Điều gì giúp U23 Việt Nam thắng dễ U23 Thái Lan?

TPO - U23 Thái Lan không có nổi một cơ hội nguy hiểm để trực tiếp thử thách thủ môn Cao Văn Bình. Đó là chi tiết thể hiện cho sự chênh lệch giữa 2 đội ở trận đối đầu trên sân Pleiku Arena vào tối 10/11.

Trong trận ra quân ở giải giao hữu Gia Lai VTV Cup 2026, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh dễ dàng thắng 3-0 nhờ các pha lập công của Minh Tâm (cú đúp) và Williams Minh Hoàng (sút phạt đền). U23 Việt Nam tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn với tỷ lệ cầm bóng hơn 60% và tạo ra ít nhất 10 cơ hội mười mươi. Ngược lại, trong 90 phút, các cầu thủ trẻ của Thái Lan gần như chỉ phòng ngự co cụm và chịu trận.

Tính trên mọi cấp độ, không có nhiều trận đấu Việt Nam áp đảo Thái Lan toàn diện như vậy. Thế nhưng, sự chênh lệch giữa 2 đội được dự đoán từ đầu, khi U23 Thái Lan mang đến Gia Lai đội hình với phần lớn cầu thủ ở lứa U20 và U21. "Tiểu voi chiến" bị U23 Việt Nam lấn lướt cả về kỹ - chiến thuật và họ chật vật để tìm từng pha dứt điểm trúng đích.

U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan co cụm phòng ngự từ sớm.

Thế trận một chiều

Thế trận sòng phẳng giữa hai đội chỉ diễn ra trong 5 phút đầu. Sau tiếng còi khai cuộc, U23 Thái Lan tràn quân sang phần sân U23 Việt Nam và tạo ra được 2 tình huống đưa bóng vào vòng cấm địa của đội chủ nhà. Sau đó, U23 Việt Nam đòi lại thế trận với tỷ lệ cầm bóng vượt trội và buộc cầu thủ Thái Lan phòng ngự co cụm đến hết trận.

Ngay cả khi U23 Thái Lan thua 0-2, họ không cho thấy sức phản kháng để tìm bàn gỡ. Mọi vấn đề của U23 Thái Lan đến từ việc tuyến giữa của họ không đủ chất lượng và kinh nghiệm để đương đầu với cặp tiền vệ Hoàng Minh - Quang Duyệt của U23 Việt Nam.

Những tình huống tấn công sắc nét của U23 Việt Nam đa phần diễn ra trong hiệp một. HLV Đinh Hồng Vinh bố trí cho U23 Việt Nam cách chơi tương tự loạt giải đấu gần đây. "Các chiến binh sao vàng" dồn bóng nhiều sang 2 biên để rút ngắn thời gian tiếp cận 1/3 cuối sân của U23 Thái Lan.

Cánh trái là điểm luân chuyển bóng nhiều nhất của U23 Việt Nam trong hiệp một, nơi có Ngô Đăng Khoa - nhân tố được bổ sung từ đội tuyển. Ở cánh đối diện là Văn Thuận, cũng nhận bóng thường xuyên để giúp U23 Việt Nam thực hiện các miếng đánh tốc độ ở biên.

Sự quấy rối của Khoa Ngô, Văn Thuận giúp U23 Việt Nam mở ra nhiều cơ hội. Song, các bàn thắng của "Chiến binh sao vàng" lại đến từ bóng bổng. Tiền đạo Minh Tâm - người được HLV Đinh Hồng Vinh xếp đá chính thay vì Williams Minh Hoàng - là chủ nhân của 2 pha đánh đầu thành bàn. Minh Tâm đã chọn vị trí tốt và hoàn thành những pha đánh đầu trong tư thế khó.

Trước khi U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số, U23 Thái Lan đã lùi cả đội hình về sân nhà để tập trung phòng ngự. Đội bạn chống đỡ bằng quân số đông, co cụm ở 1/3 cuối sân, thay vì chủ động pressing để gây áp lực cho U23 Việt Nam. Các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh hoàn toàn thoải mái để luân chuyển trái bóng và thử nghiệm nhiều giải pháp để tấn công.

Từ đây, vấn đề đáng để bàn đến là sự hiệu quả của U23 Việt Nam trong thế trận tấn công chủ động. Bên cạnh 2 bàn thắng của Minh Tâm, các chân sút áo đỏ bỏ lỡ một loạt cơ hội. Trong hiệp 2, có tình huống cầu thủ U23 Việt Nam dứt điểm 3 lần, đều là những cơ hội rõ rệt nhưng không tận dụng được.

"Thước ngắm" của Đăng Khoa, Văn Thuận, Hoàng Minh và Quang Duyệt có vấn đề ở trận này. Trận đối đầu U23 Thái Lan của U23 Việt Nam ở ngày ra quân, trên lý thuyết đầy duyên nợ và được CĐV 2 đội chờ đợi. Song, thực tế là trận đấu như một buổi đá tập của U23 Việt Nam, cụ thể hơn là dịp để các chân sút áo đỏ tập dứt điểm và các học trò của HLV Đinh Hồng Vinh không hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bàn thắng ấn tượng của Minh Tâm.

Loạt tân binh gây ấn tượng

So với Asiad 2026, đội hình U23 Việt Nam tại giải đấu lần này xáo trộn mạnh vì nhiều cầu thủ được triệu tập lên tuyển. HLV Đinh Hồng Vinh gọi Khoa Ngô và Williams Minh Hoàng về đội U23 khi 2 tuyển thủ không được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên tuyển đợt này. Bên cạnh đó, U23 Việt Nam có các tân binh như Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Hoàng Anh, Cao Hoàng Minh, Lê Văn Quang Duyệt...

Các nhân tố mới của U23 Việt Nam chơi tốt ở trận này. Bộ đôi Hoàng Minh và Quang Duyệt hoàn thành vai trò thu hồi bóng, đánh chặn và luân chuyển bóng lên tuyến trên. Màn thể hiện của Quang Duyệt, cầu thủ thuộc biên chế SHB Đà Nẵng, gây ấn tượng hơn cả với điểm mạnh trụ vững, tranh chấp tốt và di chuyển cơ động.

Tiền đạo Minh Tâm là ngôi sao sáng nhất của U23 Việt Nam ở trận này với cú đúp bàn thắng. Khoảnh khắc Minh Tâm di chuyển cắt mặt, hạ trọng tâm để đánh đầu nối từ quả tạt tầm thấp diễn ra hoàn hảo. Sau đó, cú đánh đầu lái bóng trong tư thế khó của Minh Tâm là khoảnh khắc không thường xuyên xuất hiện ở các tiền đạo nội.

Nhân tố Việt kiều Đăng Khoa đã chứng minh năng lực của một tuyển thủ, với tốc độ, ý tưởng xử lý bóng và khả năng kết nối cùng các vệ tinh xung quanh. Tiền đạo của CLB Công an TPHCM chỉ có vài ngày tập luyện, hòa nhập cùng các đồng đội mới. Màn trình diễn của Đăng Khoa trước U23 Thái Lan không đến mức bùng nổ nhưng đáp ứng được kỳ vọng từ CĐV.

Sau cùng, Williams Minh Hoàng sắm vai dự bị và vào sân từ phút 75. Tuyển thủ Việt Nam ghi bàn bằng cú sút lạnh lùng trên chấm 11 m. Đây là bàn thắng quan trọng, giúp Williams Minh Hoàng lấy lại tự tin, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để thể hiện ở trận gặp U23 Singapore và U23 Qatar.

U23 Việt Nam tiếp tục chạm trán U23 Singapore và U23 Qatar ở giải giao hữu tứ hùng. HLV Đinh Hồng Vinh có thêm một trận để thử nghiệm đội hình, trước khi chốt lực lượng mạnh nhất để quyết đấu đối thủ khó chịu nhất là U23 Qatar.