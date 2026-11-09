HLV Kim Sang-sik đối mặt hai bài toán khó: Đội tuyển sứt mẻ lực lượng, tương lai bất định

TPO - HLV Kim Sang-sik đang đứng trước một đợt tập trung không hề dễ dàng khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp mất những nhân tố quan trọng vì các lý do khác nhau. Hơn thế, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn phải chờ đợi câu trả lời về tương lai khi hợp đồng với VFF sắp đi đến thời điểm kết thúc, trong bối cảnh Liên đoàn chuẩn bị thay đổi bộ máy lãnh đạo.

HLV Kim Sang-sik sẽ khó làm nên chuyện nếu đội tuyển Việt Nam thiếu hàng loạt trụ cột (ảnh Hữu Phạm)

Bài toán nhân sự ngày càng nan giải

Đội tuyển Việt Nam bước vào đợt tập trung tháng 11 với không ít xáo trộn. Ngay sau vòng 7 V-League 2026-2027, 5 cầu thủ đã không thể góp mặt cùng đội tuyển vì những vấn đề chấn thương ở các mức độ khác nhau. Danh sách này gồm Nguyễn Hai Long (Hà Nội FC), Nguyễn Văn Vĩ (Thép Xanh Nam Định) và ba cầu thủ của Ninh Bình là Trương Tiến Anh, Nguyễn Lê Phát, Lê Ngọc Bảo.

Đây đều là những sự vắng mặt ảnh hưởng đến các phương án chuyên môn của HLV Kim Sang-sik. Hai Long có khả năng kết nối tuyến giữa với hàng công, tham gia tổ chức lối chơi và tạo đột biến. Văn Vĩ cùng Tiến Anh là những cầu thủ có kinh nghiệm ở hành lang biên, sở hữu khả năng hỗ trợ tấn công lẫn phòng ngự.

Nguyễn Lê Phát lỡ cơ hội lên tuyển ở tuổi 19

Trong khi đó, Lê Ngọc Bảo mang đến kinh nghiệm cho hàng thủ, còn Nguyễn Lê Phát là gương mặt trẻ đáng chú ý. Tiền đạo sinh năm 2007 đang có mùa giải khá ấn tượng trong màu áo Ninh Bình và nằm trong nhóm những chân sút ghi bàn hàng đầu V-League với 4 pha lập công.

Việc mất cùng lúc 5 cầu thủ ở nhiều vị trí khiến kế hoạch chuẩn bị của ông Kim bị ảnh hưởng đáng kể. Đáng nói, đây không đơn thuần là câu chuyện thiếu hụt quân số mà còn liên quan đến khả năng duy trì sự kết nối trong đội hình.

Để ứng phó, HLV Kim Sang-sik đã triệu tập bổ sung tiền vệ Hoàng Vĩnh Nguyên (HAGL) và hậu vệ Nguyễn Hồng Phúc (SHB Đà Nẵng). Đây là hai gương mặt lần đầu được gọi lên đội tuyển quốc gia. Cơ hội dành cho những cầu thủ mới là cần thiết, nhưng không thể kỳ vọng họ lập tức thay thế được vai trò và kinh nghiệm của những người vắng mặt.

Đội tuyển Việt Nam vì thế chỉ còn 24 cầu thủ trong danh sách sau những điều chỉnh. Quỹ thời gian chuẩn bị không quá dài cũng khiến ông Kim khó có thể xây dựng một bộ khung hoàn toàn mới, đặc biệt khi các trận giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa và Kyrgyzstan đã rất gần.

Thiếu người, thiếu cả sự ổn định

Điều đáng lo hơn đối với HLV Kim Sang-sik là tình trạng chấn thương xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn thi đấu liên tục. Các cầu thủ phải phân phối sức lực giữa nhiệm vụ tại CLB và đội tuyển, trong khi mật độ thi đấu cùng áp lực thành tích ở V-League ngày càng lớn.

Với một đội tuyển đang cần xây dựng chiều sâu lực lượng, những đợt tập trung thiếu hụt nhân sự như hiện tại rõ ràng không phải điều kiện lý tưởng. Ông Kim buộc phải điều chỉnh kế hoạch, trao cơ hội cho các gương mặt mới và tìm kiếm những phương án thay thế ở những vị trí vốn đã có sự ổn định.

HLV Kim Sang-sik còn rất ít nhân sự xuất sắc và giàu nhiệt huyết như Đình Bắc để trông cậy ở đợt tập trung FIFA Days tháng 11 (ảnh Hữu Phạm)

Tuy nhiên, đây cũng có thể là cơ hội để nhà cầm quân Hàn Quốc mở rộng diện tuyển chọn. Những cầu thủ trẻ như Hoàng Vĩnh Nguyên hay các nhân tố ít có cơ hội trước đây sẽ được thử sức ở môi trường đội tuyển quốc gia. Nếu thể hiện tốt, họ có thể trở thành phương án bổ sung hữu ích cho chặng đường dài phía trước.

Dù vậy, việc thử nghiệm không đồng nghĩa với khả năng giải quyết ngay những vấn đề về chất lượng đội hình. HLV Kim vẫn cần những trụ cột khỏe mạnh, có phong độ tốt để xây dựng một tập thể đủ sức cạnh tranh tại những giải đấu quan trọng.

Tương lai của ông Kim cũng là dấu hỏi

Một nghịch lý khác đang xuất hiện với HLV Kim Sang-sik là tương lai của ông tại Việt Nam chưa thực sự rõ ràng, dù những thành tích trong hơn hai năm qua rất đáng ghi nhận.

Theo kế hoạch hợp đồng hiện tại, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ gắn bó với bóng đá Việt Nam đến hết tháng 2/2027. Như vậy, thời hạn hợp đồng chỉ còn khoảng bốn tháng. Tuy nhiên, VFF chưa có động thái chính thức về việc đàm phán gia hạn.

Nguyên nhân quan trọng nằm ở Đại hội VFF khóa X dự kiến diễn ra ngày 4/1/2027. Đây là thời điểm Liên đoàn bầu chọn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới, đồng nghĩa khả năng xuất hiện những thay đổi về nhân sự cấp cao và định hướng điều hành bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể xảy ra.

Đây là tình thế không dễ dàng đối với ông Kim. Sau những thành công với chức vô địch ASEAN Cup 2024, ASEAN Cup 2026, HCV SEA Games 33 và HC đồng U23 châu Á 2026, nhà cầm quân sinh năm 1976 đã xây dựng được vị thế đáng kể. Tuy nhiên, thành tích quá khứ chưa đồng nghĩa với một bản hợp đồng mới.

Bóng đá Việt Nam đang đứng trước ngưỡng biến động lớn khó đoán

Đáng chú ý, VCK Asian Cup 2027 đã được điều chỉnh lịch tổ chức sang cuối năm 2027 và đầu năm 2028. Điều đó khiến hợp đồng của ông Kim kết thúc từ lâu trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu vốn được xem là một cột mốc quan trọng để đánh giá năng lực của ban huấn luyện.

VFF vì thế cần sớm có định hướng rõ ràng. Nếu tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Kim, việc gia hạn hợp đồng sẽ giúp đội tuyển duy trì sự ổn định trong quá trình chuẩn bị cho Asian Cup và xa hơn là vòng loại World Cup 2030. Ngược lại, nếu có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, bóng đá Việt Nam sẽ cần một kế hoạch chuyển giao đủ thận trọng.

Trước mắt, HLV Kim Sang-sik vẫn phải tập trung giải quyết bài toán nhân sự và hoàn thành nhiệm vụ trong đợt FIFA Days tháng 11. Nhưng phía sau những buổi tập và trận đấu, tương lai của ông tại Việt Nam đang xuất hiện quá nhiều dấu hỏi.

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Một bên là đội tuyển thiếu hụt lực lượng, bên kia là chiếc ghế HLV trưởng chưa được bảo đảm bằng một thỏa thuận dài hạn. Đây có thể xem là giai đoạn thử thách đặc biệt đối với nhà cầm quân Hàn Quốc, khi ông không chỉ phải chứng minh năng lực chuyên môn mà còn cần chờ đợi sự ổn định từ chính bộ máy quản lý bóng đá Việt Nam.