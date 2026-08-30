Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank: Chạy bộ trực tuyến gây quỹ 5 tỷ đồng sau 11 ngày

TP - Chiến dịch chạy bộ trực tuyến “Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt” trong khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 đã cán mốc gây quỹ 5 tỷ đồng ngày 18/8, chỉ sau 11 ngày phát động và sớm gần một tháng so với kế hoạch. Với mỗi kilomet hợp lệ của người tham gia, Techcombank đóng góp 10.000 đồng vào Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương.

Điểm đáng chú ý của chương trình là cơ chế quy đổi quãng đường chạy thành tiền đóng góp. Qua đó, mỗi kilomet được tích lũy không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện thể chất mà còn trở thành một phần nguồn lực hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hình thức này giúp hoạt động chạy bộ hằng ngày của từng cá nhân được kết nối với một mục tiêu cộng đồng cụ thể.

Sau 11 ngày, chiến dịch thu hút gần 32.000 vận động viên và 1.500 câu lạc bộ tham gia. Hàng trăm nghìn lượt tương tác trên các nền tảng trực tuyến cho thấy sức lan tỏa của chương trình trong cộng đồng chạy bộ.

Hàng vạn bước chạy cùng hướng về trẻ em

Giải Marathon Quốc tế Techcombank Hà Nội đã đưa hoạt động thể thao phong trào quy mô quốc tế này làm cầu nối lan tỏa những giá trị thực chất cho cộng đồng. Ảnh: Techcombank

Trên bảng thành tích cá nhân, các chân chạy phong trào tạo nên cuộc đua đáng chú ý về tổng cự ly. Lâm Vương Duy Anh (Cần Thơ) đang dẫn đầu với 378,97 km, trong khi Thiên Hoàng (Vinh) bám sát với 365,77 km.

Ở bảng tập thể, nhóm “1 mình” ghi dấu ấn với 2.277 thành viên cùng tham gia, tích lũy tổng cộng 21.522,4 km. Những con số này cho thấy chiến dịch không chỉ thu hút các vận động viên chuyên nghiệp hay những người thường xuyên tham gia giải chạy, mà còn mở rộng tới đông đảo người chạy phong trào.

Chương trình thu hút gần 32.000 vận động viên và 1.500 câu lạc bộ tham gia. Ảnh: Techcombank

Cách thức tham gia tương đối đơn giản khi thành tích chạy được ghi nhận và quy đổi thành khoản đóng góp theo thể lệ. Nhờ đó, người tham gia có thể chủ động lựa chọn cự ly và tần suất vận động, đồng thời thấy được kết quả đóng góp của mình thông qua tổng số kilomet được cộng dồn.

Bên cạnh các chân chạy phong trào, chiến dịch còn nhận được sự đồng hành của nhiều nghệ sĩ có sức ảnh hưởng với giới trẻ. Trong đó có các nghệ sĩ tham gia chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” mùa 2.

Hoàng Tôn chia sẻ niềm vui khi mở rộng “Tuner Team”, cùng người hâm mộ tích lũy kilomet và lan tỏa năng lượng tích cực từ thói quen chạy bộ. Nghệ sĩ Thỏ (Da LAB) cũng tích cực dẫn dắt “Team Thỏ Da LAB”, hướng dẫn người hâm mộ kết nối tài khoản Strava và cổ động tinh thần “tích tiểu thành đại” vì tương lai trẻ em Việt Nam.

Sự tham gia của nghệ sĩ góp phần đưa thông điệp của chiến dịch đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là nhóm người trẻ. Thay vì chỉ theo dõi một giải chạy, người hâm mộ có thể trực tiếp tham gia, tích lũy thành tích và cùng đóng góp cho mục tiêu thiện nguyện.

Lan tỏa từ cộng đồng đến doanh nghiệp

Chiến dịch chạy bộ trực tuyến – Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt trong khuôn khổ Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank (mùa thứ 5) cán mốc quỹ 5 tỷ đồng sau 11 ngày phát động Ảnh: Techcombank

Chiến dịch cũng tạo sự gắn kết trong nội bộ Techcombank và hệ sinh thái với hơn 10.000 cán bộ, nhân viên tham gia thuộc 21 liên quân.

Việc cùng nhau tích lũy cự ly và chuyển đổi thành nguồn kinh phí hỗ trợ trẻ em tạo nên một hoạt động tập thể có quy mô lớn, đồng thời gắn mục tiêu rèn luyện sức khỏe với trách nhiệm xã hội. Đây cũng là một trong những hoạt động được Techcombank triển khai theo định hướng xây dựng môi trường sống khỏe toàn diện, trong đó sức khỏe thể chất và tinh thần được đặt song song với đời sống công việc.

Với doanh nghiệp, việc huy động đông đảo nhân viên tham gia một hoạt động thể thao cộng đồng không chỉ tạo sự gắn kết nội bộ mà còn giúp hình thành thói quen vận động. Khi mỗi kilomet đều được gắn với một mục tiêu cụ thể, hoạt động cá nhân được kết nối với nỗ lực chung của tập thể.

Sau khi đạt mốc 5 tỷ đồng, toàn bộ số tiền này sẽ được Techcombank trao tặng Quỹ từ thiện Chạm Yêu Thương. Nguồn kinh phí dự kiến được sử dụng để hỗ trợ chi phí y tế, cải thiện dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước.

Như vậy, kết quả của chiến dịch không chỉ được đo bằng số kilomet hay số người tham gia mà còn ở nguồn lực xã hội được tạo ra từ hoạt động thể thao. Hàng vạn người chạy, dù với những cự ly khác nhau, cùng góp phần tạo nên khoản kinh phí dành cho trẻ em.

Thể thao kết nối cộng đồng

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 tại Hà Nội. Chuỗi hoạt động bắt đầu từ ngày 2/10 với họp báo công bố chính thức giải và khai mạc Làng Marathon (Marathon Expo).

Ngày 3/10, giải chạy KIDS RUN dành cho các vận động viên nhí từ 5 đến 14 tuổi sẽ diễn ra với hai cự ly 1,5 km và 3 km. Ngày 4/10 là ngày thi đấu chính thức của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5.

Việc đưa hoạt động chạy bộ trực tuyến vào khuôn khổ giải đấu góp phần mở rộng không gian tham gia, khi người chạy không nhất thiết phải có mặt tại đường đua mới có thể trở thành một phần của chương trình. Mỗi bước chạy được ghi nhận và đóng góp vào mục tiêu chung, từ đó tạo sự kết nối giữa hoạt động thể thao và trách nhiệm cộng đồng.

Qua 5 mùa tổ chức, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank hướng tới việc xây dựng một sân chơi chạy bộ có quy mô quốc tế tại Thủ đô, đồng thời tạo thêm các hoạt động gắn kết cộng đồng. Giải đấu cũng góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội, thúc đẩy du lịch thể thao và đưa các hoạt động rèn luyện thể chất trở thành một phần của đời sống đô thị.

Đối với Techcombank, giải chạy nằm trong định hướng gắn hoạt động kinh doanh với những giá trị xã hội rộng hơn. Thông qua thể thao, ngân hàng kết nối khách hàng, người lao động, vận động viên, câu lạc bộ và cộng đồng vào những hoạt động có mục tiêu chung.

Mốc 5 tỷ đồng sau 11 ngày cho thấy khả năng huy động nguồn lực từ cộng đồng thông qua một hoạt động thể thao có tính tương tác cao. Quan trọng hơn, cơ chế mỗi kilomet được quy đổi thành một khoản đóng góp giúp người tham gia nhận thấy giá trị cụ thể từ nỗ lực của mình.

Trong bối cảnh phong trào chạy bộ ngày càng phát triển, những mô hình kết hợp thể thao với hoạt động xã hội đang tạo thêm động lực để cộng đồng duy trì thói quen vận động. Một buổi chạy thường nhật, một cự ly được tích lũy hay một nhóm bạn cùng tham gia đều có thể trở thành một phần của nguồn lực hỗ trợ cộng đồng.

Từ những bước chạy riêng lẻ, chiến dịch “Bước chạy vì tương lai trẻ em Việt” đã tạo thành một quỹ chung. Thành quả 5 tỷ đồng sau 11 ngày không chỉ là một con số về gây quỹ, mà còn cho thấy sức mạnh của sự kết nối khi hàng vạn người cùng hướng tới một mục tiêu xã hội.

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 vì thế không chỉ được kỳ vọng tạo nên những ngày hội thể thao tại Thủ đô vào đầu tháng 10, mà còn tiếp tục mở rộng những hoạt động kết nối cộng đồng, khuyến khích lối sống lành mạnh và lan tỏa tinh thần sẻ chia.