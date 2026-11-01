Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Hồi sinh giống nếp Cù Pháng, tạo sinh kế bền vững

Thu Hiền

TPO - Từ giống nếp bản địa từng đứng trước nguy cơ mai một, người dân xã Châu Tiến (Nghệ An) đang từng bước khôi phục nếp Cù Pháng, gìn giữ hương vị truyền thống của đồng bào Thái, đồng thời mở hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Khôi phục giống nếp quý

Trong ngôi nhà sàn ở bản Hoa Tiến 2, xã Châu Tiến (huyện Quỳ Châu cũ), Nghệ An, chị Vi Thị Khuyên cẩn thận vo từng bát gạo nếp Cù Pháng, chuẩn bị hông xôi cúng gia tiên. Hạt gạo nhỏ, trắng ngần, tỏa hương thơm dịu nhẹ đã gắn bó với gia đình chị qua nhiều thế hệ.

Với người Thái nơi đây, nếp Cù Pháng không chỉ là lương thực mà còn là thức quà quý của núi rừng, hiện diện trong mâm cỗ ngày lễ, Tết, cưới hỏi, mừng nhà mới. “Gia đình tôi thích nếp Cù Pháng vì khi hông thành xôi rất dẻo, thơm, để lâu vẫn mềm, không nhanh cứng. Hạt gạo có vị ngọt tự nhiên, ăn cùng muối vừng hay các món truyền thống đều ngon”, chị Khuyên chia sẻ.

Từ bữa cơm thường ngày đến những ngày vui của bản làng, hạt nếp ấy đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa của đồng bào Thái. Thế nhưng, có thời điểm, giống nếp quý này đứng trước nguy cơ mai một khi diện tích canh tác ngày càng thu hẹp, việc bảo quản nguồn giống chủ yếu dựa vào kinh nghiệm và đầu ra sản phẩm chưa ổn định.

tp-10.jpg
Mô hình trồng nếp Cù Pháng tại xã Châu Tiến, Nghệ An.

Là địa bàn miền núi của Nghệ An, Châu Tiến có truyền thống trồng lúa nước lâu đời. Tuy nhiên, điều kiện sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết, trong khi người dân luôn phải cân nhắc giữa việc duy trì giống lúa truyền thống và lựa chọn những giống ngắn ngày, thuận lợi hơn về thời vụ, năng suất.

Nếp Cù Pháng có hương vị đặc trưng, được người dân ưa chuộng nhưng nếu chỉ sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ nhu cầu gia đình, giá trị kinh tế khó phát huy hết tiềm năng. Khi chưa có thương hiệu, chưa hình thành vùng nguyên liệu tập trung và thiếu đầu ra ổn định, việc duy trì giống nếp quý cũng trở thành bài toán không dễ đối với người trồng lúa.

Trước thực tế đó, tháng 5/2024, chính quyền xã Châu Tiến phối hợp với Phòng Nông nghiệp huyện Quỳ Châu (cũ) triển khai mô hình bảo tồn và phát triển giống nếp Cù Pháng tại cánh đồng Đồng Tàu, thuộc hai bản Hoa Tiến 1 và Hoa Tiến 2.

Mô hình có quy mô 8ha, với 50 hộ dân tham gia. Việc tập trung khôi phục giống nếp trên một diện tích tương đối lớn không chỉ tạo điều kiện theo dõi quá trình sinh trưởng, đánh giá năng suất mà còn đặt nền móng cho việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa, thay vì duy trì những thửa ruộng nhỏ lẻ, phân tán như trước.

tp-5-614.jpg
Người dân xã Châu Tiến thu hoạch nếp Cù Pháng sau một vụ sản xuất.

Kết quả sau một vụ canh tác đem lại tín hiệu tích cực. Cây nếp sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, năng suất đạt gần 49 tạ/ha. Sau khi trừ chi phí sản xuất, lợi nhuận bình quân đạt hơn 31 triệu đồng/ha.

Với người nông dân miền núi, kết quả này mở thêm cơ sở để cân nhắc duy trì và phát triển giống lúa bản địa. Bởi khôi phục nếp Cù Pháng không đơn thuần là giữ lại một giống cây trồng truyền thống, mà còn hướng đến khai thác lợi thế sẵn có của địa phương để tạo ra sản phẩm có giá trị riêng.

Ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, cho hay: “Ở mỗi vùng, miền, đặc sản gạo nếp đều góp phần quan trọng làm nên nét văn hóa đặc trưng của địa phương. Với chúng tôi, nếp Cù Pháng không chỉ là hạt gạo mà là tinh hoa của núi rừng, là niềm tự hào của người Thái ở xã Châu Tiến”.

Theo ông Hùng, địa phương đang phối hợp hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP cho gạo nếp Cù Pháng, hướng tới xây dựng thương hiệu đặc sản vùng cao có giá trị kinh tế bền vững.

Từ kết quả bước đầu của mô hình, việc bảo tồn giống nếp quý đang được gắn với mục tiêu nâng cao thu nhập cho người dân. Khi có vùng nguyên liệu, sản phẩm được nhận diện rõ ràng và chất lượng được duy trì, người trồng sẽ có thêm động lực giữ giống, đồng thời mở ra cơ hội đưa nếp Cù Pháng ra khỏi phạm vi tiêu dùng trong bản làng.

Nâng giá trị hạt nếp, tạo sinh kế bền vững

Từ cánh đồng Đồng Tàu, nếp Cù Pháng đang từng bước được giới thiệu rộng rãi hơn thông qua các gian hàng trưng bày tại hội chợ, sự kiện văn hóa và du lịch. Một số thương lái, du khách từ các tỉnh miền Bắc, miền Nam đã biết đến và tìm mua loại gạo này làm quà biếu.

Những tín hiệu ban đầu cho thấy nếp Cù Pháng có lợi thế riêng nhờ chất lượng gạo và câu chuyện văn hóa gắn với cộng đồng người Thái. Tuy nhiên, để sản phẩm thực sự trở thành nguồn thu ổn định, việc quảng bá cần đi cùng tổ chức sản xuất, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường.

tp-4-7246.jpg
Nếp Cù Pháng là giống gạo quý gắn bó lâu đời với đời sống văn hóa, ẩm thực của đồng bào Thái ở miền Tây Nghệ An.

Với nông sản vùng cao, sản phẩm ngon mới là điều kiện ban đầu. Muốn đứng vững trên thị trường, người trồng còn phải bảo đảm chất lượng đồng đều, có nguồn cung ổn định, phương thức bảo quản phù hợp và bao bì nhận diện rõ ràng. Nếu chỉ bán gạo thô theo mùa vụ, giá trị thu về có thể chưa tương xứng với công sức chăm sóc và gìn giữ giống quý.

Bởi vậy, hướng phát triển nếp Cù Pháng không chỉ nằm ở việc mở rộng diện tích gieo trồng mà còn ở cách tổ chức sản xuất. Khi các hộ dân liên kết, thống nhất quy trình canh tác và chủ động hơn trong khâu tiêu thụ, sản phẩm sẽ có cơ hội tiếp cận các cửa hàng đặc sản, điểm du lịch và những kênh bán hàng trực tuyến.

Cùng với bán gạo, việc chế biến nếp Cù Pháng thành xôi, bánh nếp, bánh chưng hay rượu nếp cũng có thể gia tăng giá trị sản phẩm. Đây là hướng đi tận dụng lợi thế ẩm thực truyền thống, đồng thời mở thêm cơ hội để người dân tham gia chế biến, đóng gói, giới thiệu đặc sản quê hương.

Đặc biệt, khi các sản phẩm từ nếp Cù Pháng được kết nối với hoạt động trải nghiệm văn hóa và du lịch cộng đồng, giá trị của hạt gạo có thể vượt ra ngoài giá bán thông thường. Du khách không chỉ mua một loại nông sản mà còn có cơ hội tìm hiểu tập quán canh tác, cách hông xôi, những mâm cỗ truyền thống và đời sống của người Thái ở miền Tây Nghệ An.

tp-6-5389.jpg
Hội thảo mô hình trồng nếp Cù Pháng phục vụ công tác bảo tồn giống trên địa bàn huyện Quỳ Châu cũ, Nghệ An.

Theo Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, việc xây dựng thương hiệu OCOP là một trong những hướng đi để nâng tầm sản phẩm nếp Cù Pháng. Tuy nhiên, để phát triển lâu dài, địa phương cần tiếp tục quan tâm đến chất lượng, mở rộng kênh tiêu thụ và tạo điều kiện để người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản phẩm.

Thực tế cho thấy, một mô hình bảo tồn giống lúa chỉ có thể duy trì bền vững khi người dân nhìn thấy lợi ích kinh tế từ chính công sức của mình. Nếu đầu ra ổn định, giá bán tương xứng và thu nhập được cải thiện, việc giữ giống sẽ không còn chỉ dựa vào ý thức bảo tồn mà trở thành lựa chọn có lợi cho sinh kế gia đình.

“Việc mở rộng sản xuất cũng cần gắn với nhu cầu thị trường, tránh chạy theo phong trào khi đầu ra chưa được bảo đảm. Cùng với xây dựng thương hiệu, cần chú trọng liên kết giữa người trồng, đơn vị thu mua và cơ sở chế biến, từng bước hình thành chuỗi tiêu thụ ổn định. Đây là yếu tố quan trọng để nếp Cù Pháng không chỉ tạo hiệu quả trong một vài vụ mùa mà có thể trở thành nguồn thu lâu dài”, ông Hùng chia sẻ.

Từ những thửa ruộng ở Châu Tiến, hành trình khôi phục nếp Cù Pháng đang mở ra hướng phát triển dựa trên chính lợi thế bản địa. Khi giống nếp quý được bảo tồn, sản xuất bài bản và tìm được đầu ra phù hợp, mỗi hạt gạo không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Thái mà còn có thể trở thành nguồn lực phát triển kinh tế, tạo sinh kế và góp phần giảm nghèo bền vững ở miền Tây xứ Nghệ.

Xem thêm

#nếp Cù Pháng #Châu Tiến Nghệ An #gạo nếp Thái #bảo tồn giống lúa #OCOP Nghệ An #Nguyễn Tiến Hùng

Cùng chuyên mục

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

TPO - Từ những triền đồi trồng ngô, lạc kém hiệu quả, cây chè đang trở thành sinh kế giúp nhiều hộ dân xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Địa phương đang hướng đến liên kết sản xuất, tiêu thụ, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm để nâng cao giá trị cây trồng chủ lực này.

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

TPO - Nằm bên hồ Hòa Bình, thuộc xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, homestay của chàng trai Mường Đinh Văn Sánh (30 tuổi) là minh chứng sinh động cho tinh thần kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo, tạo sinh kế bền vững cho gia đình và góp phần đổi thay diện mạo bản làng vùng cao.

Chuyện chàng thanh niên A Súa thoát nghèo ở Mù Cang Chải

Chuyện chàng thanh niên A Súa thoát nghèo ở Mù Cang Chải

TPO - Trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn xã Mù Cang Chải đã có nhiều thanh niên lựa chọn ở lại quê hương để phát triển du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo cho chính gia đình và người thân. Trong đó, Giàng A Súa, thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đã trở thành một tấm gương điển hình, không chỉ giúp gia đình thoát nghèo bền vững mà còn tạo công ăn việc làm cho người thân và bà con trong bản làng.

Hai chị em thoát nghèo từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng

Hai chị em thoát nghèo từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng

TPO - Bố mất sớm, học hết lớp 9, hai chị em Vừ Thị Xia và Vừ Chứ phải nghỉ học, lấy chồng khi còn rất trẻ. Bước ngoặt đến khi Xia tiếp cận internet từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng do chồng mua, học cách livestream, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó tạo ra nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Du lịch 'gõ cửa', cải thiện kinh tế người dân

Du lịch 'gõ cửa', cải thiện kinh tế người dân

TPO - Trên cánh đồng muối trắng phau ở ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An (TPHCM), những diêm dân lom khom kéo cào, từng đường muối xếp thành vệt dài lấp lánh. Ít ai biết, có thời điểm chính những hạt muối này không đủ nuôi gia đình họ qua mùa mưa. Giờ thì khác. Ruộng muối vẫn đó, nhưng đời diêm dân đã rẽ sang một hướng mới - hướng đi mang tên du lịch cộng đồng, cải thiện đời sống kinh tế người dân nơi đây.

Chăn nuôi mở lối thoát nghèo cho người trẻ

Chăn nuôi mở lối thoát nghèo cho người trẻ

TPO - Không chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm trông chờ vào nương rẫy hay đi cày thuê cuốc mướn, nhiều người trẻ ở xã Sông Vàng (thành phố Đà Nẵng) mạnh dạn nuôi hươu, bò, lợn đen… để phát triển kinh tế bởi đây là những mặt hàng bán chạy, giá cao trên thị trường.

