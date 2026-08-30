PVcomBank: Dấu mốc UPCoM và bước chuyển sang giai đoạn tăng tốc mới

TP - PVcomBank đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chuyển biến tích cực về hiệu quả kinh doanh, chất lượng tài sản và quy mô hoạt động. Việc cổ phiếu PCB chính thức giao dịch trên UPCoM mở thêm kênh tiếp cận nhà đầu tư, đồng thời tạo động lực để Ngân hàng nâng cao tính minh bạch, năng lực quản trị và chất lượng tăng trưởng.

Ngày 12/8, 900 triệu cổ phiếu PCB của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức giao dịch trên UPCoM. Đây là dấu mốc đáng chú ý, đưa cổ phiếu PVcomBank lên thị trường giao dịch tập trung và mở rộng khả năng tiếp cận cộng đồng nhà đầu tư.

Tăng tốc sau năm bản lề

Những kết quả kinh doanh tích cực tạo nền tảng vững chắc để PVcomBank bước vào giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 trở thành dấu mốc quan trọng khi những chuyển biến trong hoạt động kinh doanh của PVcomBank thể hiện rõ hơn. Trong bối cảnh thị trường tài chính - ngân hàng còn nhiều biến động, Ngân hàng tập trung quản trị rủi ro, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 đạt gần 1.704 tỷ đồng, tăng hơn 12 lần so với năm trước và cao nhất kể từ khi thành lập. Tổng tài sản và dư nợ cho vay khách hàng cuối năm cũng đạt mức cao nhất qua các năm.

Huy động vốn tiếp tục là điểm sáng, với tổng nguồn huy động từ tổ chức và cá nhân đạt 225.705 tỷ đồng. Giai đoạn 2021 - 2025, tiền gửi từ nhóm khách hàng doanh nghiệp lớn tăng hơn 26%, góp phần củng cố nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh.

Đà cải thiện tiếp tục được duy trì trong 6 tháng đầu năm 2026. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.023 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ; thu nhập lãi thuần đạt 2.717 tỷ đồng, tăng 59,1%; thu nhập từ dịch vụ tăng 76%. Hoạt động đầu tư chứng khoán ghi nhận lãi thuần gần 175,7 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ.

Đến cuối quý II/2026, tổng tài sản đạt hơn 278.400 tỷ đồng, tăng gần 6% so với đầu năm; dư nợ cho vay khách hàng hơn 162.000 tỷ đồng. Ngân hàng tiếp tục cơ cấu danh mục tín dụng, kiểm soát chất lượng và xử lý nợ theo lộ trình.

Tổng tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt hơn 225.400 tỷ đồng. Tiền gửi không kỳ hạn tiếp tục tăng, góp phần cải thiện cơ cấu huy động và tối ưu chi phí vốn.

Chuyển đổi toàn diện, mở rộng hệ sinh thái

Đằng sau kết quả kinh doanh là quá trình cải thiện năng lực vận hành và số hóa. PVcomBank hợp tác chiến lược với Boston Consulting Group (BCG) nhằm xây dựng định hướng kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030, đồng thời tối ưu bộ máy theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả.

Ngân hàng cũng mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, dịch vụ thông qua mạng lưới đối tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, điện lực, viễn thông, hàng không, công nghệ và bảo hiểm như Bệnh viện K, Bệnh viện Bạch Mai, Đại học Quốc gia Hà Nội, EVN, VNPT, Vietnam Airlines, MISA, Visa, Generali Việt Nam... Qua đó, PVcomBank hướng tới đa dạng hóa giải pháp tài chính và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Thêm nguồn lực cho chặng đường phía trước

Việc đưa 900 triệu cổ phiếu PCB lên UPCoM diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước những thay đổi đáng chú ý. FTSE Russell đã xác nhận nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, dự kiến có hiệu lực từ tháng 9/2026. Điều này được kỳ vọng góp phần nâng cao sức hấp dẫn của thị trường đối với nhà đầu tư quốc tế, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về minh bạch và quản trị.

Với PVcomBank, giao dịch trên UPCoM tạo thêm kênh kết nối với thị trường vốn. Nhà đầu tư có điều kiện tiếp cận thông tin, theo dõi hoạt động và đánh giá Ngân hàng trên cơ sở dữ liệu được công bố. Đây cũng là động lực để PVcomBank tiếp tục hoàn thiện công tác công bố thông tin và chuẩn mực quản trị.

Cùng thời điểm, Ngân hàng chuẩn bị bổ sung nguồn lực tài chính khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa 3.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Theo phương án được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua, PVcomBank dự kiến chào bán 300 triệu cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 9.000 tỷ đồng lên 12.000 tỷ đồng. Nguồn vốn bổ sung dự kiến phục vụ hoạt động cấp tín dụng, mở rộng kinh doanh và củng cố năng lực tài chính.

Kết quả kinh doanh, kế hoạch tăng vốn và dấu mốc UPCoM đang tạo thêm nền tảng để PVcomBank bước vào giai đoạn phát triển tiếp theo, hướng tới khai thác hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị và tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và đối tác.