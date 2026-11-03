Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Giải bài toán thoát nghèo ở xã miền núi Thái Nguyên

Thanh Hiếu

TPO - Bằng Thành là xã miền núi xa trung tâm tỉnh Thái Nguyên, nơi điều kiện địa lý, kinh tế - xã hội còn khó khăn, nhưng hành trình giảm nghèo đang được bắt đầu từ chính những lợi thế sẵn có. Từ chuyển đổi cây trồng, phát triển chăn nuôi đến kết nối việc làm, ứng dụng công nghệ số, Bằng Thành từng bước tạo sinh kế, khơi dậy nội lực người dân trên con đường thoát nghèo bền vững.

Đánh thức tiềm năng đất đai, rừng núi

Với khoảng cách gần 200km đến khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên, Bằng Thành là một trong những địa bàn xa xôi, khó khăn nhất của tỉnh. Toàn xã có 16 thôn, 2.871 hộ với hơn 13.000 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, Kinh và Sán Chỉ. Trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98,2% dân số.

Địa bàn rộng, giao thông còn nhiều trở ngại, điều kiện tự nhiên không thuận lợi khiến việc phát triển kinh tế, tổ chức sản xuất và tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân gặp không ít khó khăn. Sinh kế của nhiều hộ vẫn dựa chủ yếu vào nông nghiệp, trong khi sản xuất phụ thuộc lớn vào thời tiết, khả năng tích lũy hạn chế, thiếu vốn đầu tư và chưa hình thành được những mô hình kinh tế có giá trị cao.

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2025 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2022 - 2025, Bằng Thành có 850 hộ nghèo, chiếm 29,61% tổng số hộ; 460 hộ cận nghèo, chiếm 16,02%. Những con số này cho thấy khoảng cách lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết phải tìm hướng giảm nghèo phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

1793099890561-5954538967874790435-5954538967874790435-d3aafd7080ec0d64b74f73525db8ab49-watermarked.jpg
Người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của xã

Thay vì chỉ trông chờ vào hỗ trợ trước mắt, Bằng Thành đang từng bước chuyển hướng tiếp cận, lấy phát triển sinh kế làm trọng tâm, khai thác tiềm năng đất đai, rừng núi và nguồn lực tại chỗ để tạo nền tảng cho người dân tự vươn lên.

Trên những thửa ruộng vốn gắn bó với tập quán canh tác truyền thống, người dân đã chủ động đưa các giống cây trồng có năng suất cao vào sản xuất, từng bước ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp sang hướng hàng hóa.

Toàn xã hiện có 506ha đất lúa. Năng suất lúa đạt khoảng 50 tạ/ha, ngô đạt 39 tạ/ha. Năm 2025, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 6.500 tấn, bình quân 483kg/người/năm. Những kết quả này góp phần bảo đảm an ninh lương thực, tạo nền tảng để các hộ gia đình ổn định cuộc sống và phát triển kinh tế.

Đáng chú ý, gần 50ha đất sản xuất kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang trồng rau, cỏ voi, gừng, dâu tằm và cây ăn quả. Việc chuyển đổi không chỉ giúp khai thác tốt hơn diện tích đất sẵn có mà còn mở ra hướng đa dạng hóa sinh kế, giảm phụ thuộc vào một loại cây trồng.

image639270944729664018.jpg
Chính quyền địa phương thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo

Tại thôn Nà Muồng, mô hình nuôi ốc nhồi bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Ở thôn Nà Mỵ, các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm cũng đang được người dân phát triển, từng bước hình thành những hướng sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương.

Từ những mô hình ban đầu, điều quan trọng không chỉ nằm ở thu nhập trước mắt mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất. Người dân bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến lựa chọn cây, con phù hợp, hiệu quả đầu tư và khả năng tiêu thụ sản phẩm, thay vì chỉ duy trì phương thức canh tác quen thuộc.

Nguồn vốn mở đường cho những hộ nghèo

Theo ông Cà Văn Thưởng, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành, tỷ lệ hộ nghèo cao phản ánh những khó khăn kéo dài về sinh kế, việc làm, điều kiện sống và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Trong đó, thiếu vốn sản xuất là một trong những nguyên nhân khiến nhiều hộ chưa thể phát triển kinh tế, dù có đất đai và kinh nghiệm canh tác.

Để tháo gỡ điểm nghẽn này, địa phương phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Tuy nhiên, theo lãnh đạo xã, vốn vay chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng mục đích, gắn với phương án sản xuất cụ thể và sự chủ động của từng hộ gia đình.

