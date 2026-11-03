Sơn Động tìm hướng thoát nghèo bền vững từ những mô hình sinh kế

TPO - Từ những mô hình chăn nuôi thỏ, ngựa, bò thương phẩm đến phát triển trồng trọt, kinh tế lâm nghiệp và tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi, xã Sơn Động (Bắc Ninh) đang triển khai nhiều giải pháp tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân giảm nghèo.

Bà Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động, chia sẻ với PV Tiền Phong về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Sơn Động đã triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như thế nào, thưa bà?

Bà Tống Thị Hương Giang: Trong năm 2025-2026, xã Sơn Động tập trung triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó trọng tâm là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và những nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, UBND xã Sơn Động chủ động rà soát, tiếp nhận, kế thừa các nhiệm vụ, hồ sơ, số liệu và kết quả triển khai từ các đơn vị hành chính trước sắp xếp. Đồng thời, xã rà soát nhu cầu thực tế, xác định những nhiệm vụ ưu tiên phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm địa bàn miền núi và đời sống Nhân dân.

Chúng tôi xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phải gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, ưu tiên đầu tư kết cấu hạ tầng thiết yếu, hỗ trợ phát triển sản xuất, tạo sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Tống Thị Hương Giang, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Động.

Những kết quả nổi bật trong đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sản xuất và tạo sinh kế cho người dân thoát nghèo trên địa bàn là gì, thưa bà?

Bà Tống Thị Hương Giang: Trong năm 2025-2026, xã Sơn Động có tổng số 32 công trình đã và đang được đầu tư với tổng mức vốn hơn 102 tỷ đồng.

Các công trình được rà soát, lựa chọn trên cơ sở nhu cầu thực tế, ưu tiên những hạng mục thiết yếu. Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, các công trình góp phần cải thiện điều kiện đi lại, giao thương hàng hóa, tạo thuận lợi cho phát triển sản xuất, lưu thông nông sản và kết nối giữa các thôn. Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đối với nguồn vốn sự nghiệp, xã Sơn Động tập trung vào các nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo sinh kế; phát triển lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng; hỗ trợ người dân tiếp cận vốn tín dụng chính sách, giải quyết việc làm; hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Tổng nguồn vốn được đầu tư trong năm 2025-2026 là 69,1 tỷ đồng, trong đó đã giải ngân 52,1 tỷ đồng. Xã tập trung lựa chọn những mô hình sản xuất, chăn nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên, khả năng lao động và nhu cầu của các hộ dân để hỗ trợ.

Trong các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chăn nuôi giúp giảm nghèo đang được xã chú trọng ra sao?

Bà Tống Thị Hương Giang: Xã Sơn Động quan tâm đầu tư, nhân rộng các mô hình chăn nuôi có hiệu quả kinh tế, phù hợp với điều kiện của từng hộ gia đình. Các vật nuôi được chú trọng gồm ngựa, bò thương phẩm, thỏ, gia cầm và các mô hình chăn nuôi sinh sản.

Trong năm 2025-2026, xã Sơn Động đã hỗ trợ 12 mô hình chăn nuôi với 56 hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia. Thông qua các chương trình hỗ trợ, các hộ có điều kiện tiếp cận con giống, kỹ thuật chăn nuôi và những điều kiện cần thiết để phát triển sản xuất, từng bước hình thành nguồn thu nhập.

Đáng chú ý, mô hình nuôi thỏ hiện duy trì quy mô khoảng 800 con thỏ giống, tạo nguồn thu nhập ước đạt khoảng 250 triệu đồng/năm. Mô hình chăn nuôi ngựa, bò thương phẩm duy trì và phát triển quy mô từ 100-150 con.

Đây là những mô hình có khả năng tận dụng nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương, không đòi hỏi diện tích chăn nuôi quá lớn, phù hợp với điều kiện của nhiều hộ gia đình. Qua đó, tạo việc làm, tăng thu nhập tại chỗ, khuyến khích hộ nghèo mạnh dạn tham gia sản xuất, học hỏi kinh nghiệm, liên kết với các hộ có điều kiện và hợp tác xã để nâng cao hiệu quả kinh tế.

Đối với lĩnh vực trồng trọt và kinh tế lâm nghiệp, địa phương có những hướng hỗ trợ cụ thể nào để người dân nâng cao thu nhập, thưa bà?

Bà Tống Thị Hương Giang: Trong lĩnh vực trồng trọt, năm 2025-2026, UBND xã Sơn Động triển khai mô hình cấy giống lúa năng suất, chất lượng cao trên diện tích 58 ha. Các giống lúa được đưa vào sản xuất gồm J02, Đài thơm 8 và BC15, năng suất đạt 69,4 tạ/ha. Xã cũng hỗ trợ các mô hình trồng khoai tây, ngô, rau, đậu vụ đông có năng suất cao.

Mô hình trồng trọt giúp giảm nghèo ở xã Sơn Động.

Việc lựa chọn giống cây trồng và mô hình sản xuất được định hướng theo điều kiện thực tế của địa phương, hướng tới nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi phí sản xuất và tăng thu nhập cho người dân.

Đối với lâm nghiệp, đây là một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng của Sơn Động. Tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp của xã là 5.548,36 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 2.345,38 ha.

Xã Sơn Động đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng với diện tích trên 1.509 ha cho 354 hộ gia đình. Chúng tôi xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp phải gắn với bảo vệ rừng, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng và cải thiện đời sống cho người dân, nhất là các hộ sinh sống tại khu vực miền núi.

Nguồn vốn tín dụng chính sách và chính sách hỗ trợ nhà ở có vai trò như thế nào trong quá trình giảm nghèo tại địa phương?

Bà Tống Thị Hương Giang: Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp tục là kênh hỗ trợ quan trọng, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng đủ điều kiện có vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm, cải thiện điều kiện sinh hoạt và đầu tư cho học tập.

Theo số liệu sơ bộ, trên 3.000 lượt hộ dân đã được tiếp cận vốn vay ưu đãi, với tổng quy mô vốn trên 300 tỷ đồng theo số liệu tổng hợp ban đầu. Nguồn vốn này hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, mở rộng sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, từng bước cải thiện thu nhập.

Cùng với hỗ trợ sinh kế, xã triển khai chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho trên 40 hộ nghèo, hộ cận nghèo theo các chương trình, nguồn vốn và chính sách được phê duyệt. Mức hỗ trợ xây dựng nhà theo chính sách áp dụng là 100 triệu đồng/nhà.

Từ những giải pháp trên, kết quả rà soát hộ nghèo của xã Sơn Động có chuyển biến như thế nào? Mục tiêu giảm nghèo trong thời gian tới được đặt ra ra sao?

Bà Tống Thị Hương Giang: Theo kết quả rà soát hộ nghèo năm 2025, toàn xã có 776 hộ nghèo đa chiều, chiếm 12,64% tổng số hộ dân.

Qua rà soát sơ bộ năm 2026 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, số hộ nghèo đa chiều dự kiến giảm từ 5-6%. Xã đặt mục tiêu đến năm 2027 toàn xã không còn hộ nghèo.

Để thực hiện mục tiêu này, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các chính sách hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tín dụng ưu đãi, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ rừng và hỗ trợ nhà ở. Việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện nhằm xác định đúng đối tượng, từ đó xây dựng giải pháp hỗ trợ phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu của từng hộ.

Năm 2026, số hộ nghèo đa chiều ở xã Sơn Động dự kiến giảm từ 5-6%.

Chúng tôi xác định giảm nghèo phải gắn với nâng cao khả năng tự vươn lên của người dân. Bên cạnh nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước, mỗi hộ gia đình cần chủ động lao động, phát triển sản xuất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn và duy trì các mô hình sinh kế sau khi được hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn bà!