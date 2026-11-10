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Thể thao

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VFF tổ chức tập huấn chuyên đề dinh dưỡng thể thao và hồi phục trong bóng đá cùng Herbalife

Đặng Lai

TPO - Ngày 10/11, tại trụ sở Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), chương trình tập huấn chuyên đề “Ứng dụng dinh dưỡng thể thao và hồi phục nhằm nâng cao thành tích bóng đá” đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức giữa VFF và Herbalife. Sự kiện quy tụ khoảng 100 học viên là các huấn luyện viên, trợ lý, cán bộ từ các CLB trên cả nước.

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Tổng Thư ký VFF, ông Nguyễn Văn Phú, phát biểu tại chương trình

Tham dự chương trình có sự hiện diện của lãnh đạo cấp cao VFF gồm Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú, Phó Tổng Thư ký Nguyễn Minh Châu; đại diện Herbalife gồm Tổng Giám đốc Vũ Văn Thắng cùng các giám đốc chuyên trách và các đối tác truyền thông. Đặc biệt, khóa tập huấn có sự tham gia giảng dạy trực tiếp của ba chuyên gia quốc tế hàng đầu: Tiến sĩ Luigi Gratton, Tiến sĩ Krissy Ladner và chuyên gia thể lực Josh Tuerpe (Proactive Sports Performance, Hoa Kỳ).

Phát biểu khai mạc, Tổng Thư ký Nguyễn Văn Phú nhấn mạnh dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe và phục hồi thể chất đang đóng vai trò then chốt trong bóng đá hiện đại. Bên cạnh yếu tố chiến thuật và thể lực nền tảng, việc thiết lập chế độ dinh dưỡng khoa học, quản lý tải lượng vận động và chủ động phòng ngừa chấn thương tác động trực tiếp đến hiệu quả thi đấu đỉnh cao.

VFF đánh giá cao chương trình khi kết hợp hài hòa giữa cơ sở lý thuyết và tính ứng dụng thực tiễn, khuyến khích các học viên chuyển hóa kiến thức tiếp thu thành giải pháp cụ thể cho từng đội bóng.

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Đại diện của Herbalife tham gia sự kiện

Chương trình đào tạo được xây dựng chuyên sâu, đi từ phân tích sinh lý học, cơ chế chuyển hóa năng lượng ngắt quãng cường độ cao đến nguyên tắc thích nghi thể chất. Học viên được trang bị kỹ năng theo dõi thể trạng qua các chỉ số thành phần cơ thể, xét nghiệm máu, mức độ bù nước, chất lượng giấc ngủ, đồng thời thực hành xây dựng khẩu phần theo mô hình “đĩa ăn thành tích” và phân kỳ dinh dưỡng trước, trong, sau trận đấu.

Bên cạnh đó, chuyên đề cũng đào sâu các chủ đề thiết thực như dinh dưỡng khi di chuyển thi đấu, hội chứng thiếu hụt năng lượng tương đối, chế độ chăm sóc cho cầu thủ trẻ, cầu thủ nữ và quy trình dinh dưỡng phục hồi khi chấn thương. Đáng chú ý, các học viên đã trực tiếp thực hành lên kế hoạch tiếp năng lượng và bù nước chi tiết trong ngày thi đấu giả định cho một tiền vệ đội tuyển quốc gia.

Khóa tập huấn một lần nữa khẳng định hiệu quả hợp tác bền chặt giữa VFF và Herbalife kể từ năm 2021. Không chỉ đồng hành cung cấp sản phẩm dinh dưỡng thể thao cho các đội tuyển quốc gia, hai bên liên tục triển khai các hoạt động nâng cao chuyên môn, tiêu biểu như khóa đào tạo cho 58 câu lạc bộ vào năm 2024 hay đợt tập huấn chuyên sâu cho ĐTQG và U23 Việt Nam vào tháng 3/2026. Đây là bước đi chiến lược giúp bóng đá Việt Nam từng bước chuẩn hóa công tác y sinh học, bắt kịp xu thế khoa học tiên tiến của thể thao thế giới.

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#VFF #Herbalife #dinh dưỡng thể thao #hồi phục bóng đá #tập huấn bóng đá #Nguyễn Văn Phú #chăm sóc cầu thủ

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