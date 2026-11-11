Cựu Tổng thống Joe Biden tiết lộ lá thư gây bất ngờ của Tổng thống Trump

TPO - Trong tuần đầu tiên nhậm chức, Tổng thống Joe Biden nói với báo chí rằng người tiền nhiệm Donald Trump đã để lại cho ông “bức thư rất hào phóng” tại Phòng Bầu dục. Kể từ đó, ông Biden từ chối tiết lộ nội dung bức thư.

Tổng thống Joe Biden gặp Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Nhà Trắng, tháng 11/2024. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, trong cuốn sách mới mang tên Promise Me, America (tạm dịch: “Hãy hứa với tôi, nước Mỹ”), ông Biden đã in lại toàn bộ bức thư, báo New York Times dẫn thông tin từ đoạn trích cuốn sách cho biết.

Bức thư gốc đề ngày 20/1/2021, được để trong phong bì ghi dòng chữ “Gửi ‘46’”, ý nói ông Biden là vị tổng thống thứ 46 của nước Mỹ.

Bức thư được viết trên mẫu giấy của Nhà Trắng, với chữ ký bằng bút Sharpie màu đen quen thuộc của ông Trump.

Nội dung bức thư hoàn toàn trái ngược với những phát biểu công khai của ông Trump về ông Biden, cũng như cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Trump không chỉ trích ông Biden cũng không phản đối kết quả bầu cử. Thay vào đó, ông viết gần như bằng giọng văn đầy chất thơ về trải nghiệm làm việc tại Nhà Trắng, cùng niềm tin rằng ông Biden “sẽ luôn sống đúng với con người mình và với người dân Mỹ”.

“Đã có nhiều vị tổng thống đến rồi đi, những người đơn thuần chỉ điều hành đất nước với tư cách là người của đảng Cộng hòa hoặc đảng Dân chủ. Phần lớn trong số họ không làm thay đổi lịch sử mà chỉ bị cuốn theo dòng chảy không ngừng của nó. Điều đó sẽ không xảy ra với ngài, bởi tôi biết ngài yêu người dân Mỹ đến nhường nào”, ông Trump viết.

Trong cuốn sách dự kiến phát hành vào tuần tới, ông Biden, hiện 83 tuổi, viết rằng mọi chuyện “cứ như thể có hai Donald Trump khác nhau”. Ông cho rằng ông Trump đã “làm lung lay nghiêm trọng nền dân chủ của chúng ta”, và “không đưa ra lời mời gặp mặt theo thông lệ giữa hai vị tổng thống”.

“Nhưng giờ đây, ông ấy lại xuất hiện trước mặt tôi, gửi những lời chúc tốt đẹp nhất bằng thứ ngôn ngữ ấm áp, nghe như thể xuất phát từ một người bạn lâu năm”, ông Biden viết.

Trong chiến dịch tranh cử năm 2020, ông Trump liên tục công kích ông Biden. Ông gọi ông Biden là “ứng cử viên tồi tệ nhất” trong lịch sử nước Mỹ, cảnh báo rằng nếu ông Biden đắc cử, bạo lực sẽ bùng phát tại các thành phố trên khắp nước Mỹ, đặt nghi vấn về năng lực trí tuệ của ông và cáo buộc ông tham nhũng.

Sau khi ông Biden giành chiến thắng, ông Trump liên tục phản đối kết quả bầu cử, đỉnh điểm là vụ làm loạn Điện Capitol ngày 6/1/2021. Sau sự kiện này, ông từ chối tham dự lễ nhậm chức của ông Biden.

Cho đến ngày nay, ông Trump vẫn tiếp tục nói rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị gian lận, đồng thời đổ lỗi cho ông Biden về hàng loạt vấn đề. Nhà Trắng một lần nữa nhắc lại quan điểm này hôm 10/11.

“Joe Biden lẽ ra nên lắng nghe những lời khuyên sáng suốt của Tổng thống, nhưng thay vào đó, ông ta lại tìm cách phá hoại đất nước này và biến hệ thống tư pháp thành công cụ chống lại các đối thủ chính trị của mình. Biden là một nỗi ô nhục, và nước Mỹ hiện nay tốt đẹp hơn khi ông ta không còn giữ chức tổng thống”, ông Steven Cheung, phụ trách truyền thông Nhà Trắng, tuyên bố.

Trong đoạn trích từ cuốn sách được đăng trên tạp chí The Atlantic hôm 9/11, ông Biden kể lại cuộc gặp theo thông lệ giữa ông với ông Trump, sau khi ông Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024. Ông mô tả hình ảnh tương tự của ông Trump, người đã “khiến tôi bất ngờ khi thể hiện thái độ thân thiện đến mức tôi tự hỏi liệu ông ấy có đang đùa cợt với mình hay không”.

“Ngài biết đấy, Joe, nếu không có chính trị, tôi tin rằng chúng ta đã có thể trở thành những người bạn tốt”, ông Biden kể lại lời ông Trump nói với ông, theo nội dung cuốn sách.

Đối với ông Biden, việc xuất bản cuốn sách diễn ra vào một thời điểm khá phức tạp. Nhiều thành viên đảng Dân chủ đang mong muốn khép lại giai đoạn gắn liền với ông, và đến giờ vẫn bất bình với việc ông tranh cử nhiệm kỳ 2. Họ cho rằng quyết định đó đã mở đường để ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Biden được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt ác tính, đã di căn đến xương. Ngày 8/11, ông cho biết quá trình điều trị ung thư sẽ khiến số lần xuất hiện trước công chúng để quảng bá cuốn sách bị hạn chế.

“Một số ngày tôi cảm thấy khỏe hơn những ngày khác. Điều đó không khiến tôi dừng lại, nhưng đôi khi làm tôi chậm lại. Thật đáng tiếc, điều đó có nghĩa là tôi sẽ không thể tham gia nhiều buổi trò chuyện về cuốn sách như mình mong muốn”, ông Biden viết trên mạng xã hội.

Kể từ khi rời Nhà Trắng, cựu tổng thống rất ít xuất hiện trước công chúng. Ông từng được nhìn thấy trên các chuyến tàu Amtrak chạy giữa bang Delaware và thủ đô Washington, tham dự các sự kiện tại Viện Biden thuộc Đại học Delaware và có một số bài phát biểu, trong đó có bài phát biểu về chương trình an sinh xã hội tại Chicago và bài phát biểu dành cho đảng Dân chủ bang South Dakota.