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Đặc công luyện ngày đêm cho màn võ thuật đặc biệt tại sân bay Gia Lâm

Nguyễn Minh

TPO - Từ nhào lộn qua vòng lửa đến võ quạt, đối kháng một người với nhiều người, bộ đội Đặc công đang tập luyện cả ban đêm để chuẩn bị cho Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026. Bên cạnh những đòn thế chiến đấu là màn đồng diễn quy mô lớn và các bài võ cổ truyền giới thiệu tới bạn bè quốc tế.

Tuyển người kỹ, luyện tập cả ban đêm

Sáng 11/11, tại Trường Sĩ quan Đặc công, Thượng tướng Lê Quang Đạo - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Trưởng Ban Tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026), chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng Đặc công phục vụ lễ khai mạc.

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Thượng tướng Lê Quang Đạo tới chủ trì kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng Đặc công phục vụ lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Nguyễn Minh

Theo Binh chủng Đặc công, gần 2.400 người được huy động tham gia nhiệm vụ. Riêng lực lượng võ đồng diễn, tạo khối, xếp chữ có 1.200 người; cờ trận 500 người; võ chiến đấu Đặc công 300 người. Đội hình được tuyển chọn từ Trường Sĩ quan Đặc công, Lữ đoàn Đặc công Biệt động 1 và Lữ đoàn Đặc công bộ 113.

Giai đoạn huấn luyện phân đoạn tại các đơn vị diễn ra từ ngày 5/6 đến 15/10. Sau rút kinh nghiệm, từ ngày 19/10, lực lượng bước sang giai đoạn huấn luyện thứ hai, phối hợp với Đoàn Văn công Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức luyện tập tại Trường Sĩ quan Đặc công.

Việc huấn luyện từ cơ bản đến nâng cao, đi từ động tác từng người đến phối hợp trong tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn rồi toàn đội hình. Hằng ngày, các lực lượng có hội thao đánh giá kết quả, hoàn thiện động tác và khả năng hiệp đồng.

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Ảnh: Nguyễn Minh

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật chào mừng lễ khai mạc kéo dài 42 phút. Phần biểu diễn võ chiến đấu Đặc công kéo dài 10 phút, kết hợp trống trận, cờ trận, võ đồng diễn, xếp chữ và các nội dung võ chiến đấu.

Để chuẩn bị cho những màn biểu diễn, Trường Sĩ quan Đặc công phải tuyển chọn lực lượng kỹ lưỡng. Người tham gia cần có bản lĩnh chính trị tốt, chấp hành nghiêm kỷ luật, có sức khỏe, sức chịu đựng và năng khiếu võ thuật để đáp ứng yêu cầu của từng nội dung.

Thượng tá Nguyễn Văn Duẩn - Chủ nhiệm Khoa Võ - Thể lực (Trường Sĩ quan Đặc công), cho biết việc bố trí người phù hợp với từng tiết mục giúp quá trình tập luyện thuận lợi hơn. Tuy nhiên, cường độ huấn luyện cho nhiệm vụ lần này cao hơn nhiều so với bình thường.

“Ngoài huấn luyện giờ hành chính hàng ngày ra thì chúng tôi huấn luyện cả ban đêm, tranh thủ thời gian”, Thượng tá Duẩn chia sẻ.

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Ảnh: Nguyễn Minh

Các nội dung nhà trường tham gia trải từ nhào lộn qua vòng lửa, cự mã đến quyền thuật tay không, binh khí và võ tổng hợp kết hợp đối kháng. Trong kế hoạch trình diễn, võ tổng hợp có những bài một người đánh ba, đánh bốn, đánh năm người; quyền binh khí có song đoản côn, côn nhị khúc...

Việc luyện tập cho triển lãm được triển khai trong lúc Binh chủng đồng thời thực hiện nhiệm vụ huấn luyện dã ngoại sẵn sàng chiến đấu bảo vệ biển đảo, tham gia diễn tập và chuẩn bị chương trình gala võ thuật năm 2026.

Các màn trống trận gồm xuất quân, xung trận, khải hoàn; phần cờ trận có tứ linh cờ, di chuyển đội hình. Cùng những bài quyền thuật, lực lượng đồng diễn còn luyện xếp các biểu tượng trong chương trình trình diễn phục vụ lễ khai mạc.

Gửi nét đẹp võ Việt tới bạn bè quốc tế

Trong đội hình luyện tập năm nay, Trung tá Nguyễn Thị Thu Hà (Ban Khảo thí, Trường Sĩ quan Đặc công) tham gia bài võ quạt - một nội dung giới thiệu nét đẹp võ thuật cổ truyền Việt Nam.

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Nữ chiến đấu viên Đặc công cùng đồng đội tham gia luyện tập bài võ quạt.

Theo Trung tá Hà, quá trình tập luyện có những khó khăn, nhưng chị em và các đồng đội đều cố gắng để từng buổi tập đạt kết quả tốt hơn. Được góp mặt trong chương trình là niềm vinh dự, đồng thời là cơ hội đưa những nét đẹp văn hóa, võ thuật dân tộc đến với công chúng trong nước và quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thủy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền và Truyền thông của triển lãm), cho biết chương trình khai mạc mang chủ đề “Bay lên Việt Nam”, cấu trúc thành hai chương: “Sức mạnh Việt Nam” và “Bay lên Việt Nam”.

Chương trình dự kiến có khoảng 2.400 diễn viên và các lực lượng tham gia. Cùng bộ đội Đặc công là lực lượng của Trường Sĩ quan Chính trị và các đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong toàn quân.

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Lực lượng Đặc công đã luyện tập cả ngày lẫn đêm cho lễ khai mạc triển lãm.

Chương trình hướng tới chuyển tải thông điệp về sự phát triển công nghiệp theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại. Những màn biểu diễn võ thuật, nghệ thuật được chuẩn bị để góp phần tạo dấu ấn cho lễ khai mạc triển lãm lần thứ ba.

Tại buổi kiểm tra sáng 11/11, Thượng tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh hoạt động trình diễn phải thể hiện sức mạnh và tinh thần kỷ luật của lực lượng Đặc công tinh nhuệ trước nhân dân và bạn bè quốc tế. Từng động tác võ thuật, hành động của mỗi cá nhân, tổ khối và toàn đội hình phải thể hiện sức mạnh, sự dứt khoát, thống nhất.

Thượng tướng Lê Quang Đạo cũng lưu ý các đơn vị duy trì chế độ luyện tập khoa học, chặt chẽ, bảo đảm sức khỏe cho bộ đội; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào thành công của Triển lãm.

Qua đó truyền tải tới bạn bè quốc tế thông điệp về Quân đội nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình, đồng thời có đủ sức mạnh, bản lĩnh và khả năng bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

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Thượng tướng Lê Quang Đạo trao quà tặng lực lượng Đặc công.
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Lãnh đạo Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia luyện tập phục vụ triển lãm.

Theo kế hoạch, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 13/12 tại sân bay Gia Lâm, Hà Nội. Ngoài lễ khai mạc, bộ đội Đặc công còn biểu diễn, tổ chức hoạt động tương tác, trải nghiệm phục vụ khách tham quan. Người xem có thể tham gia vượt chướng ngại vật tiếp sức, trải nghiệm bịt mắt tháo lắp súng và bắn bằng thiết bị bắn tập.

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