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Pháp luật

Phát hiện thi thể người đàn ông trên bãi biển Khánh Hòa

Phùng Quang

TPO - Công an đang điều tra vụ người đàn ông tử vong trên bãi biển tại phường Đông Ninh Hoà, tỉnh Khánh Hòa.

Rạng sáng 11/11, người dân phát hiện thi thể một nam giới trên bãi biển thuộc phường Đông Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa). Hiện danh tính và lai lịch của nạn nhân vẫn chưa được xác định.

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Thi thể người đàn ông được phát hiện gần bờ biển.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h40 cùng ngày, ông Trần An Khánh (trú Tổ dân phố Ninh Thủy 3, phường Đông Ninh Hòa) đi kiểm tra khu vực bờ kè đang xây dựng thì phát hiện một người đàn ông nằm úp mặt xuống cát, trên người không mặc quần áo và đã tử vong. Ông Khánh sau đó lập tức trình báo chính quyền địa phương.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Ninh Hòa đã có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa để phối hợp điều tra, làm rõ vụ việc.

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#Khánh Hòa #Thi thể #Tử vong

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