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Thể thao

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26 trọng tài quốc tế điều hành tại Đại hội Thể thao toàn quốc

Trọng Đạt

TPO - Để nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm tính công bằng và minh bạch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với các liên đoàn, hiệp hội thể thao quốc gia mời 26 trọng tài quốc tế tham gia điều hành một số môn thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

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Trọng tài người Australia gốc Việt Nghĩa Trần (hàng dưới bên trái) là trọng tài quốc tế được mời làm nhiệm vụ tại môn karate.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Việt Nam Nguyễn Hồng Minh cho biết, xác định công tác trọng tài có vai trò quan trọng đối với chất lượng và thành công của Đại hội, Cục đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá và lựa chọn lực lượng điều hành phù hợp.

Theo kế hoạch, Đại hội huy động 2.921 trọng tài, 215 cán bộ chuyên môn và 853 nhân viên kỹ thuật. Lực lượng này được lựa chọn căn cứ vào trình độ, kinh nghiệm và yêu cầu thực tế của từng môn thi đấu, đáp ứng quy mô và tính cạnh tranh của sự kiện thể thao lớn nhất cả nước.

Bên cạnh đội ngũ trong nước, 26 trọng tài quốc tế được mời tham gia điều hành các môn Khiêu vũ thể thao, Bóng rổ, Bơi, Đấu kiếm, Roller, Karate và Bowling. Đây là những môn có yêu cầu cao về chuyên môn, kỹ thuật và độ chính xác trong đánh giá, chấm điểm.

Theo ông Nguyễn Hồng Minh, việc tăng cường trọng tài quốc tế được cân nhắc dựa trên đặc thù của từng môn. Giải pháp này nhằm bảo đảm áp dụng thống nhất luật thi đấu, hạn chế sai sót và tranh chấp chuyên môn, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của vận động viên.

Sự tham gia của trọng tài quốc tế cũng tạo điều kiện để đội ngũ Việt Nam trao đổi kinh nghiệm, cập nhật phương pháp điều hành theo chuẩn mực quốc tế. Qua đó, năng lực chuyên môn của lực lượng trọng tài trong nước từng bước được nâng cao, đáp ứng yêu cầu tổ chức các giải đấu trong nước và quốc tế.

Cùng với công tác trọng tài, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Ban Tổ chức Đại hội phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường giám sát, phòng ngừa tiêu cực và giữ nghiêm kỷ cương thi đấu. Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an được mời tham gia ban tổ chức một số môn võ thuật và các môn có tính chất nhạy cảm.

Việc mời trọng tài quốc tế, tăng cường giám sát và chú trọng nâng cao năng lực trọng tài trong nước là những bước chuẩn bị nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn tại Đại hội. Đây cũng là một phần trong nỗ lực chuyên nghiệp hóa và thúc đẩy hội nhập quốc tế của thể thao Việt Nam.

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#trọng tài quốc tế #Đại hội Thể thao toàn quốc #thể thao Việt Nam #Nguyễn Hồng Minh #trọng tài karate #Đại hội 2026 #Cục Thể dục thể thao

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