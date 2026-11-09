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Đội U19 du đấu Trung Quốc, cả 4 đội tuyển của Việt Nam đều bận rộn trong tháng 11

Đặng Lai

TPO - Cả 4 đội tuyển trong cả 4 cấp độ của bóng đá nam sẽ đồng loạt ra quân trong tháng 11. Tại Đông Nam Á, Việt Nam là quốc gia duy nhất cử cả 4 đội đi tranh tài trong cùng quãng thời gian.

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Lịch thi đấu Panda Cup 2026

Tháng 11 mở ra với nhịp đập bận rộn hiếm thấy của bóng đá Việt Nam khi cả bốn cấp độ đội tuyển - gồm đội tuyển Quốc gia (ĐTQG), U23, U19 và U17 - đồng loạt bước vào các chiến dịch tranh tài quốc tế.

Sự trùng hợp đầy hối hả này vẽ nên một bức tranh phát triển liên tục, nơi guồng máy đào tạo và cọ xát đỉnh cao không ngừng vận hành để tìm kiếm, rèn luyện lực lượng kế cận cho tương lai. Trong bức tranh nhộn nhịp ấy, tâm điểm thu hút sự chú ý đặc biệt chính là hành trình của U17 Việt Nam tại VCK World Cup U17 khởi tranh vào ngày 19/11.

Tuy nhiên, không thể bỏ qua chuyến du đấu của đội tuyển U19 Việt Nam tại Trung Quốc. Các cầu thủ trẻ U19 được mời tham dự giải giao hữu quốc tế uy tín Panda Cup diễn ra tại Thành Đô. Họ đứng trước cơ hội quý giá để "thử lửa" ở tầm vóc châu lục.

Lịch thi đấu đặt ra cho U19 Việt Nam thử thách thực sự khi lần lượt chạm trán chủ nhà U19 Trung Quốc, thế lực U19 Hàn Quốc và đại diện giàu thể lực U19 Tajikistan. Chuyến du đấu này vượt xa ý nghĩa của những trận giao hữu thử nghiệm đơn thuần. Đó là đấu trường giúp lứa cầu thủ trẻ làm quen với áp lực thi đấu quốc tế trên sân khách, rèn giũa bản lĩnh trước tốc độ và kỷ luật chiến thuật của Hàn Quốc, đồng thời thích nghi với sức mạnh cơ bắp, va chạm thể lực từ các đội bóng vùng Đông Á và Trung Á.

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U19 Việt Nam sẽ gặp các đối thủ sừng sỏ

Ý nghĩa lớn nhất của chuyến xuất ngoại này nằm ở vị thế bản lề của lứa U19 - mắt xích chiến lược kết nối giữa bóng đá học viện với môi trường chuyên nghiệp U23 và ĐTQG. Việc cọ xát cùng những nền bóng đá hàng đầu châu Á là thước đo chính xác nhất để ban huấn luyện rà soát bộ khung, kiểm tra tư duy xử lý bóng tốc độ cao và nhận diện các khiếm khuyết trong khâu phòng ngự lẫn tấn công của đội.

Va vấp thực tế trên đất bạn sẽ đem lại trải nghiệm quý báu hơn nhiều so với các buổi tập nội bộ, tạo tiền đề vững chắc cho lứa cầu thủ này trước thềm các vòng loại giải trẻ châu lục của AFC.

Song song với Panda Cup, đội tuyển Việt Nam sẽ tham dự Casper Cup cùng 2 đối thủ Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan, trong khi U23 Việt Nam góp mặt ở giải Gia Lai VTV Cup cùng các đội U23 của Thái Lan, Singapore và Qatar. Cả 3 sân chơi của U19, U23 và đội tuyển quốc gia đều diễn ra trong dịp FIFA Days. Chậm hơn vài ngày, U17 Việt Nam sẽ chính thức tranh tài ở VCK Cúp thế giới, đánh dấu lần thứ 2 trong lịch sử bóng đá Việt Nam có đại diện tham dự World Cup sân chơi 11 người.

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