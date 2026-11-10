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Nguyễn Vũ Quốc Anh: Từ nhà vô địch trẻ đến người truyền lửa đam mê

Trọng Đạt

TPO - Từ nhà vô địch trẻ tại Tiền Phong Golf Championship 2019 đến chàng trai hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh, Nguyễn Vũ Quốc Anh đã đi qua nhiều chặng đường đáng nhớ. Năm nay, hai em trai hai em trai Nguyễn Vũ Phúc Anh và Nguyễn Vũ Phú Anh sẽ cùng tranh tài tại giải đấu từng ghi dấu chiến thắng của anh.

Hành trình nhiều ngã rẽ của nhà vô địch năm 2019

Trên sân Kings Course năm 2019, Nguyễn Vũ Quốc Anh và nhà vô địch mùa trước Nguyễn Bảo Long cùng kết thúc giải với 75 gậy (+3). Chỉ số phụ giúp Quốc Anh vượt lên trong cuộc đua sít sao, đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2019. Đó là dấu mốc đáng nhớ của một tài năng trẻ đã sớm khẳng định mình bằng sự tự tin và điềm tĩnh trên sân.

Quốc Anh đến với golf từ năm lên 6, khi theo bố là ông Nguyễn Tuấn Anh tới sân tập. Ông Tuấn Anh cũng chơi golf và chính niềm yêu thích của người bố đã mở ra cơ duyên đầu tiên cho con trai. Dần dần, golf trở thành niềm vui chung của hai cha con. Trước khi đăng quang Tiền Phong Golf Championship 2019, Quốc Anh đã giành các danh hiệu trẻ U12, U15 quốc gia và BRG-VGM Junior Golf Championship.

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Quốc Anh tại giải Tiền Phong Golf Championship.

Sau ánh hào quang là một quãng nghỉ không nằm trong tính toán. Năm 2020, chấn thương nứt xương tay trong một trận bóng đá khiến Quốc Anh lỡ cơ hội bảo vệ ngôi vô địch. Năm sau, anh sang Mỹ du học tại Đại học California, Davis. Golf tạm nhường chỗ cho hành trình mới trên giảng đường.

Song song với việc học, Quốc Anh mỗi dịp về quê hương vẫn trở lại sân đấu. Năm 2023, Quốc Anh không qua cắt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia, nhưng vẫn ở bên người bạn thân Nguyễn Nhất Long trong vai trò caddie, góp lời khuyên trên hành trình bạn mình giành chức vô địch, rồi tiếp tục tham dự giải đấu năm 2024. Năm 2025, anh vô địch FLC Golf Tournament - Spring Symphony. Tháng 4/2026, anh ghi eagle tại Cúp Hùng Vương, rồi góp mặt tại The Golfers Tournament 2026 đầu tháng 11.

Quốc Anh không theo đuổi con đường golf chuyên nghiệp, nhưng golf vẫn luôn hiện diện trong cuộc sống thường ngày. Từ những buổi tập đầu tiên bên bố đến những lần trở lại sân đấu khi đã trưởng thành, golf vẫn là niềm đam mê anh duy trì giữa bộn bề học tập và cuộc sống.

Tư duy golf theo Quốc Anh lên giảng đường

Trên sân, mỗi cú đánh đòi hỏi sự tập trung, kiên nhẫn và khả năng tính toán. Quốc Anh đã đưa những phẩm chất ấy vận dụng vào học tập. Tại Đại học California, Davis, Quốc Anh đạt GPA 3,8/4 với quan điểm việc học thuộc lòng hay chạy theo điểm số không phải là chiến lược hiệu quả.

Nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship 2019 lựa chọn phương pháp học có hệ thống, ưu tiên hiểu sâu bản chất vấn đề, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng giải quyết vấn đề logic. Ngay từ năm đầu đại học, Quốc Anh đặt mục tiêu hoàn thành chương trình trong ba năm, thay vì bốn năm thông thường.

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Quốc Anh tại giải Vô địch Golf Quốc gia 2024.

Kết quả học tập cùng cách tiếp cận vấn đề có trọng tâm góp phần giúp anh xuất sắc hoàn thành mục tiêu và được nhận vào chương trình thạc sĩ Quản trị rủi ro và Kỹ thuật tài chính tại Đại học Hoàng gia Anh (Imperial College London), một trong những trường danh giá nhất thế giới.

Quốc Anh chia sẻ rằng, tư duy chiến lược trong golf giúp mình nhận ra đâu là yếu tố cốt lõi để đưa ra quyết định phù hợp.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Quốc Anh đã trở về Việt Nam hơn một tháng qua. Anh không chọn con đường thi đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn giữ golf trong nhịp sống thường ngày. Những bài học về kỷ luật, sự bền bỉ và cách bình tĩnh trước áp lực, được rèn qua nhiều năm trên sân golf, cũng đồng hành cùng anh trong cuộc sống.

Khi người anh trở thành tấm gương sáng

Trong hành trình của Quốc Anh, ông Nguyễn Tuấn Anh là người truyền cảm hứng và "giữ lửa" đam mê. Khi cả bốn người con đều chơi golf, ông lui về hậu trường, đảm nhận việc đưa đón đến sân tập, chăm sóc các con và nhiều khi còn làm caddie ở các giải đấu. Từ một người cùng chơi golf, ông trở thành chỗ dựa để các con theo đuổi đam mê.

Hai em trai Nguyễn Vũ Phúc Anh (2016) và Nguyễn Vũ Phú Anh (2019) hiện cũng hăng say tập luyện. Phúc Anh từng góp mặt tại Tiền Phong Golf Championship năm 2025 khi giải đấu lần đầu tổ chức ở Legend Valley Country Club. Năm nay, Phúc Anh có thêm em trai Phú Anh đồng hành trên sân đấu.

Giải golf Vì tài năng trẻ Việt Nam trở thành một dấu mốc đặc biệt của gia đình. Quốc Anh từng đăng quang năm 2019, vào đúng năm em trai út ra đời. Và giờ đây, hai em trai của nhà vô địch có cơ hội tái hiện câu chuyện vinh quang của anh trai mình.

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Ông Nguyễn Tuấn Anh và hai con trai Phúc anh và Phú Anh.

Với Phúc Anh và Phú Anh, tấm gương của anh trai Quốc Anh nằm trong cả hành trình phía sau chiếc cúp, từ những ngày đầu làm quen với môn thể thao này, chinh phục các danh hiệu, vượt qua chấn thương đến khi trở lại sân đấu và hoàn thành việc học xuất sắc. Phía sau hành trình ấy là sự đồng hành bền bỉ của ông Tuấn Anh và gia đình, góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê golf của ba anh em qua năm tháng.

Năm 2019, Quốc Anh ghi tên mình lên chiếc cúp Tiền Phong Golf Championship. Năm nay, Phúc Anh và Phú Anh sẽ có cơ hội tạo dấu ấn tại chính giải đấu ấy, tiếp nối một hành trình golf đã trở thành niềm gắn kết của cả gia đình.

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#Nguyễn Vũ Quốc Anh #Tiền Phong Golf Championship #golf Việt Nam #Nguyễn Vũ Phúc Anh #Nguyễn Vũ Phú Anh #Imperial College London #nhà vô địch golf

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