Cô gái khởi nghiệp từ 10 triệu đồng, tạo việc làm cho nhiều nữ sinh nghèo

TPO - Từ số vốn ban đầu 10 triệu đồng, Nguyễn Phương Huyền đang viết nên câu chuyện khởi nghiệp bằng sự sáng tạo, tình yêu quê hương và khát vọng lan tỏa những giá trị tích cực. Không những thế, cô gái trẻ còn tạo việc làm cho các nữ sinh có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.

Khởi nghiệp từ những điều nhỏ bé

Giữa những bộn bề của cuộc sống hiện đại, đôi khi một mùi hương dịu nhẹ, một món đồ thủ công được làm bằng tay hay vài giờ trải nghiệm sáng tạo cũng đủ giúp con người tìm lại sự cân bằng. Từ suy nghĩ ấy, Nguyễn Phương Huyền (SN 2001, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên), bắt đầu hành trình khởi nghiệp của mình bằng những cây nến thơm nhỏ bé, mở ra một hướng đi khác biệt giữa nhiều mô hình kinh doanh của người trẻ.

Chia sẻ về quá trình khởi nghiệp của mình, Nguyễn Phương Huyền cho biết, năm 2022, khi vẫn còn là sinh viên Trường Đại học Greenwich, Huyền thành lập thương hiệu TheMufi (thương hiệu nến thơm, quà tặng và workshop giải trí). Ý tưởng ấy được bắt nguồn từ chính những trải nghiệm của Huyền trong giai đoạn hậu COVID-19.

Huyền bảo, khi áp lực học tập, công việc và cuộc sống khiến nhiều người trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng, mất cân bằng, cô nhận ra nhu cầu tìm kiếm những khoảng lặng, những phương thức thư giãn gần gũi ngày càng trở nên cần thiết.

Nguyễn Phương Huyền giới thiệu sản phẩm tới các em nhỏ

Tìm hiểu về liệu pháp mùi hương (Aromatherapy) và tâm lý học cảm xúc, cô gái trẻ bắt đầu thử nghiệm những công thức nến thơm đầu tiên. Từng nguyên liệu, từng mùi hương được lựa chọn, phối trộn và điều chỉnh qua nhiều lần thử nghiệm. Mong muốn của Huyền không đơn thuần là tạo ra một sản phẩm có hương thơm, mà còn gửi gắm vào đó cảm giác thư thái, sự bình yên và những trải nghiệm tích cực cho người sử dụng.

Nhưng từ ý tưởng đến một thương hiệu có chỗ đứng trên thị trường là hành trình không dễ dàng.

Với số vốn ban đầu khoảng 10 triệu đồng, Huyền vừa học đại học vừa tự nghiên cứu công thức, tìm hiểu nguyên liệu, học thiết kế, chụp ảnh sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng. Có những thời điểm, việc học và kinh doanh khiến cô liên tục di chuyển giữa Hà Nội và Thái Nguyên.

Từng bước, TheMufi không chỉ là thương hiệu nến thơm handmade mà còn trở thành nơi Huyền gửi gắm những ý tưởng về nghệ thuật thủ công, cảm xúc và lối sống tích cực.

Nguyễn Phương Huyền (áo đen) đang giới thiệu sản phẩm

Đưa hương trà quê hương vào sản phẩm sáng tạo

Năm 2025, Huyền tiếp tục mở rộng hành trình khởi nghiệp bằng một dự án mang đậm dấu ấn quê hương với tên gọi "Hương Uyển Trà".

Đại Phúc, quê hương Huyền là một trong những vùng chè lớn nhất, nổi tiếng nhất của tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, nơi cây chè gắn bó với đời sống, kinh tế và văn hóa của nhiều thế hệ, đã thôi thúc cô tìm kiếm một hướng đi mới. Thay vì chỉ giới thiệu trà qua những sản phẩm quen thuộc, Huyền muốn đưa hương trà xanh vào các món quà thủ công, tạo nên những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.

Chia sẻ thông tin về dự án này, Huyền cho biết "Hương Uyển Trà" được kết hợp giữa hương trà xanh Thái Nguyên với các sản phẩm thủ công, đồng thời tận dụng phụ phẩm từ cây chè để sáng tạo những dòng quà tặng độc đáo.

Trong cách tiếp cận của cô gái trẻ, cây chè không chỉ là sản phẩm nông nghiệp hay nguyên liệu chế biến trà, mà còn là nguồn cảm hứng để phát triển những giá trị văn hóa và kinh tế mới.

Theo Huyền, mỗi sản phẩm được tạo ra vì thế mang theo một câu chuyện riêng. Đó là câu chuyện về vùng chè, về bàn tay người làm thủ công và về mong muốn đưa hình ảnh quê hương đến gần hơn với khách hàng, đặc biệt là những người trẻ.

Điểm đáng chú ý trong mô hình của Huyền là không dừng lại ở việc bán sản phẩm. Cô chủ động tạo ra những không gian trải nghiệm để khách hàng có thể trực tiếp tham gia vào quá trình sáng tạo.

Các workshop làm nến thơm, đồ thủ công được tổ chức thường xuyên, thu hút những người yêu thích nghệ thuật handmade, học sinh, sinh viên và những người muốn tìm kiếm một hoạt động thư giãn sau giờ học, giờ làm. Tại đây, người tham gia được tự tay lựa chọn nguyên liệu, sáng tạo sản phẩm, tìm hiểu về mùi hương và dành thời gian kết nối với chính mình.

Những món đồ được hoàn thiện không chỉ là sản phẩm thủ công, mà còn lưu giữ cảm xúc và dấu ấn cá nhân của người làm ra chúng. Chính sự kết hợp giữa sản phẩm và trải nghiệm đã tạo nên nét riêng cho mô hình khởi nghiệp của Huyền.

