Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Bộ trưởng Nội vụ: Không thể một người trong cùng một việc lại được hưởng hai chính sách

Luân Dũng - Trường Phong

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc một người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế, sau đó tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là sai quy định. Theo ông, không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.

Có trường hợp 'làm sai quy định' ở Cà Mau

Sáng 11/11, thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra một số trường hợp nội dung trả lời chưa thực sự đi đúng trọng tâm kiến nghị.

Đáng chú ý, bà Nga dẫn một trường hợp được đề cập trong phụ lục báo cáo. Cụ thể, cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị nghiên cứu chính sách cho phép người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã hưởng chế độ tinh giản biên chế, sau đó được bố trí làm việc tại thôn, tổ dân phố, không phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

bnv2.jpg
Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, nội dung trả lời kiến nghị chủ yếu viện dẫn các quy định hiện hành về nghĩa vụ hoàn trả trợ cấp và đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, điều cử tri mong muốn được xem xét trong trường hợp này là tính phù hợp của chính sách. Do đó, câu trả lời cần làm rõ cơ quan có tiếp thu đề xuất sửa đổi chính sách hay không, đồng thời nêu rõ căn cứ của việc tiếp thu hoặc chưa tiếp thu.

“Việc yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành là cần thiết, nhưng vẫn cần có ý kiến đối với đề xuất thay đổi chính sách”, bà Nga nói.

Tiếp thu, giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, theo quy định, khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ không chuyên trách cấp xã phải được rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ mới, trong đó có việc đưa về thôn, ấp làm nhiệm vụ. "Chỉ khi còn dôi dư mới thực hiện chính sách tinh giản", ông lưu ý.

“Việc ở Cà Mau đã cho hưởng chính sách tinh giản rồi, sau đó lại phân công về làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là làm sai quy định”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, trường hợp này cần được xem xét kỹ lưỡng, bởi không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.

Giáo viên nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ

Bên cạnh vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đề cập đến một nội dung đáng quan tâm khác là kiến nghị về chế độ đối với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ.

tp-c_bnv1.jpg
Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Như Ý

Đây là nội dung đã được nêu trong báo cáo giám sát năm 2024 và tiếp tục được kiến nghị vào tháng 4/2026. Theo lộ trình hiện nay, vấn đề này dự kiến được trình Chính phủ trong tháng 11/2026.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết cụ thể để xác định thời hạn xử lý. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện ấn định thời điểm hoàn thành, cần xác định thời hạn báo cáo phương án xử lý, đồng thời làm rõ những điều kiện còn phải giải quyết trong thời gian tiếp theo.

Về chế độ đối với giáo viên mầm non nghỉ sau sắp xếp, theo Bộ trưởng, nội dung này đã có quy định về chế độ, chính sách và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn.

Đối với trường hợp cụ thể đại biểu nêu, ông Hải đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại để có hướng dẫn thêm.

Xem thêm

#Nguyễn Tiến Hải #tinh giản biên chế #cán bộ không chuyên trách #chính sách trợ cấp #Cà Mau #giáo viên mầm non #kiến nghị cử tri

Cùng chuyên mục

Cầu sập, người dân ở Tây Ninh phải đi phà qua kênh

Cầu sập, người dân ở Tây Ninh phải đi phà qua kênh

TPO - Sau sự cố sập cầu Tân Thành ở Tây Ninh, người dân phải đi phà qua kênh. Ô tô buộc phải di chuyển lộ trình khác dài hơn 2 km. Chính quyền địa phương đang dự tính xây cầu mới dài hơn 70m thay thế cầu cũ.

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh thêm hơn 300 tỷ đồng, gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến hết quý II/2027 do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng.

Đồng Nai vừa bầu Phó Chủ tịch HĐND, UBND

Đồng Nai vừa bầu Phó Chủ tịch HĐND, UBND

TPO - HĐND TP. Đồng Nai đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai và bầu bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP. Đồng Nai, nhiệm kỳ 2026-2031.

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’

Vụ trả giá gần 1,5 tỷ đồng/m² đất ở Ninh Bình: Khó hoàn lại tiền đặt cọc do ‘nhầm lẫn’

TPO - Một phụ nữ trúng đấu giá hai lô đất tại xã Lý Nhân (Ninh Bình) với mức giá lần lượt 1,468 tỷ đồng và 1 tỷ đồng/m², sau đó cho rằng mình "nhầm lẫn" và đề nghị nhận lại gần 600 triệu đồng tiền đặt cọc. Theo các chuyên gia pháp lý, việc viện dẫn lý do nhầm lẫn không đương nhiên là căn cứ để hủy kết quả hoặc hoàn trả tiền đặt cọc.

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

Hành trình cống hiến của chàng trai cán bộ thuế

TPO - Không chỉ ghi dấu bằng những sáng kiến thiết thực trong công tác thuế, anh Nguyễn Tùng Lâm còn là thủ lĩnh Đoàn nhiệt huyết, tích cực trên những hành trình thiện nguyện và runner bền bỉ. Ở mỗi vai trò, anh đều mang theo tinh thần tiên phong, kỷ luật và khát vọng tạo ra những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng. Năm 2026, anh là 1 trong 45 cá nhân được vinh danh tại Giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc.

Ảnh minh họa.

Mua bán xăng dầu lòng vòng làm tăng chi phí chiết khấu gần 47.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe