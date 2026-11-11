Đà Nẵng đề xuất hỗ trợ cán bộ đi cơ sở 10 tháng lương, 2 triệu đồng thuê nhà mỗi tháng

TPO - Sở Nội vụ TP Đà Nẵng đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển, biệt phái nhằm đáp ứng yêu cầu sắp xếp, kiện toàn đội ngũ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo dự thảo, đối tượng được hưởng chính sách là cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các cơ quan thuộc khối Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố và các xã, phường, được cấp có thẩm quyền quyết định tăng cường đến công tác tại địa bàn, đơn vị khác.

Đà Nẵng xây dựng chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức được điều động, luân chuyển.

Chính sách áp dụng đối với các trường hợp điều động, luân chuyển, biệt phái giữa cơ quan cấp thành phố và xã, phường để đáp ứng yêu cầu sắp xếp, bố trí, kiện toàn đội ngũ; tăng cường đến các xã miền núi, vùng cao, biên giới, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, cán bộ được tăng cường theo Đề án số 1342 ngày 21/8/2025 của UBND thành phố và Đề án ban hành kèm Quyết định số 959 ngày 25/5/2026 của Thành ủy cũng thuộc diện áp dụng.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất 4 khoản hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được tăng cường về cơ sở.

Cụ thể, hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/người/tháng; hỗ trợ thuê nhà ở 2 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ di dời, ổn định chỗ ở một lần 2,5 triệu đồng/người. Đặc biệt, mỗi trường hợp còn được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở tại thời điểm nhận công tác.

Đối với người đã được hưởng chính sách thuê nhà ở xã hội hoặc nhà ở thuộc tài sản công tại nơi đến công tác, dự thảo quy định được hỗ trợ chi phí thuê và quản lý vận hành căn hộ theo mức do cơ quan có thẩm quyền quy định, nhưng không vượt quá 2 triệu đồng/tháng/căn.

Về điều kiện hưởng hỗ trợ, cán bộ, công chức, viên chức chưa có nhà ở thuộc sở hữu của cá nhân hoặc vợ, chồng; chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở thuộc tài sản công tại nơi đến công tác. Đồng thời, khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc phải từ 30 km trở lên. Riêng trường hợp được tăng cường về công tác tại xã miền núi, xã đảo không phải đáp ứng điều kiện về khoảng cách.

Dự thảo xác định 2 xã đảo gồm Tam Hải, Tân Hiệp và 37 xã miền núi trên địa bàn thành phố thuộc diện áp dụng chính sách. Trường hợp có thay đổi về đơn vị hành chính cấp xã theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đơn vị hành chính mới là xã miền núi vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ.

Thời gian hỗ trợ được tính từ thời điểm cán bộ nhận công tác và tương ứng với thời gian điều động, luân chuyển, biệt phái theo quyết định của cấp có thẩm quyền. Kinh phí được chi trả cùng kỳ lương hằng tháng.

Trường hợp một người đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện, thuộc nhiều nhóm đối tượng khác nhau thì được hưởng chính sách có mức hỗ trợ cao nhất.

Dự thảo cũng quy định, cán bộ, công chức, viên chức không thực hiện đủ thời gian công tác theo quyết định điều động, luân chuyển, biệt phái phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ đã nhận. Quy định này không áp dụng nếu việc kết thúc công tác trước thời hạn xuất phát từ yêu cầu của cấp có thẩm quyền hoặc nguyên nhân bất khả kháng.

Đối với những người đang hưởng chính sách theo Nghị quyết số 04 ngày 11/11/2025 của HĐND thành phố, khi được tăng cường theo đề án sẽ tạm dừng hưởng chính sách cũ để chuyển sang chính sách mới. Sau khi kết thúc thời gian tăng cường, cán bộ được tiếp tục hưởng chế độ theo Nghị quyết số 04, với thời gian được cộng dồn đến khi đủ 24 tháng.

Dự thảo không áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nhận công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc đơn vị hành chính mới từ ngày 1/7/2025 và đã hưởng chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ.