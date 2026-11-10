Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với bóng thi đấu ZB0248

Thương hiệu thể thao Việt Nam Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với vai trò nhà tài trợ, đồng thời cung cấp bóng thi đấu Zocker ZB0248. Hoạt động này tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và sự gắn bó của Zocker với cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Zocker đồng hành cùng sự phát triển của Pickleball Việt Nam

Pickleball đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, không chỉ ở số lượng người tham gia mà còn ở quy mô và chất lượng các giải đấu. Sự phát triển này cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu, đồng thời mở ra cơ hội để các thương hiệu thể thao Việt Nam khẳng định năng lực phát triển sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, Zocker từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực Pickleball thông qua hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hợp tác với vận động viên và đồng hành cùng các giải đấu.

Được thành lập từ năm 2018, Zocker là thương hiệu thể thao Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực bóng đá, chạy bộ và Pickleball. Với định hướng lấy chất lượng và trải nghiệm người chơi làm trọng tâm, thương hiệu chú trọng nghiên cứu vật liệu, cải tiến thiết kế và tối ưu hiệu năng sản phẩm, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Tại Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I, Zocker tham gia với vai trò nhà tài trợ đồng hành và cung cấp bóng thi đấu ZB0248. Sự hợp tác không chỉ góp thêm nguồn lực phục vụ công tác tổ chức mà còn tạo điều kiện để sản phẩm của thương hiệu Việt hiện diện trong môi trường thi đấu thực tế.

Zocker ZB0248 - Dấu ấn sản phẩm tại giải đấu

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động tài trợ lần này là bóng Pickleball Zocker ZB0248, dòng sản phẩm được thương hiệu phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu.

ZB0248 sở hữu thiết kế 48 lỗ, ứng dụng công nghệ ép nóng nguyên khối. Theo thông tin từ Zocker, sản phẩm được phát triển theo định hướng tối ưu độ ổn định quỹ đạo bay, độ nảy đồng đều và cảm giác tiếp xúc bóng chắc chắn, giúp người chơi duy trì sự chủ động trong những pha xử lý trên sân.

Trong Pickleball, bóng thi đấu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ trận đấu, khả năng kiểm soát và độ chính xác của các pha bóng. Vì vậy, việc đầu tư nghiên cứu, cải tiến chất lượng bóng không chỉ hướng đến trải nghiệm của người chơi mà còn góp phần đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động thi đấu.

Việc ZB0248 được sử dụng tại Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I là cơ hội để sản phẩm tiếp cận trực tiếp với các vận động viên, đồng thời giúp Zocker ghi nhận những đánh giá thực tế trong quá trình thi đấu. Đây cũng là cơ sở để thương hiệu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đầu tư vào chất lượng, hướng đến giá trị bền vững

Bên cạnh bóng ZB0248, Zocker đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm Pickleball, bao gồm vợt, giày, trang phục và phụ kiện, phục vụ nhiều nhóm người chơi từ người mới bắt đầu đến vận động viên thi đấu.

Trong đó, Aspire Signature và Power One là hai dòng vợt tiêu biểu của thương hiệu. Đáng chú ý, Aspire Signature được vận động viên Phúc Huỳnh cùng nhiều vận động viên lựa chọn sử dụng, góp phần đưa sản phẩm Zocker đến gần hơn với cộng đồng Pickleball.

Thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng danh mục, Zocker xác định chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế là những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Thương hiệu chú trọng cải tiến công nghệ, lựa chọn vật liệu và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thể trạng và thói quen vận động của người chơi.

Song song với hoạt động kinh doanh, Zocker cũng đề cao sự tử tế như một giá trị cốt lõi, thể hiện trong trách nhiệm với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Tinh thần này được cụ thể hóa thông qua các hoạt động hợp tác với vận động viên, tài trợ giải đấu và đồng hành cùng những sân chơi thể thao.

Với Zocker, việc tham gia các giải đấu không đơn thuần là cơ hội quảng bá thương hiệu mà còn là cách kết nối với cộng đồng, lắng nghe trải nghiệm của người chơi và đưa sản phẩm đến gần hơn với thực tiễn thi đấu.

Sự hiện diện tại Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I tiếp tục thể hiện định hướng phát triển của Zocker: lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, lấy trải nghiệm người chơi làm trọng tâm và đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam.