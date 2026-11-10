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U23 Việt Nam và U23 Thái Lan toan tính gì khi gặp nhau tại Gia Lai VTV Cup 2026?

Đặng Lai

TPO - Dù dùng danh nghĩa là đội U23 nhưng cả Việt Nam và Thái Lan đều sử dụng hầu hết nhân sự ở lứa U21 tại Gia Lai VTV Cup 2026. Đây được coi là nước đi chính xác cho kế hoạch tầm xa của 2 nền bóng đá.

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Canh bạc nhân sự tại phố núi Pleiku

Giải bóng đá giao hữu quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026 chứng kiến một động thái nhân sự đầy bất ngờ nhưng hoàn toàn có chủ đích từ cả hai nền bóng đá hàng đầu khu vực. Nhìn vào danh sách đăng ký thi đấu của U23 Thái Lan mang tới Pleiku, giới chuyên môn dễ dàng nhận thấy sự biến mất của những cựu binh từng chinh chiến tại SEA Games 2025 hay VCK U23 châu Á 2026.

Thay vào đó, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) quyết định trao cơ hội cho một lứa cầu thủ còn rất trẻ, hầu hết ở độ tuổi U21 như Parinya Wongsa, Worawut Noisri, Chaiyasit Popoon, Eakaphat Jaenoduang, Pakawat Taengoakson… Trong đó có không ít những nhân tố mới chỉ bước sang tuổi 19 như Ratthathammanun Deeying, Soffan Sanron… Đội hình họ dự giải thực chất là U21.

Sự trẻ hóa này không chỉ nằm ở độ tuổi mà còn thể hiện rõ qua vị thế của các cầu thủ ở cấp độ CLB. Những Soffan Sanron, Jehhanafee Mamah… thực tế cũng đang trải qua giai đoạn khó khăn tại giải quốc nội, phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Việc triệu tập những cầu thủ này không nhằm mục đích phô diễn sức mạnh, mà thực chất là một liệu pháp "cứu cánh" nhằm giúp họ tìm lại nhịp độ thi đấu thực tế, đồng thời tạo bộ khung dìu dắt lứa đàn em U19, U21 bước ra sân chơi quốc tế. Thái Lan rõ ràng không đến Gia Lai để đặt nặng chiếc cúp vô địch mà họ coi mặt cỏ Pleiku là "phòng thí nghiệm" rèn giũa ngọc thô.

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Ở phía bên kia chiến tuyến, U23 Việt Nam cũng cho thấy sự đồng điệu về mặt chiến lược. Không tung ra những ngôi sao trong độ tuổi U23 như Lý Đức, Minh Phúc, Nhật Minh, Quốc Cường… ban huấn luyện lựa chọn một đội hình gồm toàn những nhân tố trẻ ở lứa U21 với duy nhất 1 cầu thủ 23 (Đức Phú).

Đây là bước đi tiếp nối triết lý đôn cầu thủ trẻ vượt cấp đã được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam định hình trong những năm gần đây. Việc đẩy lứa U19, U20 lên khoác áo U23 tham dự một giải đấu giao hữu chất lượng cao là cách ngắn nhất để đốt cháy giai đoạn trưởng thành.

Cả Thái Lan và Việt Nam đều đang đối mặt với bài toán chuyển giao thế hệ. Rất nhiều nòng cốt của kỳ SEA Games trước giờ đây đã được quy hoạch hẳn cho ĐTQG. Do đó, Gia Lai VTV Cup 2026 trở thành điểm hội tụ của những cầu thủ "kép phụ", những viên ngọc thô cần được mài giũa và những tài năng trẻ đang khao khát khẳng định bản thân.

Sự xuất hiện của các nhân tố vô danh này biến giải đấu trở nên khó đoán hơn, giàu sức trẻ hơn...

Gia Lai VTV Cup 2026 và bước đệm cho châu lục

Quyết định cất giữ lực lượng tinh nhuệ và sử dụng đội hình U21 của cả Việt Nam và Thái Lan không phải là sự hạ thấp uy tín của Gia Lai VTV Cup, mà là một nước cờ chiến lược hướng tới những mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai gần: Vòng loại U23 Châu Á và Giải vô địch U23 Đông Nam Á, 2 sự kiện sẽ diễn ra vào giữa năm 2027.

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Các trụ cột cùng Việt Nam giành vị trí thứ 3 tại giải U23 châu Á 2026 hầu như không dự Gia Lai VTV Cup trừ Văn Thuận

Trong bóng đá trẻ, chu kỳ phát triển của một lứa cầu thủ thường kéo dài từ 2 đến 3 năm. Lứa U21 hiện tại chính là những người sẽ gánh vác trọng trách tại Vòng loại U23 châu Á sắp tới. Việc phải đối đầu với các cường quốc bóng đá ở cấp độ châu lục đòi hỏi một bản lĩnh thi đấu vững vàng, tư duy chiến thuật nhạy bén và độ lỳ lợm không thể chỉ rèn luyện qua các buổi tập.

Gia Lai VTV Cup 2026 cung cấp chính xác môi trường áp lực đó. Việc được thi đấu cọ xát với những đối thủ ngang tầm trong khu vực, dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả tại Pleiku, là bài test tâm lý hoàn hảo cho những cầu thủ tuổi đôi mươi.

Đối với U23 Thái Lan, việc thử nghiệm đội hình tại Việt Nam giúp ban huấn luyện rà soát lại toàn bộ hệ thống. Những cầu thủ thiếu thời gian thi đấu được trao cơ hội để chứng minh họ đủ sức cạnh tranh một suất đá chính trong chiến dịch vòng loại châu Á. Nếu họ bắt nhịp tốt, Thái Lan sẽ có một đội hình có chiều sâu ấn tượng. Ngược lại, nếu họ thất bại, FAT vẫn còn đủ thời gian để sàng lọc và tìm kiếm phương án thay thế trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Với U23 Việt Nam, giải đấu trên sân nhà là cơ hội để định hình lối chơi và đánh giá khả năng thích nghi chiến thuật của các tân binh. Giải U23 Đông Nam Á và vòng loại U23 châu Á luôn là những chiến dịch khắc nghiệt với lịch thi đấu dày đặc. Sẽ không có một đội bóng nào tiến xa nếu chỉ phụ thuộc vào 11 cầu thủ đá chính. Gia Lai VTV Cup chính là “vòng casting” gắt gao nhất để ban huấn luyện đãi cát tìm vàng, phát hiện ra những nhân tố đột biến từ băng ghế dự bị, từ đó xây dựng một tập thể đủ dày dặn để xoay tua đội hình.

Từ trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan vào tối nay (10/11), NHM sẽ phát hiện ra những nhân tố đột biến nào từ 2 tập thể khá lạ lẫm của 2 đội?

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#U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #Gia Lai VTV Cup #cầu thủ U21 #Vòng loại U23 châu Á #U23 Đông Nam Á

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