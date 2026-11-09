HLV tuyển U23 Thái Lan: Chúng tôi có quá ít thời gian chuẩn bị cho Gia Lai VTV Cup 2026

TPO - HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul vừa lên tiếng trước giờ tranh tài ở Gia Lai VTV Cup 2026. Nhà cầm quân của U23 Thái Lan đã nêu bật những khó khăn mà đội nhà gặp phải trước ngày tranh tài.

HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul phát biểu trước giờ sang Việt Nam tranh tài

Khó khăn đầu tiên là việc các cầu thủ vừa hoàn tất các vòng đấu ở Thai League nhưng đã phải chuẩn bị lên đường sang Việt Nam tham dự giải, với trận ra quân diễn ra ngay chiều mai (10/11).

Trong danh sách U23 Thái Lan đăng ký dự Gia Lai VTV Cup 2026, không ít cầu thủ thi đấu cuối tuần qua. Paripan Wongsa ra sân ở Thai League cho Sasisalai, Phongsakorn Sangkasopha thi đấu trong màu áo Ratchaburi. Trước đó anh thi đấu ở cả AFC Champions League Elite với tần suất 3 ngày/trận…

Tuy nhiên, cũng nhiều người được nghỉ ngơi do không được đội bóng chủ quản tung ra sân. Đó là Worawut Noisri, Jehhanafee Mamah, Jittipat Wasungnoen, Soffan Sanron… Theo thống kê, khoảng một nửa đội hình tuyển U23 Thái Lan được nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần cho giải Gia Lai VTV Cup 2026.

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Nhìn sang U23 Việt Nam dự giải, thậm chí các cầu thủ đội chủ nhà ra sân nhiều hơn khi hầu như tất cả các cầu thủ đều thi đấu ở các sân chơi LPBank V.League 1 và hạng Nhất Quốc gia vào cuối tuần qua. Quang Kiệt cày ải trong màu áo Công an TPHCM, Đăng Khoa cũng ra sân ở những phút cuối trận thua Công an Hà Nội trong khi các thành viên của CAND, HAGL, SLNA… đều chinh chiến tối đa thể lực.

Theo Thawatchai Damrong-Ongtrakul, khó khăn thứ 2 là hành trình di chuyển vất vả. “Một số cầu thủ vừa thi đấu tại giải quốc nội ngay ngày hôm qua đã phải lập tức di chuyển đến sân bay Don Mueang để khởi hành. Hành trình đến Gia Lai khá vất vả do không có chuyến bay thẳng. Do vậy, chúng tôi phải hạ cánh tại Hà Nội trước khi nối chuyến đến Gia Lai. Điều đó khiến thời gian di chuyển kéo dài hơn nhiều so với các chuyến bay thông thường đến Việt Nam”, nhà cầm quân này nhấn mạnh.

Với những yếu tố khách quan đó, HLV Thawatchai chỉ đặt mục tiêu cọ xát ở Gia Lai VTV Cup 2026. “Mục tiêu chính của tôi là giúp các cầu thủ mới tích lũy kinh nghiệm ở đấu trường quốc tế. Tôi tin họ sẽ thi đấu với tất cả năng lực và quyết tâm”, ông tuyên bố.