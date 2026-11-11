Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Lĩnh 12 năm 6 tháng tù vì tham gia đường dây lừa đảo sử dụng dịch vụ gái gọi

Hoàng An

TPO - Bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, ở Lâm Đồng) bị tòa tuyên mức án 12 năm 6 tháng tù với cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo, dụ dỗ các thanh niên "nạp thẻ VIP" để sử dụng dịch vụ gái gọi.

Ngày 11/11, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phúc (SN 1991, ở Hàm Thắng, Lâm Đồng) mức án 12 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Nhân thân Phúc có 5 tiền án, tiền sự về hành vi "sử dụng trái phép ma túy, trộm cắp và cướp tài sản".

Theo cáo trạng, tháng 7/2025, Phúc được một đối tượng tên “Lucky” rủ sang Campuchia làm việc tại nhóm chuyên lừa đảo với mức lương từ 1.200 - 1.500 USD/tháng. Công việc chính của bị cáo là sử dụng tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển khoản từ các bị hại rồi thực hiện quét sinh trắc học để chuyển đi các tài khoản khác.

screen-shot-2026-11-11-at-132828.png
Bị cáo Lê Minh Phúc.

Tháng 8/2025, Phúc mở tài khoản ngân hàng Techcombank rồi sang khu Kim Sa (Campuchia) làm việc theo yêu cầu của “Lucky” và một đối tượng tên “Tiểu Bối”. Các đối tượng trong đường dây này lừa đảo bằng cách dụ dỗ bị hại nạp tiền, đăng ký thành viên, nạp gói VIP của các nhóm dịch vụ cung cấp gái gọi trên Telegram, có tên nhóm “Phượng Hoàng Cát”.

Khi bị hại nạp tiền, kẻ lừa đảo thông báo họ nhập sai thông tin để yêu cầu chuyển thêm tiền hoặc chặn số nếu không chuyển.

Theo cáo buộc, từ tháng 9 – 10/2025, Lê Minh Phúc đã giúp sức cho các đối tượng lừa đảo của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 633 triệu đồng.

Các bị hại trong vụ án đều là nam giới, người thiệt hại ít nhất trong vụ đã chuyển cho những kẻ lừa đảo hơn 5 triệu đồng.

Bị hại bị lừa nhiều nhất trong vụ án là anh H. (SN 1998, ở Ninh Bình). Điều tra xác định tháng 9/2025, anh tham gia vào một nhóm dịch vụ chuyên cung cấp gái gọi trên Telegram. Ban đầu, anh H. nạp 128.000 đồng vào tài khoản của bị cáo Lê Minh Phúc để được là thành viên.

Sau đó, các đối tượng hướng dẫn anh nạp thêm tiền để được nâng cấp thẻ VIP, nâng cấp thành viên rồi nhận lại số tiền đã chuyển trước đó.

Tin tưởng, anh H. nhiều lần chuyển thêm tổng số hơn 337 triệu đồng vào tài khoản của Phúc. Các đối tượng sau đó chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn hết.

Xem thêm

#Gái gọi #Nạp VIP #sử dụng dịch vụ gái gọi #Lừa đảo

Cùng chuyên mục

Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản

Con rể sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản

TPO - Do thất nghiệp, không có tiền tiêu xài, Lê Duy Mạnh ở TP. Cần Thơ nảy sinh ý định sát hại mẹ vợ để chiếm đoạt tài sản. Sau khi siết cổ mẹ vợ tử vong, người con rể lấy dây chuyền, bông tai và nhẫn vàng rồi tìm cách che giấu hành vi phạm tội.

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số giải bóng đá Cúp Quốc gia

Cục Cảnh sát hình sự triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số giải bóng đá Cúp Quốc gia

TPO - Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố 21 bị can trong đường dây đánh bạc dưới hình thức dàn xếp tỷ số các trận đấu thể thao tại nhiều tỉnh, thành phố. Các đối tượng không chỉ dàn xếp tỷ số các trận bóng đá mà còn móc nối với cầu thủ bóng rổ để tổ chức cá độ.

Ảnh minh họa.

Mua bán xăng dầu lòng vòng làm tăng chi phí chiết khấu gần 47.000 tỷ đồng

TPO - Theo Thanh tra Chính phủ, các doanh nghiệp mua bán lòng vòng xăng dầu với nhau làm tăng chi phí chiết khấu ở khâu trung gian khoảng 46.779 tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đã lợi dụng việc này để mua bán hóa đơn, trốn thuế, mua bán xăng dầu lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc…

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

Mạo danh người khác vay tiền các công ty tài chính

TPO - Đối tượng sử dụng giấy tờ tùy thân (CMND/CCCD) mang hình ảnh của mình nhưng chứa thông tin cá nhân của người khác để lập hồ sơ, ký kết hợp đồng mua hàng trả góp với các công ty tài chính như FE Credit, Mcredit, Home Credit... nhằm chiếm đoạt tài sản.

Công an Vĩnh Long điều tra vụ án tại nhà trọ ở xã Phú Quới, nơi một phụ nữ tử vong với nhiều vết thương và bị cháy; nghi phạm đã bị bắt giữ.

Điều tra nghi án đâm, đốt người tình ở Vĩnh Long

TPO - Người dân xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long nghe tiếng nổ và thấy lửa thoát ra từ phòng trọ, sau đó thấy người đàn ông cầm dao chạy ra trước, theo sau là người phụ nữ đang bị lửa bén trên người. Khi chạy ra tới cổng, người phụ nữ gục ngã và tử vong, trên người có nhiều vết đâm và bỏng.

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

Ninh Bình xử phạt 3 tổ chức hành nghề luật sư hơn 46 triệu đồng

TPO - Thanh tra tỉnh Ninh Bình phát hiện một số vi phạm tại 3 tổ chức hành nghề luật sư, liên quan đến đăng ký hoạt động, chế độ báo cáo, hợp đồng dịch vụ pháp lý và nghĩa vụ trợ giúp pháp lý. Các tổ chức này bị xử phạt hành chính tổng cộng 46,5 triệu đồng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe