rahm nói.

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Rahm đã không thi đấu trong bảy tuần, kể từ BMW PGA Championship tại Wentworth. Khi đó, anh đánh 78-77 và xếp cuối bảng. Trước giải đấu này, anh đồng hạng 23 tại Irish Open. Còn ở giải LIV Golf gần nhất, cũng là giải LIV Golf cuối cùng, Rahm về nhì, kém nhà vô địch Michael La Sasso một gậy.

“Tôi gần như chưa dám tin vào điều đó, bởi đã khá lâu rồi tôi mới chơi tốt tại một giải thuộc DP World Tour. Ở lần thi đấu gần nhất, nếu không tính những lần rút lui, tôi nghĩ mình đã xếp cuối bảng”, Rahm nói. “Từ cuối bảng lên đầu bảng, cảm giác thật tuyệt".

Rahm kiểm soát tốt lối chơi ngay từ đầu tuần. Anh mở màn bằng vòng 65 gậy không bogey, với 7 birdie. Trong cả giải, golfer người Tây Ban Nha chỉ mắc 5 bogey, trong đó có một lần ở hố thứ ba khi bắt đầu vòng chung kết hôm chủ nhật.

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Cuộc đua vô địch diễn ra kịch tính. Birdie của Francesco Laporta ở hố 7 giúp golfer người Italy bắt kịp Rahm ở mốc - 20 gậy. Sau đó, McIlroy ghi birdie liên tiếp ở hố 10 và 11 để gia nhập nhóm dẫn đầu. Hatton cũng có birdie, khiến bốn golfer cùng chia sẻ ngôi đầu. Tuy nhiên, Rahm lần lượt ghi birdie ở các hố 11, 12 và 15, rồi giữ par ở ba hố cuối để giành chiến thắng với cách biệt hai gậy.

Đây là chiến thắng thứ 11 của Rahm trên DP World Tour, kể từ lần gần nhất tại The Masters 2023. Trước đó, anh đăng quang DP World Tour Championship 2022. Danh hiệu tại Abu Dhabi cũng là chiến thắng Rolex Series thứ sáu của Rahm, giúp anh lập kỷ lục về số lần vô địch ở các giải đấu thuộc hệ thống này.

Golfer người Tây Ban Nha tăng 45 bậc trên bảng xếp hạng Race to Dubai và vẫn còn cơ hội vô địch mùa giải trước giải đấu cuối cùng diễn ra vào tuần tới.

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Về phía ngôi sao McIlroy, anh khởi đầu vòng cuối bằng một birdie và một eagle, nhưng mắc hai bogey trong bốn hố tiếp theo. McIlroy nỗ lực bám đuổi, song bogey ở hố 15 gần như khép lại cơ hội vô địch.

“Đó là một tuần mà tôi cảm thấy mình đã có cơ hội, đặc biệt là ngày chung kết. Tôi không thể duy trì đà thi đấu, nhưng đây vẫn là một tuần tích cực”, McIlroy nói. “Dĩ nhiên, tôi muốn vô địch giải đấu, nhưng vẫn có đủ tín hiệu tốt để bước vào tuần tới với sự tự tin".

McIlroy đứng thứ hai trên bảng xếp hạng Race to Dubai trước giải đấu tuần tới, sau Eugenio Chacarra, người đồng hạng 22 tại Abu Dhabi. 50 golfer đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tranh tài tại DP World Tour Championship ở Dubai, khởi tranh vào thứ Năm, với tổng quỹ thưởng 10 triệu USD.

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#Jon Rahm #Abu Dhabi #LIV Golf #DP World Tour #Rolex Series #Rory McIlroy #Race to Dubai

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