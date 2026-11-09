Cầu thủ Ninh Bình rời đội, U23 Việt Nam cấp tốc bổ sung cầu thủ

TPO - Trần Thành Trung (CLB Ninh Bình) và Nguyễn Trọng Tuấn (CLB Hưng Yên) phải chia tay đội vì chấn thương buộc HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập bổ sung cầu thủ cho đội tuyển U23 Việt Nam trước thềm giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai.

U23 Việt Nam sẽ có đợt cọ xát chất lượng ở giải U23 quốc tế Gia Lai

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết Trần Thành Trung gặp chấn thương khi còn ở CLB. Sau khi hội quân và được kiểm tra y tế, cầu thủ này được đánh giá không đủ khả năng thi đấu tại giải. Trong khi đó, Nguyễn Trọng Tuấn mới gặp chấn thương đầu gối trong trận đấu tại vòng vừa qua của Giải hạng Nhất quốc gia.

Hai cầu thủ được triệu tập bổ sung đều sinh năm 2003 và đang thi đấu tại V.League. Cao Hoàng Minh trưởng thành từ lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai, có sở trường ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Nguyễn Đức Phú trưởng thành từ Trung tâm đào tạo bóng đá PVF, từng khoác áo các đội tuyển trẻ U20, U21, U22 và U23 Việt Nam. Ngoài vị trí tiền vệ trung tâm, Đức Phú còn có thể đảm nhiệm vai trò tiền vệ phòng ngự, mang đến thêm lựa chọn cho ban huấn luyện.

Tuyển U23 Việt Nam hiện đang tập luyện tại Pleiku để chuẩn bị cho giải U23 quốc tế. Do HLV Kim Sang-sik bận nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam, tuyển U23 Việt Nam sẽ do trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.

Bản thân HLV Kim Sang-sik hiện cũng đang gặp khó khăn về lực lượng khi mới đây 5 cầu thủ gặp chấn thương rút lui gồm Nguyễn Hai Long (CLB Hà Nội), Văn Vĩ (Nam Định) và Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát, Lê Bảo Ngọc (cùng thuộc Ninh Bình).

Theo lịch thi đấu, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11, tiếp đó là U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11 và U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11. U23 Việt Nam dự kiến tập trung vào ngày 8/11.