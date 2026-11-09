Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Sôi nổi tranh tài tại giải Pickleball Vietcombank thành công 'Kết nối thành công'

P.V

Ngày 8/11, tại cụm sân US An Dương (Hà Nội), Vietcombank Chi nhánh Thành Công đã tổ chức Giải Pickleball “Kết nối Thành công”. Sự kiện thể thao giao lưu quy tụ đông đảo vận động viên là cán bộ nhân viên, đối tác và khách hàng thân thiết, hướng tới kỷ niệm 20 năm ngày thành lập chi nhánh (8/12/2006 – 8/12/2026).

Tạm gác lại những bận rộn chuyên môn và không gian phòng giao dịch thường nhật, các vận động viên đã có mặt từ sáng sớm để bước vào tranh tài ở 4 nội dung: Đôi nam lãnh đạo, Đôi nam, Đôi nam nữ và Đôi nữ.

Dù là giải đấu phong trào, chất lượng chuyên môn trên sân vẫn được đánh giá cao. Các trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha giằng co điểm số kịch tính, từ những pha bỏ nhỏ khéo léo sát lưới (dink shot) cho tới các cú đập bóng dứt điểm uy lực.

Giải đấu thu hút đông đảo cán bộ, đối tác và khách hàng tham dự. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công
Giải đấu thu hút đông đảo cán bộ, đối tác và khách hàng tham dự. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Điểm nhấn xuyên suốt giải đấu là tinh thần thể thao cao thượng (fair-play). Trên sân đấu, khoảng cách giữa các vị trí quản lý, nhân viên hay đối tác kinh doanh được xóa nhòa, nhường chỗ cho sự phối hợp ăn ý của tình đồng đội và sự tôn trọng lẫn nhau giữa các đối thủ.

Pickleball, môn thể thao kết hợp linh hoạt giữa quần vợt, cầu lông và bóng bàn, hiện phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam nhờ tính gắn kết cộng đồng cao. Việc lựa chọn bộ môn này làm hoạt động giao lưu thể hiện xu hướng xây dựng văn hóa doanh nghiệp trẻ trung, năng động và chú trọng nâng cao thể chất.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Vietcombank Thành Công đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu trong toàn hệ thống Vietcombank. Với những nỗ lực bền bỉ, chi nhánh liên tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô và được ghi nhận bằng nhiều danh hiệu thi đua cao quý.

Các vận động viên nỗ lực cống hiến những đường bóng đẹp mắt. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công
Các vận động viên nỗ lực cống hiến những đường bóng đẹp mắt. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Sôi nổi tranh tài tại giải Pickleball Vietcombank thành công 'Kết nối thành công' ảnh 3

Đại diện Vietcombank Thành Công phát biểu khai mạc giải đấu Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Đại diện ban tổ chức chia sẻ, mang chủ đề “Kết nối Thành công”, giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện sức khỏe mà còn mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc: thắt chặt nhịp cầu kết nối giữa ngân hàng với các đối tác, khách hàng thân thiết đã cùng song hành trong suốt hai thập kỷ qua. Đây cũng là dịp để củng cố tinh thần đoàn kết nội bộ, tạo động lực mới cho tập thể cán bộ nhân viên tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa doanh nghiệp bền vững.

Đại diện BTC và vận động viên chụp ảnh lưu niệm sau Giải đấu. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công
Đại diện BTC và vận động viên chụp ảnh lưu niệm sau Giải đấu. Nguồn: Ban Tổ chức giải Pickleball Vietcombank Thành Công

Tại các nội dung thi đấu, những cặp vận động viên xuất sắc giành Giải Nhất gồm:

  • Đôi nam: Nguyễn Huy Hoàng – Nguyễn Duy Dự.
  • Đôi nữ: Lê Thị Thuận – Đặng Thị Châu Thoa.
  • Đôi nam nữ: Vũ Huy Thái – Nguyễn Thu Hương.
  • Đôi nam lãnh đạo: Nguyễn Hồng Vinh – Hồ Xuân Hè.

Giải đấu khép lại cùng ngày với lễ trao cúp và huy chương lưu niệm cho các cặp vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng bảng đấu.

Giải Pickleball Vietcombank Thành Công không chỉ là sân chơi thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất mà còn là dịp để các vận động viên giao lưu, kết nối và tăng cường tinh thần đoàn kết. Thành công của giải đấu tiếp tục lan tỏa tinh thần thể thao tích cực, góp phần thúc đẩy phong trào Pickleball ngày càng phát triển.

#Pickleball Vietcombank

Cùng chuyên mục

‘Màn tự hủy’ lịch sử: CLB Trung Quốc dẫn 12 điểm, còn 4 vòng vẫn không thể vô địch

‘Màn tự hủy’ lịch sử: CLB Trung Quốc dẫn 12 điểm, còn 4 vòng vẫn không thể vô địch

TPO - Bóng đá thế giới vừa chứng kiến một trong những cú sảy chân chấn động và khó tin nhất lịch sử. Chengdu Rongcheng đã tự tay ném đi chiếc cúp vô địch Chinese Super League sau thất bại thứ 4 liên tiếp, qua đó đánh mất hoàn toàn cách biệt 12 điểm từng tạo ra trước đối thủ bám đuổi.

Mùa giải kỳ lạ của Thể Công Viettel

Mùa giải kỳ lạ của Thể Công Viettel

TPO - Lịch sử bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam có lẽ chưa bao giờ người hâm mộ lại thấy một Thể Công Viettel nhiều nghịch lý đến thế. Họ vừa trải qua 10 trận không thắng liên tiếp. Khá kỳ lạ là từ đầu mùa, CLB này trận nào có mặt là trận đó xuất hiện thẻ đỏ.

MU thoát thua trên sân nhà trước Aston Villa

MU thoát thua trên sân nhà trước Aston Villa

TPO - Chơi trên sân nhà Old Trafford nhưng MU liên tục để Aston Villa dẫn bàn và chỉ giữ được 1 điểm ở những phút cuối nhờ bàn thắng gỡ hoà 4-4 của Dorgu. Kết quả khiến MU nối dài chuỗi trận gây thất vọng tại giải Ngoại hạng Anh.

Nguyễn Quốc Bảo Huy vô địch Faldo Junior Tour Vietnam 2026

Nguyễn Quốc Bảo Huy vô địch Faldo Junior Tour Vietnam 2026

TPO - Golfer trẻ Nguyễn Quốc Bảo Huy đăng quang Faldo Junior Tour Vietnam 2026 với tổng điểm -11 sau ba vòng đấu tại Royal Long An Golf & Country Club. Giải đấu cũng xác định bốn vận động viên giành quyền dự Faldo Series Asia Grand Final vào tháng 4/2027.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe