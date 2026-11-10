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Gia Lai VTV Cup 2026: U23 Qatar và U23 Singapore chia điểm ngày ra quân

Nguyễn Khánh

TPO - Kiểm soát bóng tới 63% và tung ra 13 cú dứt điểm nhưng U23 Qatar không thể xuyên thủng hàng phòng ngự U23 Singapore và buộc phải chấp nhận kết quả hòa 0-0 trong trận mở màn giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026.

Được đánh giá cao hơn, U23 Qatar nhanh chóng thể hiện ưu thế về thể hình, kỹ thuật và khả năng kiểm soát bóng. Tuy nhiên, đại diện Tây Á lại gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự số đông, được tổ chức chặt chẽ của U23 Singapore.

Khoảng 20 phút đầu trận diễn ra tương đối thận trọng, khi hai đội chủ yếu thăm dò và chưa tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Sau quãng thời gian này, U23 Qatar bắt đầu tăng tốc, đẩy cao đội hình và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Đội bóng Tây Á chủ yếu khai thác hai hành lang cánh, kết hợp những quả tạt vào vòng cấm để tìm kiếm cơ hội.

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U23 Qatar (áo đỏ) đã không chuyển hóa được thế trận áp đảo thành bàn thắng trước U23 Singapore.

Phút 19, hậu vệ cánh trái Yousef Mohammad Alnizami tung cú sút xa đầy uy lực từ khoảng cách 20 mét, buộc thủ môn U23 Singapore phải trổ tài cứu thua. Đến phút 35, “người gác đền” của đội bóng Đông Nam Á tiếp tục có pha cản phá xuất sắc trước cú dứt điểm mạnh ở cự ly khoảng 8 mét. Thủ môn Yazid trở thành chốt chặn đáng tin cậy, góp phần giúp Singapore đứng vững trước sức ép ngày càng lớn.

Dù kiểm soát thế trận và tạo ra nhiều cơ hội hơn, U23 Qatar vẫn không thể tìm được bàn thắng trong hiệp 1. Ở chiều ngược lại, U23 Singapore gần như không có tình huống tấn công đáng kể, chủ yếu tập trung bảo vệ khung thành.

Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi. Qatar tiếp tục cầm bóng vượt trội, kiên trì tìm đường tiếp cận khung thành đối phương. Phút 51, Singapore mới có cú dứt điểm trúng đích đầu tiên, nhưng pha kết thúc khá hiền và không thể đánh bại thủ môn Qatar. Đây cũng là một trong số ít lần đội bóng Đông Nam Á tạo được sức ép lên phần sân đối thủ.

Thống kê sau trận cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội. U23 Qatar kiểm soát bóng 63%, thực hiện 13 cú dứt điểm, trong đó có 4 lần đưa bóng đi trúng đích. Singapore chỉ có một cú sút trúng đích và không được hưởng phạt góc nào, trong khi Qatar có tới 5 quả phạt góc. Dẫu vậy, những con số ấy không giúp đại diện Tây Á có được điều quan trọng nhất là bàn thắng.

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Các cầu thủ U23 Singapore và U23 Qatar đã có những phản ứng khá "gắt" với nhau ở cuối trận.

Những phút cuối trận trở nên căng thẳng bởi các pha va chạm quyết liệt, đi kèm màn khiêu khích và phản ứng giữa cầu thủ hai bên. Trọng tài phải sử dụng những tấm thẻ vàng để cảnh cáo, kiềm chế cái đầu nóng của các cầu thủ và đưa trận đấu trở lại quỹ đạo. Sau 90 phút, không đội nào tìm được bàn thắng, khép lại trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2926 bằng kết quả hòa 0-0.

Với Qatar, đây là kết quả đáng tiếc nếu nhìn vào ưu thế vượt trội về thế trận và số cơ hội tạo ra. Trong khi đó, Singapore có lý do để hài lòng khi bảo vệ thành công mành lưới trước đối thủ được đánh giá cao hơn. Một điểm cũng là khởi đầu tích cực cho đại diện Đông Nam Á tại Gia Lai VTV Cup 2026.

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn

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#U23 Qatar #U23 Singapore #Gia Lai VTV Cup 2026 #kết quả 0-0 #bóng đá U23 #Yazid

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