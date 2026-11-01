Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mạnh dạn đổi hướng, chàng trai 9X phát triển kinh tế từ măng tre tứ quý

Nguyễn Thảo - Hoàng Vũ

TPO - Với số vốn ban đầu chỉ 8 triệu đồng, anh Lương Văn Sơn đã mạnh dạn thử sức với mô hình trồng tre tứ quý lấy măng. Từ những gốc tre trồng thử nghiệm ban đầu, mô hình từng bước mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk.

Mạnh dạn tìm hướng đi mới

Sau khi học xong cấp 2, anh Lương Văn Sơn (SN 1997, xã Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk) ở nhà phụ giúp gia đình lao động, sản xuất. Cuộc sống gắn bó với công việc nhà nông giúp anh sớm hiểu được những vất vả của lao động và mong muốn tìm kiếm một hướng phát triển kinh tế ổn định hơn cho gia đình. Đến năm 19 tuổi, sau khi lập gia đình, anh bắt đầu tìm hướng đi riêng với mong muốn cải thiện thu nhập, từng bước xây dựng cuộc sống.

Như nhiều thanh niên ở khu vực nông thôn, hành trình lập nghiệp của anh Sơn không phải lúc nào cũng thuận lợi. Anh từng thử sức với nhiều công việc khác nhau, dành thời gian và công sức để tìm kiếm cơ hội, nhưng kết quả chưa đạt như mong muốn. Những lần chưa thành công, anh nhìn nhận lại khả năng của bản thân, điều kiện sản xuất của gia đình cũng như tính khả thi của từng hướng đi.

tp-3.jpg
Anh Sơn (bìa trái) giới thiệu về mô hình trồng tre tứ quý lấy măng.

Thay vì nản lòng, anh tiếp tục tìm hiểu những mô hình kinh tế mới, nhất là các mô hình nông nghiệp có thể tận dụng điều kiện đất đai sẵn có, không đòi hỏi nguồn vốn đầu tư quá lớn ngay từ đầu. Theo anh, khởi nghiệp ở nông thôn có những thuận lợi riêng, nhưng cũng đặt ra không ít thách thức, bởi người trẻ thường hạn chế về vốn, kinh nghiệm sản xuất và khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, lựa chọn mô hình phù hợp, biết tính toán chi phí và kiên trì học hỏi là những yếu tố quan trọng.

Cơ duyên đưa anh Sơn đến với cây tre tứ quý bắt đầu từ một lần tình cờ xem được video giới thiệu mô hình trồng tre lấy măng trên mạng xã hội. Hình ảnh những bụi tre sinh trưởng, phát triển và cho thu hoạch măng qua nhiều đợt đã thu hút sự chú ý của anh. Nhận thấy đây có thể là hướng đi phù hợp với điều kiện gia đình, anh chủ động tìm hiểu thêm thông tin về đặc điểm sinh trưởng, kỹ thuật trồng, chăm sóc cũng như khả năng tiêu thụ sản phẩm.

Sau quá trình tìm hiểu, với số vốn ban đầu khoảng 8 triệu đồng, anh đầu tư trồng thử nghiệm 100 gốc tre tứ quý trên diện tích đất khoảng 2,5 ha. Với nguồn vốn còn hạn chế, anh không chọn cách đầu tư ồ ạt mà bắt đầu từ quy mô nhỏ, từng bước theo dõi sự phát triển của cây để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Trong quá trình chăm sóc, anh chủ động tìm kiếm tài liệu, tham khảo kinh nghiệm từ các nguồn thông tin trên mạng xã hội, đồng thời quan sát tình hình sinh trưởng của cây để điều chỉnh cách làm cho phù hợp.

Đối với anh Sơn, việc đưa một loại cây trồng mới vào sản xuất không chỉ là thử nghiệm một mô hình kinh tế mà còn là cơ hội để thay đổi cách nghĩ, cách làm trong phát triển kinh tế gia đình. Thay vì chỉ dựa vào những công việc đã quen thuộc, anh mạnh dạn tìm kiếm hướng đi khác, chấp nhận bắt đầu từ quy mô nhỏ để hạn chế rủi ro và có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả trước khi tính đến việc mở rộng.

Tín hiệu tích cực từ những gốc tre đầu tiên

Theo anh Sơn, tre tứ quý nếu được trồng và chăm sóc phù hợp có thể bắt đầu cho thu hoạch măng sau khoảng 7 - 8 tháng. Khi cây phát triển ổn định, người trồng có thể thu hoạch măng định kỳ, khoảng hai ngày một lần. Mỗi gốc có thể cho từ 3 - 4 củ măng trong một đợt, tùy thuộc vào điều kiện sinh trưởng và cách chăm sóc.

Đặc điểm cho thu hoạch qua nhiều đợt là một trong những yếu tố khiến anh Sơn quan tâm đến mô hình này. So với việc phải chờ đến một thời điểm nhất định mới thu hoạch toàn bộ sản phẩm ở một số loại cây trồng, việc thu măng theo từng đợt có thể giúp người trồng chủ động hơn trong quá trình sản xuất. Tuy nhiên, năng suất thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng giống, điều kiện đất đai, nguồn nước, kỹ thuật chăm sóc và thời điểm thu hoạch.

tp-1.jpg
Anh Sơn chia sẻ về quá trình thu hoạch măng.

Trong năm đầu tiên, vườn tre của anh Sơn cho thu hoạch khoảng 1 tạ măng, với giá bán dao động từ 20.000 - 25.000 đồng/kg. Sản phẩm được thương lái đến trực tiếp tại vườn thu mua. Việc có đầu mối tiêu thụ giúp anh giảm bớt công vận chuyển, tiết kiệm thời gian và thuận lợi hơn trong quá trình bán sản phẩm.

Từ kết quả bước đầu, anh Sơn cho hay, vào những thời điểm thu hoạch thuận lợi, thu nhập có thể đạt khoảng 1 - 2 triệu đồng/ngày; bình quân theo chia sẻ của gia đình đạt khoảng 14 - 15 triệu đồng/tháng. Nguồn thu này góp phần cải thiện đời sống, giúp gia đình có thêm điều kiện trang trải sinh hoạt và tiếp tục đầu tư cho sản xuất.

Chia sẻ về hành trình lập nghiệp, anh Sơn cho biết: “Trước đây, tôi đã thử làm nhiều nghề nhưng có những lần không đạt được kết quả như mong muốn. Khi tình cờ xem được video về mô hình trồng măng tứ quý, tôi thấy có thể phù hợp với điều kiện của gia đình nên bắt đầu tìm hiểu và trồng thử. Trong quá trình làm, tôi vừa học hỏi kinh nghiệm, vừa tự rút ra cách chăm sóc phù hợp. Khi cây cho thu hoạch và có thương lái đến mua, tôi có thêm động lực để tiếp tục phát triển”.

Theo anh Sơn, để phát triển mô hình trồng măng tre tứ quý, người trồng cần tìm hiểu kỹ về giống cây, điều kiện sinh trưởng và kỹ thuật chăm sóc. Việc theo dõi vườn thường xuyên giúp phát hiện những vấn đề phát sinh, từ đó có biện pháp xử lý phù hợp. Bên cạnh khâu sản xuất, đầu ra của sản phẩm cũng cần được quan tâm ngay từ đầu nhằm hạn chế tình trạng thu hoạch nhưng khó tiêu thụ.

Khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên nông thôn

Từ những lần khởi nghiệp chưa thành công, anh Sơn từng bước rút kinh nghiệm, tìm kiếm thông tin và lựa chọn mô hình phù hợp hơn với điều kiện của gia đình. Việc bắt đầu bằng nguồn vốn nhỏ giúp anh có cơ hội tiếp cận phương thức sản xuất mới mà không phải đầu tư quá lớn ngay từ đầu.

Theo anh Sơn, điều quan trọng là mỗi người cần xác định rõ lợi thế của gia đình, điều kiện đất đai, nguồn vốn và khả năng lao động để lựa chọn hướng đi phù hợp, tránh chạy theo phong trào khi chưa nắm rõ hiệu quả kinh tế.

tp-2.jpg
Đoàn viên, thanh niên tham quan học hỏi kinh nghiệm mô hình trồng tre lấy măng tứ quý của anh Sơn.

Đánh giá về tinh thần khởi nghiệp của thanh niên địa phương, chị Đinh Thị Vinh, Phó Bí thư Đoàn xã Ea Rốk, cho biết, đoàn xã luôn khuyến khích đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm kiếm mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế. Thời gian tới, đoàn xã sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận thông tin, nâng cao kiến thức, kết nối nguồn vốn và các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp. Qua đó khuyến khích thanh niên mạnh dạn phát triển kinh tế, vươn lên lập thân, lập nghiệp.

Theo chị Vinh, mô hình trồng măng tre tứ quý của anh Lương Văn Sơn là kinh nghiệm thực tiễn để đoàn viên, thanh niên địa phương học hỏi, tìm kiếm hướng phát triển kinh tế phù hợp, từng bước cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống.

Với anh Sơn, hành trình khởi nghiệp vẫn đang tiếp tục. Từ những gốc tre ban đầu, anh kiên trì chăm sóc, tích lũy kinh nghiệm, từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Câu chuyện của chàng trai trẻ ở xã Ea Rốk không chỉ thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý chí vươn lên mà còn lan tỏa thông điệp về sự chủ động tìm hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình, góp phần khơi dậy khát vọng lập nghiệp của thanh niên ngay trên quê hương.

Xem thêm

#thanh niên #khởi nghiệp #măng tre tứ quý #vùng sâu #mô hình #Đắk Lắk

Cùng chuyên mục

Hồi sinh giống nếp Cù Pháng, tạo sinh kế bền vững

Hồi sinh giống nếp Cù Pháng, tạo sinh kế bền vững

TPO - Từ giống nếp bản địa từng đứng trước nguy cơ mai một, người dân xã Châu Tiến (Nghệ An) đang từng bước khôi phục nếp Cù Pháng, gìn giữ hương vị truyền thống của đồng bào Thái, đồng thời mở hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

TPO - Từ những triền đồi trồng ngô, lạc kém hiệu quả, cây chè đang trở thành sinh kế giúp nhiều hộ dân xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Địa phương đang hướng đến liên kết sản xuất, tiêu thụ, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm để nâng cao giá trị cây trồng chủ lực này.

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

TPO - Nằm bên hồ Hòa Bình, thuộc xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, homestay của chàng trai Mường Đinh Văn Sánh (30 tuổi) là minh chứng sinh động cho tinh thần kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo, tạo sinh kế bền vững cho gia đình và góp phần đổi thay diện mạo bản làng vùng cao.

Chuyện chàng thanh niên A Súa thoát nghèo ở Mù Cang Chải

Chuyện chàng thanh niên A Súa thoát nghèo ở Mù Cang Chải

TPO - Trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn xã Mù Cang Chải đã có nhiều thanh niên lựa chọn ở lại quê hương để phát triển du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo cho chính gia đình và người thân. Trong đó, Giàng A Súa, thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đã trở thành một tấm gương điển hình, không chỉ giúp gia đình thoát nghèo bền vững mà còn tạo công ăn việc làm cho người thân và bà con trong bản làng.

Hai chị em thoát nghèo từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng

Hai chị em thoát nghèo từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng

TPO - Bố mất sớm, học hết lớp 9, hai chị em Vừ Thị Xia và Vừ Chứ phải nghỉ học, lấy chồng khi còn rất trẻ. Bước ngoặt đến khi Xia tiếp cận internet từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng do chồng mua, học cách livestream, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó tạo ra nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Du lịch 'gõ cửa', cải thiện kinh tế người dân

Du lịch 'gõ cửa', cải thiện kinh tế người dân

TPO - Trên cánh đồng muối trắng phau ở ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An (TPHCM), những diêm dân lom khom kéo cào, từng đường muối xếp thành vệt dài lấp lánh. Ít ai biết, có thời điểm chính những hạt muối này không đủ nuôi gia đình họ qua mùa mưa. Giờ thì khác. Ruộng muối vẫn đó, nhưng đời diêm dân đã rẽ sang một hướng mới - hướng đi mang tên du lịch cộng đồng, cải thiện đời sống kinh tế người dân nơi đây.

Chăn nuôi mở lối thoát nghèo cho người trẻ

Chăn nuôi mở lối thoát nghèo cho người trẻ

TPO - Không chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm trông chờ vào nương rẫy hay đi cày thuê cuốc mướn, nhiều người trẻ ở xã Sông Vàng (thành phố Đà Nẵng) mạnh dạn nuôi hươu, bò, lợn đen… để phát triển kinh tế bởi đây là những mặt hàng bán chạy, giá cao trên thị trường.

Cô gái Thái níu giữ nghề xưa, tạo sinh kế bền vững cho bản làng

Cô gái Thái níu giữ nghề xưa, tạo sinh kế bền vững cho bản làng

TPO - Từ những nén hương trầm mộc mạc, cô gái người dân tộc Thái Lương Thị Nga (SN 1991, trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã bền bỉ thổi vào đó khát vọng khởi nghiệp, biến nghề truyền thống từng lặng lẽ trong núi rừng Phủ Quỳ thành sản phẩm có thương hiệu, mang lại sinh kế ổn định cho bà con và khẳng định giá trị văn hóa của người Thái xứ Nghệ.

Người trẻ 'đánh thức' vùng đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn

Người trẻ 'đánh thức' vùng đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn

TPO - Giữa bát ngát đồng lúa thôn 5, xã Hòa Khương trước đây (nay là xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng), nơi từng là một vùng đất bỏ hoang suốt nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm, ít người lui tới, giờ đây đã hiện hữu một trang trại nông nghiệp quy mô, bài bản. Những dãy chuồng trại gọn gàng, ao cá trong xanh, tiếng gà vịt rộn ràng vang lên giữa không gian mênh mang gió đồng như minh chứng rõ nét cho sự “hồi sinh” của vùng đất từng bị lãng quên.

Mô hình nuôi dúi mở lối thoát nghèo cho người trẻ vùng cao xứ Nghệ

Mô hình nuôi dúi mở lối thoát nghèo cho người trẻ vùng cao xứ Nghệ

TPO - Con đường dẫn vào xóm Bãi Sở, xã Tam Quang (Nghệ An) quanh co giữa những sườn núi trập trùng. Buổi sáng miền núi bảng lảng sương mù, bản làng yên bình đến lạ. Ít ai biết rằng, phía sau những ngôi nhà sàn đơn sơ nơi đây, một mô hình chăn nuôi tưởng như rất “lạ” lại đang âm thầm tạo sinh kế, giúp nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đó là mô hình nuôi dúi - loài động vật ưa bóng tối, ít người để ý, nhưng giá trị kinh tế mang lại không hề nhỏ.

Từ ly nước 'lạ' đến vườn chè dây thoát nghèo

Từ ly nước 'lạ' đến vườn chè dây thoát nghèo

TPO - Được mời uống ly nước có mùi thơm dịu, vị đăng đắng, ngọt hậu dễ chịu, chị Nguyễn Thị Mận (thôn Quyết Thắng, xã Sông Vàng, thành phố Đà Nẵng) không ngờ đó là cơ duyên thay đổi cuộc sống gia đình. Từ một hộ nghèo khó trong thôn, giờ chị “hái tiền” từ loại cây mọc hoang trên núi rừng.

9X bỏ phố về quê khởi nghiệp, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm nông dân địa phương

9X bỏ phố về quê khởi nghiệp, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm nông dân địa phương

TPO - Từ nguồn vốn vay ưu đãi và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, kỹ sư trẻ Trần Văn Thân (xã Đam Rông 1, Lâm Đồng) đã chọn con đường về quê lập nghiệp, xây dựng mô hình cà phê chế biến sâu, tạo việc làm, bao tiêu sản phẩm cho nông hộ địa phương và góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê quê nhà.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe