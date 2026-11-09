Sôi nổi tranh tài tại giải Pickleball Vietcombank thành công 'Kết nối thành công'

Ngày 8/11, tại cụm sân US An Dương (Hà Nội), Vietcombank Chi nhánh Thành Công đã tổ chức Giải Pickleball “Kết nối Thành công”. Sự kiện thể thao giao lưu quy tụ đông đảo vận động viên là cán bộ nhân viên, đối tác và khách hàng thân thiết, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập chi nhánh (8/12/2006 – 8/12/2026).

Tạm gác lại những bận rộn chuyên môn và không gian phòng giao dịch thường nhật, các vận động viên đã có mặt từ sáng sớm để bước vào tranh tài ở 4 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, Đôi nam, Đôi nam nữ và Đôi nữ.

Dù là giải đấu phong trào, chất lượng chuyên môn trên sân vẫn được đánh giá cao. Các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha giằng co điểm số kịch tính, từ những pha bỏ nhỏ khéo léo sát lưới (dink shot) cho tới các cú đập bóng dứt điểm uy lực.

Giải đấu thu hút đông đảo cán bộ, đối tác và khách hàng tham dự. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Điểm nhấn xuyên suốt giải đấu là tinh thần thể thao cao thượng (fair-play). Trên sân đấu, khoảng cách giữa các vị trí quản lý, nhân viên hay đối tác kinh doanh được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự phối hợp ăn ý của tình đồng đội và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các đối thủ.

Pickleball, môn thể thao kết hợp linh hoạt giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, hiện phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ tính gắn kết cộng đồng cao. Việc lựa chọn bộ môn này làm hoạt động giao lưu thể hiện xu hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp trẻ trung, năng động và chú trọng nâng cao thể chất.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank Thành Công đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Vietcombank. Với những nỗ lực bền bỉ, chi nhánh liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Các vận động viên nỗ lực cống hiến những đường bóng đẹp mắt. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Đại diện Vietcombank Thành Công phát biểu khai mạc giải đấu Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, mang chủ đề “Kết nối Thành công”, giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thắt chặt nhịp cầu kết nối giữa ngân hàng với các đối tác, khách hàng thân thiết đã cùng song hành trong suốt hai thập kỷ qua. Đây cũng là dịp để củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo động lực mới cho tập thể cán bộ nhân viên tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Đại diện BTC và vận động viên chụp ảnh lưu niệm sau Giải đấu. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Tại các nội dung thi đấu, những cặp vận động viên xuất sắc giành Giải Nhất gồm:

Đôi nam: Nguyễn Huy Hoàng – Nguyễn Duy Dự.

Đôi nữ: Lê Thị Thuận – Đặng Thị Châu Thoa.

Đôi nam nữ: Vũ Huy Thái – Nguyễn Thu Hương.

Đôi nam lãnh đạo: Nguyễn Hồng Vinh – Hồ Xuân Hè.

Giải đấu khép lại cùng ngày với lễ trao cúp và huy chương lưu niệm cho các cặp vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng bảng đấu.

Giải Pickleball Vietcombank Thành Công không chỉ là sân chơi thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, kết nối và tăng cường tinh thần đoàn kết. Thành công của giải đấu tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào Pickleball ngày càng phát triển.