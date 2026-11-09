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U17 Việt Nam thắng U17 Fiji trước ngày sang Qatar

Trọng Đạt

TPO - U17 Việt Nam đánh bại U17 Fiji 2-0 trong trận đấu tập chiều 9/11 tại UAE. Kết quả giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có thêm cơ hội rà soát lực lượng và lối chơi trước khi sang Qatar dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Cả hai bàn thắng của U17 Việt Nam đều được ghi trong hiệp một. Phút 23, Sỹ Bách thoát xuống và lốp bóng qua đầu thủ môn U17 Fiji, mở tỷ số trận đấu.

Một phút sau, Chu Ngọc Nguyễn Lực chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống, dứt điểm chéo góc, nhân đôi cách biệt cho đội bóng của HLV Cristiano Roland.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục kiểm soát bóng, trong khi U17 Fiji cũng thể hiện lối chơi tích cực. Hai đội tạo ra một số cơ hội nhưng không có thêm bàn thắng.

Trận đấu cũng là dịp để ban huấn luyện hai đội thử nghiệm nhân sự và cách vận hành lối chơi. Bên phía U17 Việt Nam, ngoại trừ thủ môn, tất cả cầu thủ đều được trao cơ hội ra sân ở những thời điểm khác nhau.

Theo kế hoạch, chiều 10/11, U17 Việt Nam sẽ di chuyển từ UAE sang Qatar, nơi diễn ra VCK FIFA U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Cristiano Roland còn 10 ngày chuẩn bị trước trận ra quân gặp U17 Bỉ, diễn ra ngày 20/11.

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#U17 Việt Nam #U17 Fiji #Cristiano Roland #Sỹ Bách #Mạnh Quân #U17 World Cup 2026 #U17 Bỉ

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