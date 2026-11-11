Lĩnh 12 năm 6 tháng tù vì tham gia đường dây lừa đảo sử dụng dịch vụ gái gọi

TPO - Bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, ở Lâm Đồng) bị tòa tuyên mức án 12 năm 6 tháng tù với cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo, dụ dỗ các thanh niên "nạp thẻ VIP" để sử dụng dịch vụ gái gọi.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, ở Hàm Thắng, Lâm Đồng) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhân thân Phúc có 5 tiền án, tiền sự về hành vi "sử dụng trái phép ma túy, trộm cắp và cướp tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 7/2025, Phúc được một đối tượng tên “Lucky” rủ sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200 - 1.500 USD/tháng. Công việc chính của bị cáo là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản từ các bị hại rồi thực hiện quét sinh trắc học để chuyển đi các tài khoản khác.

Bị cáo Lê Minh Phúc.

Tháng 8/2025, Phúc mở tài khoản ngân hàng Techcombank rồi sang khu Kim Sa (Campuchia) làm việc theo yêu cầu của “Lucky” và một đối tượng tên “Tiểu Bối”. Các đối tượng trong đường dây này lừa đảo bằng cách dụ dỗ bị hại nạp tiền, đăng ký thành viên, nạp gói VIP của các nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi trên Telegram, có tên nhóm “Phượng Hoàng Cát”.

Khi bị hại nạp tiền, kẻ lừa đảo thông báo họ nhập sai thông tin để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc chặn số nếu không chuyển.

Theo cáo buộc, từ tháng 9 – 10/2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.

Các bị hại trong vụ án đều là nam giới, người thiệt hại ít nhất trong vụ đã chuyển cho những kẻ lừa đảo hơn 5 triệu đồng.

Bị hại bị lừa nhiều nhất trong vụ án là anh H. (SN 1998, ở Ninh Bình). Điều tra xác định tháng 9/2025, anh tham gia vào một nhóm dịch vụ chuyên cung cấp gái gọi trên Telegram. Ban đầu, anh H. nạp 128.000 đồng vào tài khoản của bị cáo Lê Minh Phúc để được là thành viên.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn anh nạp thêm tiền để được nâng cấp thẻ VIP, nâng cấp thành viên rồi nhận lại số tiền đã chuyển trước đó.

Tin tưởng, anh H. nhiều lần chuyển thêm tổng số hơn 337 triệu đồng vào tài khoản của Phúc. Các đối tượng sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn hết.