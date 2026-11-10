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Indonesia chính thức tuyên bố không đá giao hữu vào tháng 11 sau lời mời gây tranh cãi

Đặng Lai

TPO - Đội tuyển quốc gia Indonesia sẽ không tham gia bất kỳ trận giao hữu quốc tế nào trong đợt FIFA Days tháng 11 năm 2026. Thay vào đó, toàn đội chuyển hướng sang kế hoạch đóng quân tập huấn tại Bali. Có nhiều biến cố dẫn tới điều này.

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Sumardji, giám đốc đội tuyển quốc gia, hội đồng thuộc Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), cho biết quyết định hủy các trận giao hữu xuất phát từ quỹ thời gian eo hẹp cùng những bất ổn địa chính trị leo thang tại khu vực Tây Á. "Ban đầu, chúng tôi đã thảo luận và liên hệ với một số quốc gia khác. Tuy nhiên, do thời gian hạn hẹp, chúng tôi quyết định không tổ chức trận đấu nào trong đợt FIFA Days tháng 11", ông Sumardji chia sẻ vào ngày 9/11.

Ban đầu, ban huấn luyện Indonesia lên kế hoạch cho một chuyến du đấu Trung Đông gặp Jordan và Kuwait. Song tình hình thực tế khiến việc tìm kiếm đối thủ thay thế cho đội tuyển Jordan gặp nhiều trở ngại.

Nhưng thực ra, việc đội tuyển Indonesia "ngồi chơi xơi nước" cũng xuất phát từ chính họ. Theo truyền thông xứ vạn đảo, ban đầu Indonesia có kế hoạch đá giao hữu với Hồng Kông Trung Quốc. Sau đó họ thay đổi ý định, chọn Jordan vốn là "quân xanh" mạnh hơn. Nhưng khi kế hoạch đổ bể, Indonesia quay lại mời Hồng Kông Trung Quốc thi đấu. Lúc này thì đội tuyển Đông Á từ chối, khiến Indonesia không còn lựa chọn nào khác ngoài lựa chọn đóng cửa rèn quân.

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"Sau khi tham khảo ý kiến của HLV trưởng John Herdman cùng các cầu thủ, PSSI thống nhất hoãn kế hoạch di chuyển sang Trung Đông để đảm bảo an toàn tối đa cho đội bóng", ông Sumardji bổ sung.

Khoảng nghỉ FIFA Days này diễn ra trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế có nhiều biến động, tiêu biểu là việc VCK Asian Cup 2027 bị lùi thời điểm tổ chức 1 năm. Vậy nên với Indonesia, việc họ không đá giao hữu trong tháng 11/2026 cũng không còn quá quan trọng.

Bên cạnh đó, Garuda chuyển sang kế hoạch chuẩn bị cho chiến dịch Vòng loại World Cup 2030, sự kiện dự kiến chính thức khởi tranh vào năm sau. Việc tập trung nội bộ lúc này được đánh giá là bước đi thực dụng để ban huấn luyện tinh chỉnh lối chơi mà không bị gián đoạn bởi các chuyến bay dài.

Đợt hội quân kéo dài hơn 1 tuần tại Bali cũng là dịp quan trọng để HLV John Herdman thử nghiệm các gương mặt mới, nổi bật trong số đó là Taisei Marukawa. Cầu thủ này mang 100% dòng máu Nhật Bản. Anh chuyển đến Indonesia chơi bóng từ năm 2021. Taisei Marukawa đã có đủ 5 năm sinh sống liên tiếp tại xứ vạn đảo. Anh cũng hoàn tất thủ tục nhập tịch Indonesia. Nếu khoác áo Garuda, tiền vệ 29 tuổi này sẽ trở thành trường hợp nhập tịch đầu tiên không mang huyết thống.

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#đội tuyển Indonesia #giao hữu tháng 11 #FIFA Days 2026 #tập huấn Bali #John Herdman #Taisei Marukawa #PSSI

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