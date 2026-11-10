Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với bóng thi đấu ZB0248

P.V

Thương hiệu thể thao Việt Nam Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với vai trò nhà tài trợ, đồng thời cung cấp bóng thi đấu Zocker ZB0248. Hoạt động này tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và sự gắn bó của Zocker với cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Zocker đồng hành cùng sự phát triển của Pickleball Việt Nam

Pickleball đang ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, không chỉ ở số lượng người tham gia mà còn ở quy mô và chất lượng các giải đấu. Sự phát triển này cũng đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với trang thiết bị phục vụ tập luyện và thi đấu, đồng thời mở ra cơ hội để các thương hiệu thể thao Việt Nam khẳng định năng lực phát triển sản phẩm.

Trong bối cảnh đó, Zocker từng bước mở rộng sự hiện diện trong lĩnh vực Pickleball thông qua hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, hợp tác với vận động viên và đồng hành cùng các giải đấu.

image001.png

Được thành lập từ năm 2018, Zocker là thương hiệu thể thao Việt Nam hoạt động trong các lĩnh vực bóng đá, chạy bộ và Pickleball. Với định hướng lấy chất lượng và trải nghiệm người chơi làm trọng tâm, thương hiệu chú trọng nghiên cứu vật liệu, cải tiến thiết kế và tối ưu hiệu năng sản phẩm, hướng đến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Tại Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I, Zocker tham gia với vai trò nhà tài trợ đồng hành và cung cấp bóng thi đấu ZB0248. Sự hợp tác không chỉ góp thêm nguồn lực phục vụ công tác tổ chức mà còn tạo điều kiện để sản phẩm của thương hiệu Việt hiện diện trong môi trường thi đấu thực tế.

Zocker ZB0248 - Dấu ấn sản phẩm tại giải đấu

Một trong những điểm nhấn trong hoạt động tài trợ lần này là bóng Pickleball Zocker ZB0248, dòng sản phẩm được thương hiệu phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu.

image003.png

ZB0248 sở hữu thiết kế 48 lỗ, ứng dụng công nghệ ép nóng nguyên khối. Theo thông tin từ Zocker, sản phẩm được phát triển theo định hướng tối ưu độ ổn định quỹ đạo bay, độ nảy đồng đều và cảm giác tiếp xúc bóng chắc chắn, giúp người chơi duy trì sự chủ động trong những pha xử lý trên sân.

Trong Pickleball, bóng thi đấu là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến nhịp độ trận đấu, khả năng kiểm soát và độ chính xác của các pha bóng. Vì vậy, việc đầu tư nghiên cứu, cải tiến chất lượng bóng không chỉ hướng đến trải nghiệm của người chơi mà còn góp phần đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động thi đấu.

Việc ZB0248 được sử dụng tại Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I là cơ hội để sản phẩm tiếp cận trực tiếp với các vận động viên, đồng thời giúp Zocker ghi nhận những đánh giá thực tế trong quá trình thi đấu. Đây cũng là cơ sở để thương hiệu tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Đầu tư vào chất lượng, hướng đến giá trị bền vững

Bên cạnh bóng ZB0248, Zocker đang từng bước hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm Pickleball, bao gồm vợt, giày, trang phục và phụ kiện, phục vụ nhiều nhóm người chơi từ người mới bắt đầu đến vận động viên thi đấu.

image005.png

Trong đó, Aspire Signature và Power One là hai dòng vợt tiêu biểu của thương hiệu. Đáng chú ý, Aspire Signature được vận động viên Phúc Huỳnh cùng nhiều vận động viên lựa chọn sử dụng, góp phần đưa sản phẩm Zocker đến gần hơn với cộng đồng Pickleball.

Thay vì chỉ tập trung vào việc mở rộng danh mục, Zocker xác định chất lượng sản phẩm và trải nghiệm thực tế là những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn. Thương hiệu chú trọng cải tiến công nghệ, lựa chọn vật liệu và phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu, thể trạng và thói quen vận động của người chơi.

Song song với hoạt động kinh doanh, Zocker cũng đề cao sự tử tế như một giá trị cốt lõi, thể hiện trong trách nhiệm với khách hàng, đối tác và cộng đồng. Tinh thần này được cụ thể hóa thông qua các hoạt động hợp tác với vận động viên, tài trợ giải đấu và đồng hành cùng những sân chơi thể thao.

Với Zocker, việc tham gia các giải đấu không đơn thuần là cơ hội quảng bá thương hiệu mà còn là cách kết nối với cộng đồng, lắng nghe trải nghiệm của người chơi và đưa sản phẩm đến gần hơn với thực tiễn thi đấu.

Sự hiện diện tại Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I tiếp tục thể hiện định hướng phát triển của Zocker: lấy chất lượng sản phẩm làm nền tảng, lấy trải nghiệm người chơi làm trọng tâm và đồng hành cùng sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Xem thêm

#Zocker #Pickleball Việt Nam

Cùng chuyên mục

Nhà vô địch Quốc gia Nguyễn Đức Sơn: 'Thi đấu hết mình để không phải hối tiếc'

Nhà vô địch Quốc gia Nguyễn Đức Sơn: 'Thi đấu hết mình để không phải hối tiếc'

TPO - Việc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc tạo nên dấu mốc đặc biệt. Nhà Vô địch Golf Quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn cho biết, anh hào hứng với thể thức thi đấu mới và đặt mục tiêu thi đấu tốt nhất có thể, góp sức giúp đoàn Thanh Hóa đạt thành tích cao.

Nhận định U23 Qatar vs U23 Singapore, 15h00 ngày 10/11: Bài test khó cho Singapore

Nhận định U23 Qatar vs U23 Singapore, 15h00 ngày 10/11: Bài test khó cho Singapore

TPO - Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Singapore, 15h00 ngày 10/11, lượt trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù U23 Singapore rất muốn tạo bất ngờ trong ngày ra quân nhưng U23 Qatar vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

'Guồng' học tập và tập luyện golf của Nguyễn Khánh Linh

'Guồng' học tập và tập luyện golf của Nguyễn Khánh Linh

TPO - Vừa trở về từ Asiad 20, golfer 13 tuổi Nguyễn Khánh Linh chuẩn bị trở lại Legend Valley Country Club để tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2026. Phía sau những giải đấu lớn là lịch học kín tuần, các buổi tập golf, fitness và những lớp bổ trợ buổi tối.

U17 Việt Nam thắng U17 Fiji trước ngày sang Qatar

U17 Việt Nam thắng U17 Fiji trước ngày sang Qatar

TPO - U17 Việt Nam đánh bại U17 Fiji 2-0 trong trận đấu tập chiều 9/11 tại UAE. Kết quả giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm cơ hội rà soát lực lượng và lối chơi trước khi sang Qatar dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

HLV Kim Sang-sik đối mặt hai bài toán khó: Đội tuyển sứt mẻ lực lượng, tương lai bất định

HLV Kim Sang-sik đối mặt hai bài toán khó: Đội tuyển sứt mẻ lực lượng, tương lai bất định

TPO - HLV Kim Sang-sik đang đứng trước một đợt tập trung không hề dễ dàng khi đội tuyển Việt Nam liên tiếp mất những nhân tố quan trọng vì các lý do khác nhau. Hơn thế, nhà cầm quân người Hàn Quốc còn phải chờ đợi câu trả lời về tương lai khi hợp đồng với VFF sắp đi đến thời điểm kết thúc, trong bối cảnh Liên đoàn chuẩn bị thay đổi bộ máy lãnh đạo.

YIC Phủ Lý Green Race 2026 thu hút hơn 5.000 người tham dự

YIC Phủ Lý Green Race 2026 thu hút hơn 5.000 người tham dự

Diễn ra trong tháng 11 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch được tổ chức trên địa bàn tỉnh, YIC Phủ Lý Green Race 2026 không chỉ là dịp để cộng đồng cùng rèn luyện sức khỏe mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về tinh thần đoàn kết, lối sống xanh và trách nhiệm với môi trường

Nguyễn Anh Minh: Nhà vô địch tuyệt đối của Tiền Phong Golf Championship

Nguyễn Anh Minh: Nhà vô địch tuyệt đối của Tiền Phong Golf Championship

TPO - Ở tuổi 14, Nguyễn Anh Minh vô địch Tiền Phong Golf Championship 2021 với 74 gậy (+2). Một năm sau, anh bảo vệ danh hiệu bằng vòng đấu 64 gậy (-8), kỷ lục điểm số của giải. Bốn năm sau cú đúp ấy, golfer sinh năm 2007 đang bước tiếp trên hành trình ở golf đại học Mỹ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe