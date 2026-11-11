Bộ trưởng Nội vụ: Không thể một người trong cùng một việc lại được hưởng hai chính sách

TPO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải khẳng định, việc một người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế, sau đó tiếp tục được bố trí làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là sai quy định. Theo ông, không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.

Có trường hợp 'làm sai quy định' ở Cà Mau

Sáng 11/11, thảo luận về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga (Hải Phòng) ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan trong việc tiếp nhận, xử lý và trả lời kiến nghị của cử tri. Tuy nhiên, bà cũng chỉ ra một số trường hợp nội dung trả lời chưa thực sự đi đúng trọng tâm kiến nghị.

Đáng chú ý, bà Nga dẫn một trường hợp được đề cập trong phụ lục báo cáo. Cụ thể, cử tri tỉnh Cà Mau đề nghị nghiên cứu chính sách cho phép người hoạt động không chuyên trách cấp xã đã hưởng chế độ tinh giản biên chế, sau đó được bố trí làm việc tại thôn, tổ dân phố, không phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: Như Ý

Tuy nhiên, nội dung trả lời kiến nghị chủ yếu viện dẫn các quy định hiện hành về nghĩa vụ hoàn trả trợ cấp và đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, điều cử tri mong muốn được xem xét trong trường hợp này là tính phù hợp của chính sách. Do đó, câu trả lời cần làm rõ cơ quan có tiếp thu đề xuất sửa đổi chính sách hay không, đồng thời nêu rõ căn cứ của việc tiếp thu hoặc chưa tiếp thu.

“Việc yêu cầu thực hiện đúng quy định hiện hành là cần thiết, nhưng vẫn cần có ý kiến đối với đề xuất thay đổi chính sách”, bà Nga nói.

Tiếp thu, giải trình về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, theo quy định, khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ không chuyên trách cấp xã phải được rà soát, bố trí, phân công nhiệm vụ mới, trong đó có việc đưa về thôn, ấp làm nhiệm vụ. "Chỉ khi còn dôi dư mới thực hiện chính sách tinh giản", ông lưu ý.

“Việc ở Cà Mau đã cho hưởng chính sách tinh giản rồi, sau đó lại phân công về làm nhiệm vụ không chuyên trách ở thôn, ấp là làm sai quy định”, Bộ trưởng khẳng định.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, trường hợp này cần được xem xét kỹ lưỡng, bởi không thể để một người trong cùng một việc được hưởng đồng thời hai chính sách.

Giáo viên nghỉ công tác chưa được hưởng chế độ

Bên cạnh vấn đề trên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cũng đề cập đến một nội dung đáng quan tâm khác là kiến nghị về chế độ đối với giáo viên mầm non đã nghỉ công tác nhưng chưa được hưởng chế độ.

Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải. Ảnh: Như Ý

Đây là nội dung đã được nêu trong báo cáo giám sát năm 2024 và tiếp tục được kiến nghị vào tháng 4/2026. Theo lộ trình hiện nay, vấn đề này dự kiến được trình Chính phủ trong tháng 11/2026.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị Chính phủ chỉ đạo rà soát các kiến nghị chưa có lộ trình giải quyết cụ thể để xác định thời hạn xử lý. Đối với những trường hợp chưa đủ điều kiện ấn định thời điểm hoàn thành, cần xác định thời hạn báo cáo phương án xử lý, đồng thời làm rõ những điều kiện còn phải giải quyết trong thời gian tiếp theo.

Về chế độ đối với giáo viên mầm non nghỉ sau sắp xếp, theo Bộ trưởng, nội dung này đã có quy định về chế độ, chính sách và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có hướng dẫn.

Đối với trường hợp cụ thể đại biểu nêu, ông Hải đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát lại để có hướng dẫn thêm.