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HLV tuyển U23 Việt Nam: Gia Lai VTV Cup 2026 là bước đệm cho VCK U23 châu Á

Đặng Lai

TPO - Trước thềm khởi tranh giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026, ban huấn luyện các đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan, U23 Singapore và U23 Qatar đã có những chia sẻ đáng chú ý về mục tiêu, lực lượng cũng như quá trình chuẩn bị cho chiến dịch lần này.

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Quyền HLV Đinh Hồng Vinh (giữa, ảnh VFF)

Quyền HLV trưởng U23 Việt Nam, ông Đinh Hồng Vinh, đã gửi lời cảm ơn tới sự đồng hành của các đơn vị tổ chức, đồng thời làm rõ định hướng nhân sự của đội chủ nhà: “U23 Việt Nam xin gửi lời cảm ơn tới LĐBĐ Việt Nam, Ban tổ chức địa phương cùng các cơ quan báo chí, truyền thông đang tiếp tục đồng hành và ủng hộ Giải giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026. U23 Việt Nam tham dự giải lần này có sự kết hợp giữa một số cầu thủ vừa tham dự Asiad và gương mặt mới. Đây sẽ là thế hệ tiếp nối của bóng đá Việt Nam. Trong đợt tập trung này, chúng tôi có 26 cầu thủ đến từ các CLB trong nước”.

Không chỉ hướng đến kết quả tốt tại Pleiku, ban huấn luyện U23 Việt Nam còn coi đây là bước đệm quan trọng cho lộ trình dài hơi hơn của các cấp độ đội tuyển. HLV Đinh Hồng Vinh nói thêm: “Với quỹ thời gian chuẩn bị cho giải đấu lần này, chúng tôi mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến các giải đấu trong năm 2027 và xa hơn là xây dựng lực lượng cho đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi đến đây với mục tiêu thi đấu hết mình, thể hiện tinh thần vì màu cờ sắc áo, cống hiến cho người hâm mộ và từng bước xây dựng một đội tuyển U23 có chất lượng tốt nhất trong tương lai.

Chúng tôi hướng đến năm 2027 với những giải đấu quan trọng như VCK U23 châu Á và xa hơn là Olympic (2028). Tương tự như 3 năm trước, dù quỹ thời gian chuẩn bị có phần gấp rút, nhưng những thành công trong năm 2025 và 2026 đã là câu trả lời. Trận đấu với U23 Qatar ở lượt trận cuối sẽ là trải nghiệm tốt cho cả những cầu thủ cũ lẫn các gương mặt mới. Chúng tôi sẽ thể hiện khát khao cống hiến để có một giải đấu thành công. Bên cạnh đó, toàn đội cũng hướng đến mục tiêu tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho năm 2027”.

Ở bên kia chiến tuyến, do lịch bay muộn và chiều tối mới có mặt tại Pleiku, HLV Chawatchai Damrong của U23 Thái Lan đã gửi video. Tại đây, ông chia sẻ về kế hoạch của Voi chiến: “Chúng tôi mang theo nhiều cầu thủ trẻ. Đây là thế hệ mới của bóng đá Thái Lan, bên cạnh một số gương mặt đã có kinh nghiệm thi đấu. Giải đấu này là bước chuẩn bị đầu tiên cho vòng loại U23 châu Á. Điều chúng tôi quan tâm là khả năng kết hợp giữa những cầu thủ mới và các gương mặt giàu kinh nghiệm trong cùng một đội hình”.

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Các đội tham gia họp báo (ảnh VFF)

Chiến lược gia người Thái cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới trận chạm trán duyên nợ ngay ngày ra quân: “Mục tiêu của chúng tôi luôn là thể hiện khả năng tốt nhất ở mỗi giải đấu. Việc được thi đấu với những đối thủ chất lượng là cơ hội rất tốt để các cầu thủ trưởng thành. Trận mở màn gặp U23 Việt Nam mang ý nghĩa đặc biệt và chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức. Tôi tin người hâm mộ sẽ rất háo hức chờ đợi cuộc đối đầu này. Hy vọng các CĐV Thái Lan sẽ tiếp tục dành sự ủng hộ cho đội tuyển tại giải”.

Về phía khách mời Tây Á U23 Qatar, HLV Jose Angel Ziganda Lacunza đánh giá rất cao giá trị thực chiến mà giải đấu tại Gia Lai mang lại cho các học trò sau quãng nghỉ dài: “Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức vì sự đón tiếp nồng hậu. Giải đấu này là cơ hội rất tốt đối với chúng tôi, bởi trong thời gian dài vừa qua, đội chưa có nhiều điều kiện tập luyện và thi đấu".

Ông Lacunza coi giải đấu tới là dịp để U23 Qatar kiểm tra lại năng lực. "Đây là dịp để tôi làm việc cùng một số cầu thủ, giúp họ có thêm thời gian gắn kết và hiểu nhau hơn. Chúng tôi sẽ tận dụng cơ hội được thi đấu với nhiều đối thủ khác nhau để đánh giá chính xác năng lực của mình. Một số cầu thủ chưa có nhiều thời gian làm việc cùng nhau, vì thế giải đấu này rất hữu ích để toàn đội tập trung, tập luyện, xác định những vấn đề cần cải thiện và đánh giá tình hình lực lượng hiện tại”, nhà cầm quân này nói.

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#Gia Lai VTV Cup 2026 #U23 Việt Nam #Đinh Hồng Vinh #U23 Thái Lan #U23 Qatar #VCK U23 châu Á #bóng đá giao hữu

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