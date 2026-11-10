Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Điều gì giúp U23 Việt Nam thắng dễ U23 Thái Lan?

Hương Ly

TPO - U23 Thái Lan không có nổi một cơ hội nguy hiểm để trực tiếp thử thách thủ môn Cao Văn Bình. Đó là chi tiết thể hiện cho sự chênh lệch giữa 2 đội ở trận đối đầu trên sân Pleiku Arena vào tối 10/11.

Trong trận ra quân ở giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dễ dàng thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Minh Tâm (cú đúp) và Williams Minh Hoàng (sút phạt đền). U23 Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng hơn 60% và tạo ra ít nhất 10 cơ hội mười mươi. Ngược lại, trong 90 phút, các cầu thủ trẻ của Thái Lan gần như chỉ phòng ngự co cụm và chịu trận.

Tính trên mọi cấp độ, không có nhiều trận đấu Việt Nam áp đảo Thái Lan toàn diện như vậy. Thế nhưng, sự chênh lệch giữa 2 đội được dự đoán từ đầu, khi U23 Thái Lan mang đến Gia Lai đội hình với phần lớn cầu thủ ở lứa U20 và U21. "Tiểu voi chiến" bị U23 Việt Nam lấn lướt cả về kỹ - chiến thuật và họ chật vật để tìm từng pha dứt điểm trúng đích.

anh-man-hinh-2026-11-10-luc-191815.png
U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan co cụm phòng ngự từ sớm.

Thế trận một chiều

Thế trận sòng phẳng giữa hai đội chỉ diễn ra trong 5 phút đầu. Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan tràn quân sang phần sân U23 Việt Nam và tạo ra được 2 tình huống đưa bóng vào vòng cấm địa của đội chủ nhà. Sau đó, U23 Việt Nam đòi lại thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội và buộc cầu thủ Thái Lan phòng ngự co cụm đến hết trận.

Ngay cả khi U23 Thái Lan thua 0-2, họ không cho thấy sức phản kháng để tìm bàn gỡ. Mọi vấn đề của U23 Thái Lan đến từ việc tuyến giữa của họ không đủ chất lượng và kinh nghiệm để đương đầu với cặp tiền vệ Hoàng Minh - Quang Duyệt của U23 Việt Nam.

Những tình huống tấn công sắc nét của U23 Việt Nam đa phần diễn ra trong hiệp một. HLV Đinh Hồng Vinh bố trí cho U23 Việt Nam cách chơi tương tự loạt giải đấu gần đây. "Các chiến binh sao vàng" dồn bóng nhiều sang 2 biên để rút ngắn thời gian tiếp cận 1/3 cuối sân của U23 Thái Lan.

Cánh trái là điểm luân chuyển bóng nhiều nhất của U23 Việt Nam trong hiệp một, nơi có Ngô Đăng Khoa - nhân tố được bổ sung từ đội tuyển. Ở cánh đối diện là Văn Thuận, cũng nhận bóng thường xuyên để giúp U23 Việt Nam thực hiện các miếng đánh tốc độ ở biên.

Sự quấy rối của Khoa Ngô, Văn Thuận giúp U23 Việt Nam mở ra nhiều cơ hội. Song, các bàn thắng của "Chiến binh sao vàng" lại đến từ bóng bổng. Tiền đạo Minh Tâm - người được HLV Đinh Hồng Vinh xếp đá chính thay vì Williams Minh Hoàng - là chủ nhân của 2 pha đánh đầu thành bàn. Minh Tâm đã chọn vị trí tốt và hoàn thành những pha đánh đầu trong tư thế khó.

Trước khi U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số, U23 Thái Lan đã lùi cả đội hình về sân nhà để tập trung phòng ngự. Đội bạn chống đỡ bằng quân số đông, co cụm ở 1/3 cuối sân, thay vì chủ động pressing để gây áp lực cho U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn thoải mái để luân chuyển trái bóng và thử nghiệm nhiều giải pháp để tấn công.

Từ đây, vấn đề đáng để bàn đến là sự hiệu quả của U23 Việt Nam trong thế trận tấn công chủ động. Bên cạnh 2 bàn thắng của Minh Tâm, các chân sút áo đỏ bỏ lỡ một loạt cơ hội. Trong hiệp 2, có tình huống cầu thủ U23 Việt Nam dứt điểm 3 lần, đều là những cơ hội rõ rệt nhưng không tận dụng được.

"Thước ngắm" của Đăng Khoa, Văn Thuận, Hoàng Minh và Quang Duyệt có vấn đề ở trận này. Trận đối đầu U23 Thái Lan của U23 Việt Nam ở ngày ra quân, trên lý thuyết đầy duyên nợ và được CĐV 2 đội chờ đợi. Song, thực tế là trận đấu như một buổi đá tập của U23 Việt Nam, cụ thể hơn là dịp để các chân sút áo đỏ tập dứt điểm và các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bàn thắng ấn tượng của Minh Tâm.

Loạt tân binh gây ấn tượng

So với Asiad 2026, đội hình U23 Việt Nam tại giải đấu lần này xáo trộn mạnh vì nhiều cầu thủ được triệu tập lên tuyển. HLV Đinh Hồng Vinh gọi Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng về đội U23 khi 2 tuyển thủ không được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển đợt này. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam có các tân binh như Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Anh, Cao Hoàng Minh, Lê Văn Quang Duyệt...

Các nhân tố mới của U23 Việt Nam chơi tốt ở trận này. Bộ đôi Hoàng Minh và Quang Duyệt hoàn thành vai trò thu hồi bóng, đánh chặn và luân chuyển bóng lên tuyến trên. Màn thể hiện của Quang Duyệt, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng, gây ấn tượng hơn cả với điểm mạnh trụ vững, tranh chấp tốt và di chuyển cơ động.

Tiền đạo Minh Tâm là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam ở trận này với cú đúp bàn thắng. Khoảnh khắc Minh Tâm di chuyển cắt mặt, hạ trọng tâm để đánh đầu nối từ quả tạt tầm thấp diễn ra hoàn hảo. Sau đó, cú đánh đầu lái bóng trong tư thế khó của Minh Tâm là khoảnh khắc không thường xuyên xuất hiện ở các tiền đạo nội.

Nhân tố Việt kiều Đăng Khoa đã chứng minh năng lực của một tuyển thủ, với tốc độ, ý tưởng xử lý bóng và khả năng kết nối cùng các vệ tinh xung quanh. Tiền đạo của CLB Công an TPHCM chỉ có vài ngày tập luyện, hòa nhập cùng các đồng đội mới. Màn trình diễn của Đăng Khoa trước U23 Thái Lan không đến mức bùng nổ nhưng đáp ứng được kỳ vọng từ CĐV.

Sau cùng, Williams Minh Hoàng sắm vai dự bị và vào sân từ phút 75. Tuyển thủ Việt Nam ghi bàn bằng cú sút lạnh lùng trên chấm 11 m. Đây là bàn thắng quan trọng, giúp Williams Minh Hoàng lấy lại tự tin, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện ở trận gặp U23 Singapore và U23 Qatar.

U23 Việt Nam tiếp tục chạm trán U23 Singapore và U23 Qatar ở giải giao hữu tứ hùng. HLV Đinh Hồng Vinh có thêm một trận để thử nghiệm đội hình, trước khi chốt lực lượng mạnh nhất để quyết đấu đối thủ khó chịu nhất là U23 Qatar.

876745058-1753105359479133-4973992721429392367-n.jpg

Xem màn trình diễn của Đội tuyển U23 Việt Nam trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn.

Xem thêm

#U23 Việt Nam #U23 Thái Lan #Gia Lai VTV Cup #Minh Tâm #Đinh Hồng Vinh #Cao Văn Bình #highlight U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan #kết quả U23 Việt Nam 3-0 U23 Thái Lan

Cùng chuyên mục

U23 Qatar bế tắc trước Singapore, cơ hội lớn mở ra cho U23 Việt Nam

U23 Qatar bế tắc trước Singapore, cơ hội lớn mở ra cho U23 Việt Nam

TPO - Ép sân gần như cả trận nhưng U23 Qatar vẫn không thể chọc thủng lưới U23 Singapore trong trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 trên sân Pleiku chiều 10/11. Thủ môn Yazid và hàng thủ phòng ngự kỷ luật giúp Singapore giành 1 điểm. Kết quả hòa 0–0 mở ra cơ hội lớn cho U23 Việt Nam trên hành trình giành chức vô địch.

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h00 ngày 10/11: Đòi lại món nợ

Nhận định U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, 19h00 ngày 10/11: Đòi lại món nợ

TPO - Nhận định bóng đá U23 Việt Nam vs U23 Thái Lan, Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Chảo lửa Pleiku chuẩn bị hâm nóng bằng màn thư hùng nảy lửa giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, nơi cả hai đội bóng trẻ hàng đầu khu vực cùng hướng đến mục tiêu thử nghiệm nhân sự và đòi lại món nợ cũ.

Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với bóng thi đấu ZB0248

Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với bóng thi đấu ZB0248

Thương hiệu thể thao Việt Nam Zocker đồng hành cùng Giải Pickleball tranh Cúp Báo Tiền Phong lần thứ I với vai trò nhà tài trợ, đồng thời cung cấp bóng thi đấu Zocker ZB0248. Hoạt động này tiếp tục khẳng định định hướng đầu tư vào chất lượng sản phẩm và sự gắn bó của Zocker với cộng đồng Pickleball Việt Nam.

Nhà vô địch Quốc gia Nguyễn Đức Sơn: 'Thi đấu hết mình để không phải hối tiếc'

Nhà vô địch Quốc gia Nguyễn Đức Sơn: 'Thi đấu hết mình để không phải hối tiếc'

TPO - Việc Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2026 - Cúp VinFast được tổ chức trong chương trình Đại hội Thể thao toàn quốc tạo nên dấu mốc đặc biệt. Nhà Vô địch Golf Quốc gia 2024 Nguyễn Đức Sơn cho biết, anh hào hứng với thể thức thi đấu mới và đặt mục tiêu thi đấu tốt nhất có thể, góp sức giúp đoàn Thanh Hóa đạt thành tích cao.

Nhận định U23 Qatar vs U23 Singapore, 15h00 ngày 10/11: Bài test khó cho Singapore

Nhận định U23 Qatar vs U23 Singapore, 15h00 ngày 10/11: Bài test khó cho Singapore

TPO - Nhận định bóng đá U23 Qatar vs U23 Singapore, 15h00 ngày 10/11, lượt trận mở màn Gia Lai VTV Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Dù U23 Singapore rất muốn tạo bất ngờ trong ngày ra quân nhưng U23 Qatar vẫn là đội được đánh giá cao hơn nhờ lợi thế thể hình và kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

'Guồng' học tập và tập luyện golf của Nguyễn Khánh Linh

'Guồng' học tập và tập luyện golf của Nguyễn Khánh Linh

TPO - Vừa trở về từ Asiad 20, golfer 13 tuổi Nguyễn Khánh Linh chuẩn bị trở lại Legend Valley Country Club để tranh tài tại Tiền Phong Golf Championship 2026. Phía sau những giải đấu lớn là lịch học kín tuần, các buổi tập golf, fitness và những lớp bổ trợ buổi tối.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe