Cận cảnh tuyến đường ở Đà Nẵng dự kiến mang tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc một người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế, sau đó tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là sai quy định. Theo ông, không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.