Giải thưởng khủng của giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I

TPO - Ở mỗi bảng thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất gồm cúp, huy chương, 10 triệu đồng; giải Nhì 5 triệu đồng, cúp, huy chương; đồng giải Ba 3 triệu đồng/giải, cúp, huy chương và kèm theo các phần quà của nhà tài trợ như vợt pickleball, túi thể thao, túi đựng giày, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng…

Chào mừng 73 năm Báo Tiền Phong xuất bản số đầu tiên (16/11/1953 - 16/11/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2029, Báo Tiền Phong và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM phối hợp tổ chức giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I.

Mời vận động viên quét mã QR đăng ký tham gia giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I.

Giải đấu sẽ diễn ra vào lúc 7h30, ngày Chủ nhật - 15/11/2026 tại sân Swin Pickleball, số 555 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, TPHCM.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I quy tụ các tay vợt là doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp, hội viên Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, nhà báo, đối tác, khách mời và thành viên cộng đồng Pickleball…

Các vận động viên sẽ thi đấu ở nhiều nội dung khác nhau như đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam – nữ trên 40 tuổi, đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam - nữ dưới 40 tuổi.

Ở mỗi bảng thi đấu, Ban tổ chức sẽ trao giải Nhất gồm cúp, huy chương, 10 triệu đồng; giải Nhì 5 triệu đồng, cúp, huy chương; đồng giải Ba 3 triệu đồng/giải, cúp, huy chương và kèm theo các phần quà của nhà tài trợ như vợt pickleball, túi thể thao, túi đựng giày, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng…

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I là sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường rèn luyện sức khỏe, giao lưu và kết nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp, đối tác và cộng đồng Pickleball. Đồng thời, giải lan tỏa tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng, với thông điệp “Trên sân là đối thủ - Ngoài sân là đối tác”.

Giải Pickleball tranh cúp Báo Tiền Phong lần thứ I dự kiến quy tụ khoảng 400 vận động viên, thi đấu ở 4 nội dung, gồm đôi nam dưới 40 tuổi, đôi nam trên 40 tuổi, đôi nam nữ dưới 40 tuổi, đôi nam nữ trên 40 tuổi.