Tỉnh Đoàn Thái Nguyên đánh giá sản phẩm của Nguyễn Phương Huyền

Để bảo đảm chất lượng sản phẩm, toàn bộ nguyên liệu hương liệu sử dụng đều đạt tiêu chuẩn an toàn của Hiệp hội Hương liệu Quốc tế (IFRA). Cùng với quá trình phát triển thương hiệu, Huyền cũng từng bước khẳng định năng lực thông qua các hoạt động, cuộc thi sáng tạo và hợp tác giáo dục.

Giúp nữ sinh nghèo ổn định cuộc sống

Hiện tại, TheMufi vẫn đang trong giai đoạn phát triển, trung bình khoảng 50-70 triệu đồng/tháng, chủ yếu đến từ các sản phẩm nến thơm, quà tặng và hoạt động workshop thủ công giải trí.

Từ một dự án khởi nghiệp nhỏ của cô sinh viên năm nào, mô hình của Nguyễn Phương Huyền đến nay đã tạo việc làm ổn định cho 6 lao động cùng hàng chục cộng tác viên là học sinh, sinh viên tham gia theo từng chương trình trải nghiệm.

Trong số các lao động đó, hầu hết là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Ví dụ như sinh viên L.M, hiện đang theo học tại Trường ĐH Khoa học Thái Nguyên. M có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cô không sống cùng bố mẹ mà sống cùng ông bà tuổi cao, không còn sức lao động. Vì thế, khi M đỗ đại học, gia đình đã phải đi vay khắp nơi để có tiền cho em nhập học. Biết hoàn cảnh của M, Huyền đã nhận vào làm việc với mức thu nhập trung bình khoảng 5- 7 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, M không chỉ tự trang trải chi phí học tập, còn có thể giúp đỡ ông bà một phần chi phí sinh hoạt.

Tương tự là trường hợp nữ sinh viên M.H.T. Cô có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn khi bố mất sớm, mẹ đi làm xa, mẹ đi làm xa, còn em sống cùng bà nội. Vì thế, chi phí để học đại học với T là cả một vấn đề. Dù vậy, với sự hỗ trợ của Huyền, T được nhận vào làm bán thời gian với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Nhờ đó, T có thể tự lo chi phí sinh hoạt, học tập của mình mà không cần hỗ trợ của gia đình.

Trường hợp của sinh viên M và T không phải là hiếm. Nhiều nữ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đã được Huyền nhận vào làm thời vụ. Tổng thu nhập tuy không cao, nhưng cũng phần nào giúp các em vơi bớt khó khăn, ổn định cuộc sống.

Không chỉ tập trung kinh doanh, Huyền còn hợp tác với nhiều trường học trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo dành cho học sinh. Đồng thời, tích cực chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thương hiệu cho các câu lạc bộ học sinh, sinh viên. Nhiều workshop miễn phí được tổ chức nhằm lan tỏa lối sống tích cực, khuyến khích sáng tạo và nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Để có được thành công như ngày hôm nay, cô gái trẻ đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả, đặc biệt là thời gian đầu khởi nghiệp. "Những mẻ nến đầu tiên chưa đạt yêu cầu, sản phẩm chưa được thị trường đón nhận. Có công thức phải làm đi làm lại nhiều lần, có ý tưởng tưởng chừng phù hợp nhưng khi đưa vào thực tế lại không đạt kết quả như mong muốn", Huyền chia sẻ.

Thay vì dừng lại, Huyền lựa chọn biến những thất bại thành kinh nghiệm. Cô tham gia các khóa đào tạo về marketing số, xây dựng thương hiệu, đồng thời tìm kiếm cơ hội từ các cuộc thi khởi nghiệp do tổ chức Đoàn phát động để hoàn thiện sản phẩm và mô hình kinh doanh.

Nguyễn Phương Huyền

Bên cạnh đó, cô không ngừng học hỏi, đồng thời tham gia các cuộc thi nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Kết quả, Huyền đã đạt Giải Triển vọng tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức; nhận bằng ghi nhận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Festival Nghệ thuật Thiếu nhi Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình của mình, Nguyễn Phương Huyền cho biết: “Khởi nghiệp chưa bao giờ là con đường dễ dàng. Nhưng nếu sản phẩm được tạo ra từ sự thấu hiểu và mang lại giá trị thật cho cộng đồng thì sẽ luôn có cơ hội để phát triển”.

Trong thời gian tới, Huyền dự định xây dựng một không gian workshop chuyên nghiệp tại Thái Nguyên, phát triển hệ sinh thái trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật thủ công, liệu pháp hương thơm và văn hóa trà. Cô cũng mong muốn mở rộng liên kết với các trường học, doanh nghiệp lữ hành, từng bước đưa mô hình trở thành điểm đến trải nghiệm dành cho người dân và du khách khi đến với vùng đất chè.

Đặc biệt, những ngày này tại Thái Nguyên đang diễn ra Festival Trà Quốc tế - Thái Nguyên năm 2026 thu hút hàng trăm ngàn du khách trong và ngoài nước. Do đó, Huyền cũng ấp ủ dự định đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Trong đó, cô muốn phát triển thêm những sản phẩm thủ công mang nét đặc trưng của Thái Nguyên, chẳng hạn như các sản phẩm nến thơm, gối thơm, đồ trang trí... được làm từ chè, lá trà, hoa trà.... Ngoài việc dùng để thư giãn, trang trí hay làm quà tặng, Huyền cũng mong muốn qua những sản phẩm này có thể giới thiệu nét đặc trưng của Thái Nguyên quê hương mình đến nhiều người hơn.