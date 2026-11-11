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Bất chấp hiểm nguy, người dân chen nhau vớt cá dưới đập tràn hồ Hóc Sằm cuộn chảy

Nguyễn Ngọc

TPO - Bất chấp dòng nước cuồn cuộn đổ qua đập tràn hồ Hóc Sằm (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) nhiều người dân vẫn mang lưới, vợt xuống bắt cá.

Bất chấp hiểm nguy, người dân chen nhau bắt cá dưới đập tràn hồ Hóc Sằm.

Chiều 11/11, lực lượng chức năng có mặt tại khu vực tràn xả lũ hồ Hóc Sằm xã Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) để ngăn chặn tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm xuống bắt cá.

Theo ông Nguyễn Xuân Thái - Chủ tịch UBND xã Mộ Đức, mưa lớn kéo dài những ngày qua khiến mực nước các hồ chứa trên địa bàn dâng cao. Tại hồ Hóc Sằm, nước đã tràn tự do qua ngưỡng tràn xả lũ, tạo thành dòng chảy mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Tuy nhiên, sáng cùng ngày, nhiều người dân vẫn mang theo lưới, vợt tập trung tại khu vực tràn để đánh bắt cá.

Theo hình ảnh từ đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nước từ hồ đổ xuống cuồn cuộn. Một số người đứng sát mép tràn bê tông trơn trượt, thậm chí lội xuống khu vực chân tràn để vớt cá theo dòng nước.

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Người dân bắt cá tại khu vực tràn xả lũ hồ Hóc Sằm (xã Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi).

Đáng lo ngại, khu vực này có dòng chảy xiết, nền bê tông trơn trượt, người xuống bắt cá có nguy cơ bị nước cuốn trôi.

Ngay sau đó, chính quyền xã Mộ Đức đã chỉ đạo lực lượng chức năng đến hiện trường, yêu cầu người dân chấm dứt việc đánh bắt cá tại khu vực nguy hiểm.

Chính quyền địa phương và đơn vị quản lý công trình thủy lợi khuyến cáo người dân tuyệt đối không tụ tập, bơi lội, đánh bắt cá tại tràn xả lũ, chân đập và các dòng dẫn hạ lưu khi nước đang chảy mạnh.

Người dân cần tuân thủ biển cảnh báo, hàng rào bảo vệ công trình; đồng thời quản lý trẻ nhỏ, không để các em đến gần hồ chứa, kênh mương và khu vực xả tràn.

“Lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường tuần tra, chốt chặn, nhắc nhở và xử lý những trường hợp cố tình vi phạm quy định về an toàn hồ đập, nhằm ngăn ngừa tai nạn đáng tiếc”, ông Thái nói.

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#Hồ Hóc Sằm #Mộ Đức #Quảng Ngãi #An toàn hồ đập #Đánh bắt cá

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