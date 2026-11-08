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Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

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Những mái nhà mới tiếp sức người nghèo vùng biên Tây Ninh

Nguyễn Tiến

TPO - Từ những căn nhà mới, cầu đường kiên cố đến các chương trình hỗ trợ sinh kế, Tây Ninh đang huy động nhiều nguồn lực, tạo điểm tựa giúp người nghèo vùng biên ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Từ những căn nhà được xây mới, cây cầu dân sinh kiên cố đến các chương trình hỗ trợ vốn, sinh kế và an sinh xã hội, nhiều hộ nghèo ở vùng biên Tây Ninh đang có thêm điểm tựa để ổn định cuộc sống. Địa phương đặt mục tiêu không chỉ giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để họ chủ động vươn lên, thoát nghèo bền vững.

Từ mái nhà mới đến những phần quà nghĩa tình

Tại nhiều xã biên giới Tây Ninh, những công trình giao thông mới đang góp phần tháo gỡ khó khăn trong đi lại, sản xuất của người dân. Đường bê tông thay thế lối mòn lầy lội, cầu dân sinh được xây dựng kiên cố, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc vận chuyển nông sản và giao thương.

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Hội Nông dân các cấp và các lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đang đồng lòng đưa từng nguồn lực xã hội thành những cây cầu, ngôi nhà Đại đoàn kết, tạo nên bước chuyển mình mạnh mẽ trong phong trào giảm nghèo bền vững và xây dựng NTM vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: ĐVCC

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các cấp Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh đã vận động 5 tỷ đồng xây dựng 3 cây cầu dân sinh tại xã Tuyên Bình; đồng thời tiếp nhận, phân bổ 7.500 bao xi măng Fico hỗ trợ người dân các xã Bình Thành, An Tịnh và Phước Vinh nâng cấp đường giao thông liên xóm.

Với những hộ còn khó khăn, hạ tầng giao thông được cải thiện không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện mà còn mở thêm cơ hội kết nối sản xuất, tiêu thụ nông sản và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Cùng với đó, chính sách hỗ trợ nhà ở tiếp tục được triển khai nhằm giúp các gia đình nghèo có nơi ở ổn định. Ngày 5/5/2026, xã Lộc Ninh tổ chức bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ. Căn nhà trị giá 100 triệu đồng, trong đó Quỹ Vì người nghèo xã hỗ trợ 90 triệu đồng, gia đình đối ứng 10 triệu đồng.

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Bàn giao nhà Mái ấm tình thương cho gia đình bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ.

Trước đó, ngày 30/1/2026, tại Nhà văn hóa Ấp 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lộc Ninh phối hợp trao 30 phần quà cho hội viên phụ nữ nghèo, người khuyết tật và các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, đường... Tổng kinh phí 15 triệu đồng do Hội vận động gia đình bà Huỳnh Thị Ngọc Thu tài trợ.

Ông Tô Minh Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lộc Ninh, cho biết việc chăm lo cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn là nhiệm vụ cần được thực hiện thường xuyên, với sự chung tay của chính quyền, đoàn thể và cộng đồng.

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Ông Tô Minh Tâm, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Lộc Ninh trao quà cho các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Tâm, "Bên cạnh những phần quà hỗ trợ đời sống, địa phương chú trọng vận động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa nhà ở, giúp người dân có điều kiện ổn định cuộc sống. Việc hỗ trợ cần xuất phát từ nhu cầu thực tế, đúng đối tượng, đồng thời từng bước kết hợp với hướng dẫn sản xuất, tạo sinh kế để các gia đình có khả năng vươn lên, giảm phụ thuộc vào trợ giúp" Ông Tâm nói.

Dịp Tết Nguyên đán 2026, hơn 135 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ đã được trao đến hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh cũng hoàn thành xây mới 185 căn nhà Đại đoàn kết và sửa chữa 22 căn nhà dột nát.

Những căn nhà kiên cố giúp người dân giảm bớt nỗi lo mỗi khi mưa gió, có điều kiện tập trung lao động, sản xuất và chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, để thoát nghèo lâu dài, hỗ trợ nhà ở hay quà tặng mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là người dân phải có việc làm, nguồn vốn và phương thức sản xuất phù hợp để tạo thu nhập ổn định.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh, cho biết để giúp người dân thoát nghèo bền vững, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn lực nhà nước cần được bổ sung bằng sự chung tay của cộng đồng và các tổ chức xã hội.

Theo ông Tùng, các đơn vị cần phát huy vai trò cầu nối, nắm bắt đúng nhu cầu của người dân để phân bổ nguồn lực công khai, minh bạch và thiết thực. Quan trọng là hỗ trợ phải gắn với điều kiện lao động, sản xuất của từng hộ, tạo động lực để người dân chủ động vươn lên thay vì trông chờ vào trợ cấp.

Giữ bình yên, tạo điều kiện phát triển kinh tế

Ở địa bàn biên giới, giảm nghèo không chỉ là câu chuyện thu nhập mà còn gắn với môi trường sống an toàn, ổn định. Khi an ninh trật tự được bảo đảm, người dân có thể yên tâm lao động, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế gia đình.

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Đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giảm nghèo không tách rời việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống. Ảnh: ĐVCC

Tại Tây Ninh, lực lượng công an cơ sở phối hợp với các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, chủ động phát hiện và ngăn ngừa vi phạm từ cơ sở.

Đến nay, toàn tỉnh có 67/82 xã đạt tiêu chí an ninh trật tự trong xây dựng nông thôn mới, đạt tỷ lệ 81,7%. Số vụ phạm pháp hình sự giảm 188 vụ, tai nạn giao thông giảm 57 vụ so với trước. Trong các đợt cao điểm phòng, chống tội phạm, lực lượng chức năng phát hiện và xử lý 691 vụ liên quan đến ma túy.

Thông qua hơn 534 cuộc tuyên truyền trực tiếp với 23.394 lượt người tham gia và việc duy trì các nhóm Zalo an ninh, người dân đã cung cấp 828 nguồn tin có giá trị phục vụ công tác phòng, chống tội phạm.

Những hoạt động này góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, tạo điều kiện để người dân tập trung phát triển kinh tế. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp các chương trình giảm nghèo tại khu vực biên giới phát huy hiệu quả.

Giữ bản sắc văn hóa, mở thêm hướng sinh kế

Tại những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống, giảm nghèo bền vững còn gắn với việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống, khai thác tiềm năng du lịch cộng đồng và tạo thêm việc làm tại chỗ.

Tây Ninh đang triển khai các hoạt động bảo tồn di tích lịch sử, kiến trúc gắn với văn hóa Khmer. Dự án bảo tồn Di tích Tháp Chót Mạt, xã Thạnh Bình đã được phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật theo Quyết định số 10929/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 và đang tiến hành lựa chọn nhà thầu. Hồ sơ kỹ thuật phục hồi Di tích quốc gia Tháp Cổ Bình Thạnh, xã Phước Chỉ cũng đang được hoàn thiện để trình cấp có thẩm quyền thẩm định.

Tháp cổ Chót Mạt ở xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh, có niên đại khoảng 1.200 năm, hiện vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn.
Tháp cổ Chót Mạt ở xã Thạnh Bình, tỉnh Tây Ninh, có niên đại khoảng 1.200 năm, hiện vẫn được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Bên cạnh bảo tồn di sản, các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống được duy trì thông qua Đội văn nghệ truyền thống xã Phước Vinh, 5 câu lạc bộ văn hóa dân gian tại Long Chữ, Phước Vinh, Tân Đông, Bình Minh, Long Hoa và mô hình gìn giữ nghệ thuật dân gian Khmer tại xã Tân Đông.

Việc gìn giữ bản sắc văn hóa không chỉ giúp cộng đồng duy trì những giá trị truyền thống mà còn tạo tiền đề phát triển du lịch, dịch vụ, mở thêm cơ hội việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Trong căn nhà mới kiên cố, ông Chau Khol (dân tộc Khmer, ngụ xã Tân Đông) cho biết trước đây gia đình ông sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi khi mưa lớn cả nhà phải thức trắng vì lo nhà dột.

“Nhờ chính quyền và các đoàn thể hỗ trợ xây dựng lại nhà, gia đình tôi có chỗ ở ổn định hơn. Cán bộ còn hướng dẫn cách chăn nuôi, vay vốn làm ăn nên cuộc sống đỡ vất vả. Đường sá sạch đẹp, con cháu có nơi sinh hoạt văn nghệ, bà con ai cũng phấn khởi”, ông Khol chia sẻ.

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Dịp Tết Nguyên đán 2026, tổng nguồn lực huy động trên 135 tỷ đồng đã bảo đảm hỗ trợ 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng khó khăn, không để ai bị bỏ lại phía sau. Ảnh: ĐVCC

Từ hỗ trợ nhà ở, cải thiện hạ tầng đến chăm lo đời sống và gìn giữ văn hóa, các chương trình tại Tây Ninh đang góp phần tạo nền tảng để người dân vùng biên ổn định cuộc sống. UBND tỉnh đang hoàn thiện kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ giai đoạn 2026-2030, chú trọng tháo gỡ khó khăn tại cơ sở và kiểm soát việc sử dụng nguồn vốn công khai, đúng mục đích.

Để giảm nghèo thực chất, điều quan trọng không chỉ là số căn nhà được xây mới, cây cầu được hoàn thành hay số phần quà được trao đi, mà còn là khả năng tạo ra thu nhập ổn định cho từng hộ gia đình. Khi người dân có việc làm, có vốn sản xuất và điều kiện tiếp cận các dịch vụ thiết yếu, mục tiêu thoát nghèo bền vững ở vùng biên Tây Ninh mới có thể trở thành hiện thực.

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