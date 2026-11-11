Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Nhật Bản

Trong chương trình thăm chính thức Nhật Bản, sáng 11/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Nhật Bản Naruhito và Hoàng hậu Masako.
TPO - Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu dân cư ở Quảng Ngãi bị ngập sâu, giao thông chia cắt. Chính quyền huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán, bảo vệ tài sản.
TPO - Đơn vị thi công khắc phục các vết nứt dầm, khe co giãn và mặt cầu vượt Phú Đô bắc qua Đại lộ Thăng Long, theo từng nhịp nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến giao thông.
TPO - Tuyến đường vành đai phía Tây, có mặt cắt ngang rộng 40m, tổng mức đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng, đang được TP. Đà Nẵng đề xuất đặt tên cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là tuyến giao thông quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị của thành phố.
TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc một người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế, sau đó tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là sai quy định. Theo ông, không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.
TPO - Mưa lớn khiến nước trên nhiều sông ở Đắk Lắk dâng cao, gây ngập sâu, chia cắt một số tuyến đường. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã cho học sinh nhiều trường nghỉ học.
TPO - Sáng 11/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.
TPO - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với hai Phó Giám đốc Sở Xây dựng thành phố, do liên quan đến Dự án đường Vành đai phía Tây Cần Thơ.
TPO - Sau sự cố sập cầu Tân Thành ở Tây Ninh, người dân phải đi phà qua kênh. Ô tô buộc phải di chuyển lộ trình khác dài hơn 2 km. Chính quyền địa phương đang dự tính xây cầu mới dài hơn 70m thay thế cầu cũ.
TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh thêm hơn 300 tỷ đồng, gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến hết quý II/2027 do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng.
TPO - “Công dân đến trực tiếp và công dân gửi đơn thư giảm đi, đây là điều đáng mừng hay là đáng lo?. Tôi suy nghĩ có cả đáng mừng và đáng lo”, đại biểu Nguyễn Thái Học phát biểu.
TPO - Sáng 11/11, tại Thủ đô Tokyo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm và đánh chuông tại Sở Giao dịch chứng khoán Tokyo, gặp gỡ các tổ chức tài chính hàng đầu Nhật Bản.
TPO - HĐND TP. Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai và bầu bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.
TPO - Lo ngại mưa lớn kéo dài, nước lũ dâng cao, hàng chục người dân ở Nha Trang đã chủ động đưa ô tô lên cầu vượt đường sắt hoặc tìm nơi cao ráo gửi xe, tránh nguy cơ ngập như trận lũ lịch sử năm ngoái.
TPO - Một phụ nữ trúng đấu giá hai lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) với mức giá lần lượt 1,468 tỷ đồng và 1 tỷ đồng/m², sau đó cho rằng mình "nhầm lẫn" và đề nghị nhận lại gần 600 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo các chuyên gia pháp lý, việc viện dẫn lý do nhầm lẫn không đương nhiên là căn cứ để hủy kết quả hoặc hoàn trả tiền đặt cọc.
TPO - Không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến thiết thực trong công tác thuế, anh Nguyễn Tùng Lâm còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tích cực trên những hành trình thiện nguyện và runner bền bỉ. Ở mỗi vai trò, anh đều mang theo tinh thần tiên phong, kỷ luật và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2026, anh là 1 trong 45 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.
TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…