Câu chuyện của ông Hoàng Văn Páo (thôn Khâu Vai, xã Bằng Thành) là một minh chứng. Năm 2015, từ 30 triệu đồng vốn vay, ông Páo đầu tư mua một cặp trâu để phát triển sản xuất. Có thêm sức kéo, gia đình ông từng bước mở mang ruộng bãi, cải thiện điều kiện canh tác, tăng khả năng chủ động trong sản xuất nông nghiệp.

Từ khoản đầu tư ban đầu, gia đình từng bước tích lũy, mở rộng đàn vật nuôi. Đến nay, ông Páo đã có 5 con trâu, 9 con bò, vừa phục vụ sản xuất, vừa tạo nguồn thu từ chăn nuôi sinh sản. Quan trọng hơn, gia đình đã thoát nghèo, từng bước xây dựng nền tảng kinh tế ổn định.

Từ câu chuyện ấy có thể thấy, đối với những hộ nghèo ở địa bàn miền núi, một nguồn vốn phù hợp, được sử dụng đúng hướng có thể trở thành điểm khởi đầu cho quá trình thay đổi cuộc sống. Khi người dân có điều kiện đầu tư vào tư liệu sản xuất, phát triển đàn vật nuôi hoặc chuyển đổi cây trồng, khả năng tạo thu nhập và tích lũy sẽ được cải thiện.

image639274836036644977.jpg
Trạm Y tế xã Bằng Thành khám sức khỏe của người dân

Giảm nghèo từ những thiếu hụt cụ thể

Năm 2026, Bằng Thành đặt mục tiêu giảm số hộ nghèo từ 850 hộ xuống còn 560 hộ, tương ứng giảm 290 hộ. Tỷ lệ hộ nghèo dự kiến giảm từ 29,61% xuống còn 19,5%, tức giảm hơn 10 điểm phần trăm.

Đây là mục tiêu đầy thách thức đối với một địa bàn miền núi có tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện sản xuất và tiếp cận thị trường còn hạn chế. Để hiện thực hóa mục tiêu, xã xây dựng kế hoạch giảm nghèo theo từng nhóm cụ thể.

Theo đó, đối với nhóm thiếu hụt về việc làm, địa phương tiếp nhận nhu cầu của người dân, phối hợp với các doanh nghiệp uy tín tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm; kết nối Trung tâm Dịch vụ việc làm để định hướng người lao động tham gia các chương trình việc làm trong nước và xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm được triển khai tại 16/16 thôn, bản, nhằm giúp người dân tiếp cận thông tin, lựa chọn công việc phù hợp với năng lực và điều kiện gia đình tạo thêm nguồn thu ổn định, giảm áp lực phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp.

Với những hộ thiếu hụt do có nhiều người phụ thuộc, xã tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi, trẻ em dưới 3 tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Đối với nhóm thiếu hụt về trình độ giáo dục của người lớn, địa phương định hướng phổ cập giáo dục, tổ chức đào tạo nghề nông thôn, nâng cao trình độ và tay nghề cho người dân. Đây cũng là giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tảo hôn, từng bước cải thiện chất lượng nguồn nhân lực tại chỗ.

Cùng với đó, các vấn đề về nhà ở, vệ sinh môi trường và khả năng tiếp cận thông tin tiếp tục được quan tâm, giải quyết thông qua các chương trình, chính sách phù hợp.

Chuyển đổi số mở rộng cơ hội thoát nghèo

Một hướng đi mới đang được Bằng Thành chú trọng là ứng dụng công nghệ số vào quản lý, phục vụ người dân và hỗ trợ phát triển kinh tế.

Ngay sau khi thành lập, 100% văn bản của xã được xử lý trên môi trường điện tử; toàn bộ cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ trong trao đổi, giải quyết công việc. Trung tâm Phục vụ hành chính công xã hoạt động nền nếp, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Những kết quả này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình tiếp cận dịch vụ công.

Không chỉ trong quản lý hành chính, công nghệ số còn mở ra cơ hội mới cho tiêu thụ sản phẩm địa phương. Những sản vật như măng rừng, cá suối cùng các sản phẩm OCOP 3 sao gồm lạp sườn gác bếp, thịt chua Tấm Tiến, mật ong rừng Pác Nặm có thể tiếp cận khách hàng ở nhiều địa phương thông qua các nền tảng trực tuyến và dịch vụ vận chuyển, chuyển phát.

Nếu trước đây, sản phẩm của người dân chủ yếu tiêu thụ trong phạm vi địa phương, thì việc mở rộng kênh bán hàng có thể giúp tăng khả năng tiếp cận thị trường, nâng giá trị sản phẩm và tạo thêm động lực phát triển sản xuất.

Dẫu vậy, để công nghệ số thực sự trở thành công cụ giảm nghèo, bài toán đặt ra không chỉ là đưa sản phẩm lên môi trường trực tuyến. Người dân cần được hướng dẫn kỹ năng bán hàng, quảng bá sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo đảm chất lượng và tổ chức sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường. Đây là những yếu tố quan trọng để sinh kế mới có thể duy trì lâu dài.

Từ phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn, tạo việc làm đến cải thiện điều kiện sống và ứng dụng công nghệ số, Bằng Thành đang từng bước hình thành cách tiếp cận giảm nghèo dựa trên nội lực người dân.

Mục tiêu giảm 290 hộ nghèo trong năm 2026 là nhiệm vụ không nhỏ. Nhưng những chuyển biến từ các mô hình sản xuất, câu chuyện vươn lên của từng hộ gia đình và sự chủ động của chính quyền địa phương đang tạo thêm cơ sở để kỳ vọng.

Xem thêm

#Thoát nghèo #Bằng Thành #Thái Nguyên #Sinh kế #Chuyển đổi số #ưu đãi #Việc làm nông thôn

Cùng chuyên mục

Đưa sầu riêng lên đất keo, nông dân miền núi Đà Nẵng đổi đời

Đưa sầu riêng lên đất keo, nông dân miền núi Đà Nẵng đổi đời

TPO - Trên vùng đất vốn chỉ quen với cây keo, anh Nguyễn Đại Châu đã kiên trì đưa cây sầu riêng về trồng, từng bước biến thử nghiệm ban đầu thành mô hình kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Câu chuyện của anh không chỉ là hành trình làm giàu từ chuyển đổi cây trồng mà còn gợi mở hướng đi mới trong phát triển sinh kế, giảm nghèo ở địa phương.

“Chàng trai 9X đánh thức giá trị cây chè, mở lối thoát nghèo”

Chàng trai 9X đánh thức giá trị cây chè, mở lối thoát nghèo

TPO - Từ những đồi chè xanh ở Đồng Hỷ (tỉnh Thái Nguyên), Phạm Tiến Đạt đang từng bước làm mới nghề truyền thống bằng tư duy sản xuất hiện đại. Không chỉ gây dựng kinh tế cho bản thân, anh còn kiên trì kết nối nông dân, hướng dẫn sản xuất chè an toàn, tạo sinh kế ổn định, giúp nhiều hội viên từng bước thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống khá hơn.

Người trẻ mở lối tiêu thụ nông sản, tạo sinh kế ở vùng quê nghèo

Người trẻ mở lối tiêu thụ nông sản, tạo sinh kế ở vùng quê nghèo

TPO - Trở về quê sau những năm tháng bươn chải nơi phố thị, Bùi Thanh Tùng (32 tuổi) thành lập hợp tác xã, kết nối sản xuất với thị trường. Từ thu mua lá giang, chuối, bí đến phát triển chăn nuôi, mô hình đang mở thêm đầu ra cho nông sản, giúp người dân có việc làm và tăng thu nhập.

Chuyển đổi số mở lối thoát nghèo cho đồng bào vùng cao

Chuyển đổi số mở lối thoát nghèo cho đồng bào vùng cao

TPO - Từ những phiên livestream bán nông sản, đến hệ thống tưới tự động trên nương rau, công nghệ số đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất, kinh doanh của đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn La. Chuyển đổi số giúp giảm sức lao động, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập, giúp người dân từng bước thoát nghèo bền vững.

Đảng viên trẻ đánh thức giá trị chè dây giữa đại ngàn Yên Na

Đảng viên trẻ đánh thức giá trị chè dây giữa đại ngàn Yên Na

TPO - Từ loài dây leo mọc tự nhiên giữa núi rừng, đảng viên trẻ Lữ Khăm Kháy (trú bản Chà Hạ, xã Yên Na, Nghệ An) đã gây dựng vùng nguyên liệu, liên kết người dân sản xuất và đưa chè dây trở thành sản phẩm có thương hiệu. Hành trình ấy mở ra hướng sinh kế mới từ chính sản vật quê hương cho người dân vùng cao.

Đưa cây dứa lên đất đồi, mở hướng thoát nghèo cho bà con vùng biên

Đưa cây dứa lên đất đồi, mở hướng thoát nghèo cho bà con vùng biên

TPO - Từ những diện tích trồng thử nghiệm, xã biên giới Nhôn Mai (Nghệ An) đặt mục tiêu trồng mới 47ha dứa trong năm 2026. Với hiệu quả bước đầu và chính sách hỗ trợ phát triển cây dứa của tỉnh, địa phương kỳ vọng hình thành vùng sản xuất hàng hóa, khai thác hiệu quả đất đồi, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Miền quê đổi đời nhờ cây dó trầm

Miền quê đổi đời nhờ cây dó trầm

TPO - Từ những vườn dó bầu xanh ngút mắt, người dân xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đang từng bước gây dựng sinh kế bền vững, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Không chỉ dừng lại ở việc trồng và bán cây nguyên liệu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư chế biến sâu, phát triển các sản phẩm từ trầm hương, mở rộng thị trường và tạo việc làm cho lao động địa phương.

Cách 'biến di sản thành tài sản' ở một xã vùng sâu ở Lào Cai

Cách 'biến di sản thành tài sản' ở một xã vùng sâu ở Lào Cai

Từ những đôi tay bền bỉ giữ nghề đan lát đến những nếp nhà sàn, món ăn truyền thống được đưa vào phục vụ du khách, người Tày ở Nghĩa Đô - một xã xa đường cao tốc thuộc tỉnh Lào Cai đang tìm cách trao truyền bản sắc văn hóa qua nhiều thế hệ, đồng thời tạo thêm sinh kế từ du lịch cộng đồng.

Khi cán bộ xã trực tiếp làm nông để chứng minh phương án giảm nghèo

Khi cán bộ xã trực tiếp làm nông để chứng minh phương án giảm nghèo

TPO - Từ những thửa ruộng chỉ cấy một vụ lúa, nhiều diện tích ở Púng Luông, tỉnh Lào Cai đã được đưa vào trồng hoa, cà chua, ớt và khoai tây. Ông Lý A Sử, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt, hiện là Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai là một trong những người trực tiếp tổ chức sản xuất, thử nghiệm cây trồng mới. Với ông, muốn người dân thay đổi cách làm nông nghiệp, trước hết phải bắt tay vào làm, để bà con thấy hiệu quả và cả những rủi ro thực tế.

Mạnh dạn đổi hướng, chàng trai 9X phát triển kinh tế từ măng tre tứ quý

Mạnh dạn đổi hướng, chàng trai 9X phát triển kinh tế từ măng tre tứ quý

TPO - Với số vốn ban đầu chỉ 8 triệu đồng, anh Lương Văn Sơn đã mạnh dạn thử sức với mô hình trồng tre tứ quý lấy măng. Từ những gốc tre trồng thử nghiệm ban đầu, mô hình từng bước mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk.

Hồi sinh giống nếp Cù Pháng, tạo sinh kế bền vững

Hồi sinh giống nếp Cù Pháng, tạo sinh kế bền vững

TPO - Từ giống nếp bản địa từng đứng trước nguy cơ mai một, người dân xã Châu Tiến (Nghệ An) đang từng bước khôi phục nếp Cù Pháng, gìn giữ hương vị truyền thống của đồng bào Thái, đồng thời mở hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

TPO - Từ những triền đồi trồng ngô, lạc kém hiệu quả, cây chè đang trở thành sinh kế giúp nhiều hộ dân xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Địa phương đang hướng đến liên kết sản xuất, tiêu thụ, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm để nâng cao giá trị cây trồng chủ lực này.

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

TPO - Nằm bên hồ Hòa Bình, thuộc xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, homestay của chàng trai Mường Đinh Văn Sánh (30 tuổi) là minh chứng sinh động cho tinh thần kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo, tạo sinh kế bền vững cho gia đình và góp phần đổi thay diện mạo bản làng vùng cao.

Thanh niên Lô Lô Chải B khởi nghiệp từ chè, góp phần giảm nghèo tại vùng cực Bắc

Thanh niên Lô Lô Chải B khởi nghiệp từ chè, góp phần giảm nghèo tại vùng cực Bắc

TPO - Từ những nương chè bám đá nơi cực Bắc Tổ quốc, người dân và thanh niên Lô Lô Chải xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang) đang từng bước biến cây chè truyền thống thành sinh kế bền vững, gắn sản xuất với khởi nghiệp và du lịch cộng đồng, mở ra hướng đi mới cho phát triển kinh tế bản làng vùng cao.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe