U23 Qatar bế tắc trước Singapore, cơ hội lớn mở ra cho U23 Việt Nam

TPO - Từ nhà vô địch trẻ tại Tiền Phong Golf Championship 2019 đến chàng trai hoàn thành chương trình thạc sĩ tại Anh, Nguyễn Vũ Quốc Anh đã đi qua nhiều chặng đường đáng nhớ. Năm nay, hai em trai hai em trai Nguyễn Vũ Phúc Anh và Nguyễn Vũ Phú Anh sẽ cùng tranh tài tại giải đấu từng ghi dấu chiến thắng của anh.