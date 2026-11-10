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Harry Kane bất ngờ vắng mặt trong đội hình tiêu biểu

Kiều Khanh

TPO - Tiền đạo Harry Kane vừa giành Quả Bóng Vàng 2026 nhưng lại bất ngờ vắng mặt trong đội hình FIFPRO World XI.

Đội hình hay nhất năm 2026 của FIFPRO.
Đội hình hay nhất năm 2026 của FIFPRO.

FIFPRO World XI là danh hiệu cá nhân đặc biệt, bởi kết quả không được quyết định bởi hội đồng chuyên môn hay giới truyền thông mà hoàn toàn phụ thuộc vào lá phiếu của các cầu thủ chuyên nghiệp. Chính vì vậy, đội hình năm nay càng thu hút sự quan tâm khi xuất hiện một số lựa chọn đáng chú ý, và sự vắng mặt của Harry Kane.

Quả Bóng Vàng 2026 Harry Kane vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFPRO.
Quả Bóng Vàng 2026 Harry Kane vắng mặt trong đội hình tiêu biểu của FIFPRO.

Tiền đạo thuộc biên chế Bayern Munich vừa giành Quả Bóng Vàng 2026. Dẫu vậy, danh hiệu cá nhân cao quý này không giúp Kane có được vị trí trong đội hình tiêu biểu của FIFPRO. Theo công bố từ FIFPRO, Kane nhận được sự ủng hộ đáng kể với 27,6% số phiếu. Tuy nhiên, tỷ lệ này chưa đủ để giúp chân sút người Anh vượt qua những đối thủ cạnh tranh ở hàng công. Bốn vị trí dành cho các tiền đạo lần lượt thuộc về Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi và Lamine Yamal.

Số lượng cầu thủ Tây Ban Nha góp mặt lại là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của FIFPRO World XI 2026. Đội tuyển vừa đăng quang World Cup 2026 có tới bốn gương mặt được lựa chọn, gồm thủ môn David Raya, trung vệ Pau Cubarsi, tiền vệ Rodri và Lamine Yamal. David Raya và Pau Cubarsi lần đầu tiên được góp mặt trong đội hình danh giá này.

Lamine Yamal tiếp tục chứng minh giá trị của mình dù tuổi đời còn rất trẻ. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên có hai lần được lựa chọn vào FIFPRO World XI trước khi bước sang tuổi 20. Đây là minh chứng cho sự phát triển vượt bậc của cầu thủ đang khoác áo Barcelona.

PSG cũng có một kỳ bình chọn thành công khi đóng góp ba cầu thủ. Achraf Hakimi, Nuno Mendes và Vitinha đều được ghi nhận sau những màn trình diễn nổi bật trong màu áo đội bóng nước Pháp. Đây cũng là sự khẳng định cho chất lượng đội hình của PSG, tập thể đã có hai mùa giải liên tiếp chinh phục Champions League. Real Madrid có hai đại diện được xướng tên là Jude Bellingham và Kylian Mbappe.

Một điểm nhấn khác của FIFPRO World XI 2026 là sự trở lại của Lionel Messi. Siêu sao người Argentina tiếp tục nhận được sự tín nhiệm từ các đồng nghiệp, qua đó nâng tổng số lần góp mặt trong đội hình tiêu biểu lên con số 18, thành tích chưa từng có trong lịch sử giải thưởng.

Theo FIFPRO, cuộc bình chọn năm nay có sự tham gia của 26.317 cầu thủ chuyên nghiệp đến từ 75 quốc gia. Những người tham gia lựa chọn các đồng nghiệp có màn trình diễn tốt nhất trong giai đoạn từ ngày 4/8/2025 đến 19/7/2026. Điều kiện để một cầu thủ đủ tiêu chuẩn được xem xét là phải thi đấu ít nhất 30 trận chính thức trong khoảng thời gian này.

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#Kane #Đội hình tiêu biểu #FIFPRO #Messi #Yamal #Quả Bóng Vàng #Anh

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