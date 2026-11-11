Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Hàn Quốc: Xe buýt 'ủi' hơn 30 xe dừng đèn đỏ, hàng chục người bị thương

Minh Hạnh

TPO - Sáng 11/11, một chiếc xe buýt đã đâm vào các phương tiện đang dừng chờ đèn tín hiệu giao thông tại Seongnam (tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc), gây ra chuỗi va chạm liên hoàn liên quan đến 32 phương tiện và khiến 57 người bị thương.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h34 ngày 11/11, gần một giao lộ đông đúc ở Bundang.

Trong số 57 người bị thương, có 9 người đang trong tình trạng nghiêm trọng và ít nhất năm người đã được đưa vào bệnh viện. Tính đến 9h30 phút cùng ngày, chưa có báo cáo về trường hợp tử vong nào.

Vụ tai nạn liên quan đến bốn chiếc xe buýt, một xe tải và 27 xe ô tô con. Các vụ va chạm xảy ra trên một đoạn đường dài khoảng 100 đến 150 m.

Chiếc xe buýt sau khi đâm trúng loạt xe chờ đèn đỏ đã lao vào dải phân cách ở giữa đường rồi dừng lại. Tài xế xe buýt - khoảng ngoài 60 tuổi - đã được đưa đến bệnh viện.

pyh2026111109070031500-p4.jpg
pyh2026111109090031500-p4.jpg
pyh2026111106030031500-p4.jpg
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Yonhap)

Cảnh sát nghi ngờ rằng sự cố hỏng phanh có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.

Vụ va chạm gây ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng quanh giao lộ, vốn nằm gần một khu dân cư.

Vụ việc hiện đang tiếp tục được điều tra.

Yonhap, Korea Herald

Xem thêm

#Hàn Quốc #tai nạn liên hoàn #xe buýt #dừng đèn đỏ #thương vong #xe mất phanh

Cùng chuyên mục

Tin nóng quốc tế 11/11: Đàm phán tại Abu Dhabi báo hiệu bước ngoặt lớn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

Tin nóng quốc tế 11/11: Đàm phán tại Abu Dhabi báo hiệu bước ngoặt lớn trong tiến trình hòa bình Nga-Ukraine

TPO - Các cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý khi lần đầu tiên vấn đề cấu trúc an ninh châu Âu được đưa vào trọng tâm thảo luận. Tuy nhiên, những bất đồng chiến lược, áp lực chính trị tại Washington và khó khăn ngày càng lớn của Kiev vẫn là những rào cản đối với một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Pháp Macron và phu nhân kiện podcaster Mỹ chế giễu ngoại hình

Tổng thống Pháp Macron và phu nhân kiện podcaster Mỹ chế giễu ngoại hình

TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và phu nhân Brigitte vừa đệ trình một loạt đơn khiếu nại mới, cáo buộc nữ podcaster cánh hữu người Mỹ Candace Owens có hành động phỉ báng. Thông tin này vừa được Owens công bố trên mạng xã hội X, chỉ 2 tuần sau khi tòa án Mỹ thu hẹp phạm vi vụ kiện đầu tiên.

Tín hiệu lạc quan từ cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

Tín hiệu lạc quan từ cuộc đàm phán ba bên Nga - Mỹ - Ukraine

TPO - Các quan chức Nga và Ukraine đã gặp nhau tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) hôm 10/11 - cuộc đàm phán hòa bình đầu tiên kể từ tháng 2 - trong bối cảnh các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi động nỗ lực mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.

Chuyên gia Trung Quốc nói Mỹ chính trị hóa bê bối đời tư CEO Nvidia để siết xuất khẩu chip AI

Chuyên gia Trung Quốc nói Mỹ chính trị hóa bê bối đời tư CEO Nvidia để siết xuất khẩu chip AI

TPO - Tờ Hoàn cầu Thời báo của Trung Quốc chỉ trích việc các nghị sĩ Mỹ tận dụng tranh cãi liên quan đến mối quan hệ cá nhân của Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia - Jensen Huang - để thúc đẩy các hạn chế nghiêm ngặt hơn nhằm vào quyền tiếp cận của Trung Quốc với các loại chip trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến.

Iran công bố 'thành phố tên lửa ngầm' giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang

TPO - Ngày 10/11, Iran lần đầu công bố hình ảnh về một cơ sở tên lửa ngầm mới, trong đó các chỉ huy quân sự cấp cao thị sát hệ thống phóng tên lửa. Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel gia tăng, sau khi Tehran cảnh báo sẽ mở rộng phạm vi trả đũa nếu tiếp tục bị tấn công.

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

Ca sỹ - diễn viên nổi tiếng trở thành Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật

TPO - Ngày 10/11, tại thủ đô Tokyo, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận chức danh “Đại sứ đặc biệt Việt - Nhật” nhiệm kỳ 2026-2029 cho ông Sugi Ryotaro, nhân sỹ hữu nghị có nhiều đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe