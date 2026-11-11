TPHCM chốt ngày công bố quy hoạch tổng thể, tầm nhìn 100 năm

TPO - Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, sẽ diễn ra lúc 7h30 ngày 16/11 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, phường An Khánh.

Chủ tịch UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Sự kiện dự kiến diễn ra lúc 7h30 ngày 16/11 tại Trung tâm Hội nghị Thiskyhall, số 10 Mai Chí Thọ, phường An Khánh.

Hội nghị nhằm giới thiệu những nội dung trọng tâm của bản quy hoạch đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai và giám sát thực hiện.

Tại sự kiện, thành phố sẽ công bố quyết định phê duyệt quy hoạch của UBND TPHCM, giới thiệu các quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển lớn, mô hình tổ chức không gian, những đột phá chiến lược và nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tới.

Quy hoạch tổng thể TPHCM định hướng xây dựng siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, hướng tới vị thế đô thị toàn cầu.

Bên cạnh đó, đại biểu và khách tham dự có thể tham quan khu trưng bày bản đồ, bản vẽ quy hoạch; theo dõi phim giới thiệu và nghe thuyết minh về các sơ đồ tổ chức không gian phát triển thành phố.

Không chỉ công bố trực tiếp, TPHCM còn triển khai công khai quy hoạch trên các cổng thông tin điện tử, phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các ấn phẩm. Những tài liệu được công khai gồm thuyết minh, quy định quản lý, bản đồ, bản vẽ, sơ đồ cùng các tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc được giao xây dựng, cung cấp và duy trì một địa chỉ truy cập thống nhất đến bộ hồ sơ, bản đồ và cơ sở dữ liệu quy hoạch chính thức. Đường dẫn và mã QR sẽ được công bố sau khi cơ quan chuyên môn kiểm tra, hoàn thiện hồ sơ.

Định hình siêu đô thị đa cực, hướng tới tầm vóc toàn cầu

Trước đó, ngày 30/10, tại kỳ họp thứ 6, HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm.

Quy hoạch xác định lộ trình phát triển TPHCM qua nhiều giai đoạn, từ một đô thị có vị thế nổi trội tại Đông Nam Á, vươn lên trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á, hướng tới đô thị toàn cầu trong dài hạn.

Quy hoạch hướng tới phát triển đồng bộ không gian ngầm, mặt đất, tầm thấp và tầm cao, mở rộng dư địa phát triển cho siêu đô thị TPHCM.

Cụ thể, đến năm 2030, TPHCM đặt mục tiêu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, năng động, sáng tạo; giữ vai trò trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics và hội nhập quốc tế của khu vực.

Đến năm 2045, thành phố hướng tới vị thế trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của châu Á. Tăng trưởng xanh, phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sống và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu là những định hướng xuyên suốt.

Tầm nhìn đến năm 2075 và xa hơn, TPHCM đặt mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu thông minh, hiện đại, phát triển toàn diện, có năng lực cạnh tranh quốc tế và sức hấp dẫn đối với nhân tài, doanh nghiệp, các nguồn lực phát triển.

Đáng chú ý, quy hoạch định hướng tổ chức TPHCM theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm, kết hợp khai thác và phát triển đồng bộ không gian ngầm, mặt đất, tầm thấp và tầm cao.

Cấu trúc không gian phát triển được xác định gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển. Các vùng này được phân định dựa trên đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội và yêu cầu phát triển của từng khu vực, không phải đơn vị hành chính và không làm phát sinh cấp trung gian.

Với tầm nhìn 100 năm, bản quy hoạch được kỳ vọng tạo nền tảng định hình không gian phát triển dài hạn, khai thác hiệu quả tiềm năng và lợi thế của thành phố, đồng thời mở ra dư địa cho những động lực tăng trưởng mới.