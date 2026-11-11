Ông Phan Đăng Toàn giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 428 ngày 4/11/2026 của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y ông Phan Đăng Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy trao Quyết định cho ông Phan Đăng Toàn (bìa phải).

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai chúc mừng ông Phan Đăng Toàn được giao nhiệm vụ mới. Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, vai trò của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Ông Phan Đăng Toàn là cán bộ được đào tạo bài bản, có 25 năm công tác trong các lĩnh vực kiểm soát, thanh tra, tài chính và từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở tỉnh, cơ sở.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị ông Phan Đăng Toàn nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026; đẩy nhanh tiến độ các cuộc kiểm tra đang triển khai, giải quyết dứt điểm những kết luận còn tồn đọng. Đồng thời, chủ động tham mưu đổi mới công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chương trình năm 2027 có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm và trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác này.

Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai tặng hoa chúc mừng ông Phan Đăng Toàn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phan Đăng Toàn khẳng định sẽ tiếp tục học tập, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thực hiện nghiêm các quy định, quy trình kiểm tra, giám sát, bảo đảm khách quan, công tâm; kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý vi phạm theo quy định.