Cô gái Thái níu giữ nghề xưa, tạo sinh kế bền vững cho bản làng

Cô gái Thái níu giữ nghề xưa, tạo sinh kế bền vững cho bản làng

TPO - Từ những nén hương trầm mộc mạc, cô gái người dân tộc Thái Lương Thị Nga (SN 1991, trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã bền bỉ thổi vào đó khát vọng khởi nghiệp, biến nghề truyền thống từng lặng lẽ trong núi rừng Phủ Quỳ thành sản phẩm có thương hiệu, mang lại sinh kế ổn định cho bà con và khẳng định giá trị văn hóa của người Thái xứ Nghệ.

Người trẻ 'đánh thức' vùng đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn

Người trẻ 'đánh thức' vùng đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn

TPO - Giữa bát ngát đồng lúa thôn 5, xã Hòa Khương trước đây (nay là xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng), nơi từng là một vùng đất bỏ hoang suốt nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm, ít người lui tới, giờ đây đã hiện hữu một trang trại nông nghiệp quy mô, bài bản. Những dãy chuồng trại gọn gàng, ao cá trong xanh, tiếng gà vịt rộn ràng vang lên giữa không gian mênh mang gió đồng như minh chứng rõ nét cho sự “hồi sinh” của vùng đất từng bị lãng quên.

Mô hình nuôi dúi mở lối thoát nghèo cho người trẻ vùng cao xứ Nghệ

Mô hình nuôi dúi mở lối thoát nghèo cho người trẻ vùng cao xứ Nghệ

TPO - Con đường dẫn vào xóm Bãi Sở, xã Tam Quang (Nghệ An) quanh co giữa những sườn núi trập trùng. Buổi sáng miền núi bảng lảng sương mù, bản làng yên bình đến lạ. Ít ai biết rằng, phía sau những ngôi nhà sàn đơn sơ nơi đây, một mô hình chăn nuôi tưởng như rất “lạ” lại đang âm thầm tạo sinh kế, giúp nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đó là mô hình nuôi dúi - loài động vật ưa bóng tối, ít người để ý, nhưng giá trị kinh tế mang lại không hề nhỏ.

Từ ly nước 'lạ' đến vườn chè dây thoát nghèo

Từ ly nước 'lạ' đến vườn chè dây thoát nghèo

TPO - Được mời uống ly nước có mùi thơm dịu, vị đăng đắng, ngọt hậu dễ chịu, chị Nguyễn Thị Mận (thôn Quyết Thắng, xã Sông Vàng, thành phố Đà Nẵng) không ngờ đó là cơ duyên thay đổi cuộc sống gia đình. Từ một hộ nghèo khó trong thôn, giờ chị “hái tiền” từ loại cây mọc hoang trên núi rừng.

9X bỏ phố về quê khởi nghiệp, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm nông dân địa phương

9X bỏ phố về quê khởi nghiệp, tạo việc làm và bao tiêu sản phẩm nông dân địa phương

TPO - Từ nguồn vốn vay ưu đãi và sự đồng hành của tổ chức Đoàn, kỹ sư trẻ Trần Văn Thân (xã Đam Rông 1, Lâm Đồng) đã chọn con đường về quê lập nghiệp, xây dựng mô hình cà phê chế biến sâu, tạo việc làm, bao tiêu sản phẩm cho nông hộ địa phương và góp phần nâng cao giá trị hạt cà phê quê nhà.

Tạo 'bệ đỡ' để thanh niên Điện Biên lập nghiệp bền vững

Tạo 'bệ đỡ' để thanh niên Điện Biên lập nghiệp bền vững

TPO - Trong bối cảnh Điện Biên đang nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tìm hướng phát triển bền vững cho một tỉnh miền núi, biên giới còn nhiều khó khăn, bài toán việc làm và sinh kế cho thanh niên tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Là lực lượng đông đảo, giàu khát vọng nhưng cũng đối mặt không ít rào cản về vốn, kiến thức và thị trường, thanh niên rất cần một “bệ đỡ” đủ mạnh để yên tâm lập nghiệp ngay trên chính quê hương mình.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe