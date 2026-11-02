Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Giảm nghèo bền vững

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Người vượt qua thất bại, mở hướng thoát nghèo cho đồng bào vùng cao

Viết Hà

TPO - Từng mất trắng hàng tỷ đồng vì thiên tai, anh Lưu Tùng Định, Giám đốc HTX Nông Xanh (xã Vân Hồ, Sơn La) vẫn kiên trì gây dựng mô hình nông nghiệp công nghệ cao. Những “mái nhà xanh” không chỉ mang lại nông sản an toàn mà còn tạo việc làm, thu nhập, mở hướng thoát nghèo cho người dân địa phương.

Thất bại và quyết tâm đổi thay cách làm nông nghiệp

Chúng tôi đến Vân Hồ (Sơn La) vào những ngày mùa thu, khoác lên mình vẻ đẹp dịu dàng của miền sơn cước. Giữa không gian ấy, tại tiểu khu Hang Trùng 1, những dãy nhà màng của HTX Nông Xanh nối tiếp nhau, nổi bật giữa màu xanh núi rừng.

Bên trong những mái nhà màng, từng luống rau, giàn dưa đang vươn mình. Tiếng người lao động gọi nhau, tiếng kéo cắt lá, tiếng nước tưới róc rách trên luống đất tạo nên nhịp điệu lao động rộn ràng. Mỗi người một việc, tất cả đều theo quy trình đã được hướng dẫn.

a5.jpg
Toàn cảnh vườn rau của HTX Nông Xanh.

Ít ai biết rằng, để có được thành quả hôm nay, anh Lưu Tùng Định (SN 1986), Giám đốc HTX Nông Xanh, đã trải qua những lần thất bại cay đắng, có thời điểm mất trắng hàng tỷ đồng.

Anh Định chia sẻ, cơ duyên gắn bó với nông nghiệp vùng cao đến với anh từ năm 2010, khi làm việc cho một công ty hạt giống nước ngoài ở Tây Bắc. Qua những chuyến đi đến các bản làng Sơn La, anh nhận ra vùng cao có nhiều lợi thế phát triển rau, củ trái vụ.

Tuy nhiên, muốn khai thác hiệu quả tiềm năng ấy, người dân cần thay đổi tập quán canh tác, áp dụng kỹ thuật và có đầu ra ổn định.

Năm 2019, anh quyết định thành lập HTX Nông Xanh, hướng tới liên kết với người dân, tổ chức sản xuất và từng bước xây dựng thị trường tiêu thụ nông sản.

Những ngày đầu, HTX chủ yếu sản xuất ngoài trời, phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Người lao động phải được hướng dẫn tỉ mỉ từng công đoạn, từ tưới nước, bón phân đến chăm sóc cây trồng.

Khó khăn lớn nhất lại đến từ thiên tai. Năm 2023, một trận mưa lớn cuốn trôi toàn bộ diện tích rau, củ của HTX khi đang đến kỳ thu hoạch. Đang trong quá trình phục hồi, giữa năm 2024, anh Định tiếp tục thuê hơn 10ha đất ngoài đồng để mở rộng diện tích trồng dưa.

Dù đã đầu tư đào mương thoát nước, khi mưa bão xảy ra, nước từ lòng đất dồn lên khiến cả cánh đồng ngập trắng. Hơn 2 tỷ đồng vốn vay ngân hàng bị mất trắng.

Hai lần thất bại liên tiếp là cú sốc lớn, nhưng anh Định không chọn cách bỏ cuộc. Anh nhận ra rằng, nếu tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào đồng ruộng ngoài trời, mọi nỗ lực sản xuất đều có thể bị thời tiết bất thường phá hỏng.

a4.jpg
Anh Lưu Tùng Định kiểm tra vườn dưa leo.

Anh Định chia sẻ, muốn phát triển lâu dài, phải thay đổi tư duy, đầu tư bài bản và chủ động kiểm soát điều kiện sinh trưởng của cây trồng. Từ đó, HTX quyết định tập trung xây dựng hệ thống nhà màng kiên cố, tạo nền tảng để ổn định sản xuất và mở rộng liên kết với người dân.

Những “mái nhà xanh” tạo giá trị trên vùng đất khó

Từ cuối năm 2024, HTX Nông Xanh tập trung đầu tư hệ thống nhà màng. Hiện tổng diện tích liên kết sản xuất đạt khoảng 7-8ha, trong đó có hơn 1ha nhà màng kiên cố, hơn 1ha nhà màng vòm thấp; diện tích còn lại dành cho hệ thống giàn trồng cây leo ngoài trời.

Chi phí xây dựng nhà màng kiên cố khoảng 250 triệu đồng/1.000m², chưa kể các hệ thống phụ trợ. Đây là khoản đầu tư không nhỏ đối với một HTX từng chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Tuy nhiên, theo anh Định, muốn sản xuất ổn định, nâng cao chất lượng nông sản và tạo việc làm lâu dài thì không thể mãi làm theo cách cũ.

Trong nhà màng, cây trồng được kiểm soát tốt hơn về nước tưới, dinh dưỡng, sâu bệnh và thời vụ. HTX cũng chủ động đa dạng hóa cây trồng, từ su hào, dưa leo baby, dưa lưới, ớt chuông, cà chua đến bí hạt dẻ, cải xoăn kale, bắp cải, cà rốt và các loại rau gia vị.

Một trong những hướng đi được HTX chú trọng là sản xuất trái vụ. Bởi vào chính vụ, rau củ vùng cao khó cạnh tranh với sản phẩm từ các tỉnh đồng bằng. Ngược lại, khi nguồn cung khan hiếm, nông sản trái vụ có thêm cơ hội tiếp cận thị trường với giá trị cao hơn.

Su hào và dưa leo baby là những cây trồng được ưu tiên. Với su hào non, sau khoảng 38-40 ngày, mỗi củ đạt trọng lượng khoảng 3-5 lạng là có thể thu hoạch, giúp HTX nhanh chóng quay vòng sản xuất.

Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, HTX chú trọng xử lý đất và xây dựng quy trình canh tác. Đơn vị áp dụng quy trình rau an toàn, sử dụng hơn 70% phân bón hữu cơ, phần còn lại là phân hóa học theo công thức phù hợp với từng loại cây. Việc luân canh cũng được duy trì nhằm hạn chế dịch bệnh và bảo vệ chất lượng đất.

“Làm nông nghiệp công nghệ cao không có nghĩa là cứ dựng nhà màng lên là thành công. Quan trọng nhất vẫn là con người, kỹ thuật và quy trình sản xuất”, anh Định chia sẻ.

a10.jpg
a6.jpg
a8.jpg
Sản phẩm rau xanh của HTX Nông Xanh.

Với anh, nhà màng chỉ là điều kiện ban đầu. Muốn mô hình phát triển bền vững phải có đội ngũ lao động hiểu kỹ thuật, có trách nhiệm trong từng công đoạn và biết liên kết để cùng làm, cùng hưởng lợi.

Tạo sinh kế, mở hướng thoát nghèo cho đồng bào vùng cao

Nếu những dãy nhà màng là thành quả của quá trình đổi mới phương thức sản xuất thì người lao động chính là một phần quan trọng tạo nên sức sống của HTX Nông Xanh.

Hiện HTX có 7 thành viên chính thức, liên kết sản xuất với 47 hộ dân, trong đó có 18 hộ tham gia liên kết “cứng” trên địa bàn xã Vân Hồ. Đơn vị đang tạo việc làm thường xuyên cho 18 lao động cố định, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số địa phương, trong đó có người Dao, người Mông.

Với những lao động trước đây chủ yếu dựa vào nương rẫy, công việc tại HTX mở ra hướng sinh kế mới. Thay vì chỉ trông chờ vào mùa vụ, thời tiết và giá nông sản, họ có thêm việc làm thường xuyên, thu nhập đều đặn để trang trải cuộc sống.

Chị Đặng Thị Hường, dân tộc Dao, ở tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, đã làm việc tại HTX khoảng 2 năm. Chị có việc làm quanh năm với mức thu nhập ổn định khoảng 7,5 triệu đồng/tháng, ngoài ra còn được phụ cấp tiền xăng xe, điện thoại.

Trước đây, kinh tế gia đình chị chủ yếu dựa vào trồng lúa, ngô, sắn, thu nhập phụ thuộc nhiều vào mùa vụ và giá nông sản.

“Từ khi vào làm tại HTX, tôi có thêm nguồn thu nhập đều đặn, đồng thời được tiếp cận với cách sản xuất nông nghiệp bài bản hơn. Hiện gia đình tôi đã thoát nghèo bền vững”, chị Hường chia sẻ.

a11.jpg
Gian hàng của HTX Nông Xanh tại sự kiện kết nối tiêu thụ nông sản.

Cùng làm việc tại HTX, chị Lý Thị Ngân, dân tộc Dao, ở tiểu khu Sao Đỏ 2, cũng có thêm nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống. Điều đáng quý là qua công việc hằng ngày, chị và những lao động khác từng bước hình thành tác phong sản xuất mới, biết tuân thủ quy trình kỹ thuật và chú trọng chất lượng sản phẩm.

Theo anh Định, muốn sản xuất hàng hóa ở vùng cao phát triển bền vững thì không chỉ cần đất, vốn và kỹ thuật mà còn phải xây dựng được đội ngũ lao động có ý thức, có kỹ năng nghề.

Vì vậy, HTX chú trọng hướng dẫn người lao động từ khâu làm đất, gieo trồng, tưới nước, bón phân đến chăm sóc và thu hoạch. Người lao động không chỉ có việc làm mà còn có cơ hội tích lũy kinh nghiệm, nâng cao tay nghề.

Cùng với tổ chức sản xuất, HTX từng bước xây dựng thị trường tiêu thụ. Sản phẩm hiện được đưa về Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố như Hải Phòng, Quảng Ninh, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An... Đầu ra thông qua các chuỗi siêu thị mini, cửa hàng thực phẩm sạch, bếp ăn đối tác, hệ thống WinMart và các đơn vị cung ứng sản phẩm vào những hệ thống siêu thị lớn như Aeon.

Theo anh Định, doanh thu của HTX hiện phát triển theo từng năm. Đơn vị đang từng bước hoàn thiện mô hình sản xuất theo chuỗi, từ chọn giống, chuyển giao kỹ thuật, tổ chức sản xuất đến bao tiêu đầu ra.

Để mở rộng quy mô, HTX mong muốn được chính quyền hỗ trợ vận động người dân hình thành vùng chuyên canh, hướng dẫn thủ tục cấp mã số vùng trồng, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và tiếp cận nguồn vốn đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất, sơ chế.

Đây là những điều kiện cần thiết để mở rộng vùng nguyên liệu, thu hút thêm hộ dân tham gia liên kết và tạo việc làm cho lao động địa phương.

a9.jpg

Trên vùng cao Vân Hồ, những mái nhà màng xanh mướt không chỉ che chở cho từng luống rau, giàn dưa mà còn mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Giá trị mô hình mang lại không chỉ nằm ở doanh thu mỗi năm, mà còn là 18 lao động có việc làm thường xuyên, 47 hộ dân có cơ hội tham gia liên kết sản xuất và những người nông dân Dao, Mông đang từng bước xóa đói, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống từ chính mảnh đất quê hương.

“Hành trình phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, từ nguồn vốn đầu tư, thị trường tiêu thụ đến việc mở rộng vùng nguyên liệu. Nhưng từ những lần mất trắng hàng tỷ đồng, tôi không chọn cách bỏ cuộc. Tôi chọn dựng lên những “mái nhà xanh”, gây dựng một mô hình sản xuất bài bản và kéo người dân cùng tham gia vào hành trình phát triển kinh tế. Đối với tôi, làm nông nghiệp không chỉ để có nông sản hàng hóa, mà còn để tạo việc làm, nâng cao thu nhập và giúp đồng bào dân tộc thiểu số có thêm cơ hội vươn lên thoát nghèo”, anh Định bộc bạch.

Xem thêm

#mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Sơn La #tạo việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số #thát triển kinh tế nông nghiệp vùng cao #nhà màng trồng rau #sản xuất rau an toàn #liên kết sản xuất nông nghiệp #sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số #nông nghiệp công nghệ cao Vân Hồ #tạo việc làm cho lao động vùng cao

Cùng chuyên mục

Khi cán bộ xã trực tiếp làm nông để chứng minh phương án giảm nghèo

Khi cán bộ xã trực tiếp làm nông để chứng minh phương án giảm nghèo

TPO - Từ những thửa ruộng chỉ cấy một vụ lúa, nhiều diện tích ở Púng Luông, tỉnh Lào Cai đã được đưa vào trồng hoa, cà chua, ớt và khoai tây. Ông Lý A Sử, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Nậm Khắt, hiện là Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai là một trong những người trực tiếp tổ chức sản xuất, thử nghiệm cây trồng mới. Với ông, muốn người dân thay đổi cách làm nông nghiệp, trước hết phải bắt tay vào làm, để bà con thấy hiệu quả và cả những rủi ro thực tế.

Mạnh dạn đổi hướng, chàng trai 9X phát triển kinh tế từ măng tre tứ quý

Mạnh dạn đổi hướng, chàng trai 9X phát triển kinh tế từ măng tre tứ quý

TPO - Với số vốn ban đầu chỉ 8 triệu đồng, anh Lương Văn Sơn đã mạnh dạn thử sức với mô hình trồng tre tứ quý lấy măng. Từ những gốc tre trồng thử nghiệm ban đầu, mô hình từng bước mang lại nguồn thu nhập cho gia đình, mở ra hướng phát triển kinh tế mới ở xã vùng sâu tỉnh Đắk Lắk.

Hồi sinh giống nếp Cù Pháng, tạo sinh kế bền vững

Hồi sinh giống nếp Cù Pháng, tạo sinh kế bền vững

TPO - Từ giống nếp bản địa từng đứng trước nguy cơ mai một, người dân xã Châu Tiến (Nghệ An) đang từng bước khôi phục nếp Cù Pháng, gìn giữ hương vị truyền thống của đồng bào Thái, đồng thời mở hướng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

Cây chè mở lối thoát nghèo ở vùng biên Hà Tĩnh

TPO - Từ những triền đồi trồng ngô, lạc kém hiệu quả, cây chè đang trở thành sinh kế giúp nhiều hộ dân xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Địa phương đang hướng đến liên kết sản xuất, tiêu thụ, đồng thời khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm để nâng cao giá trị cây trồng chủ lực này.

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

Chàng trai Mường kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo

TPO - Nằm bên hồ Hòa Bình, thuộc xóm Ké, xã Đà Bắc, tỉnh Phú Thọ, homestay của chàng trai Mường Đinh Văn Sánh (30 tuổi) là minh chứng sinh động cho tinh thần kiên trì khởi nghiệp, từng bước vượt qua đói nghèo, tạo sinh kế bền vững cho gia đình và góp phần đổi thay diện mạo bản làng vùng cao.

Chuyện chàng thanh niên A Súa thoát nghèo ở Mù Cang Chải

Chuyện chàng thanh niên A Súa thoát nghèo ở Mù Cang Chải

TPO - Trong vài năm trở lại đây, trên địa bàn xã Mù Cang Chải đã có nhiều thanh niên lựa chọn ở lại quê hương để phát triển du lịch, góp phần xóa đói giảm nghèo cho chính gia đình và người thân. Trong đó, Giàng A Súa, thôn Màng Mủ, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, đã trở thành một tấm gương điển hình, không chỉ giúp gia đình thoát nghèo bền vững mà còn tạo công ăn việc làm cho người thân và bà con trong bản làng.

Hai chị em thoát nghèo từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng

Hai chị em thoát nghèo từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng

TPO - Bố mất sớm, học hết lớp 9, hai chị em Vừ Thị Xia và Vừ Chứ phải nghỉ học, lấy chồng khi còn rất trẻ. Bước ngoặt đến khi Xia tiếp cận internet từ chiếc điện thoại 900 nghìn đồng do chồng mua, học cách livestream, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội, qua đó tạo ra nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Du lịch 'gõ cửa', cải thiện kinh tế người dân

Du lịch 'gõ cửa', cải thiện kinh tế người dân

TPO - Trên cánh đồng muối trắng phau ở ấp đảo Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An (TPHCM), những diêm dân lom khom kéo cào, từng đường muối xếp thành vệt dài lấp lánh. Ít ai biết, có thời điểm chính những hạt muối này không đủ nuôi gia đình họ qua mùa mưa. Giờ thì khác. Ruộng muối vẫn đó, nhưng đời diêm dân đã rẽ sang một hướng mới - hướng đi mang tên du lịch cộng đồng, cải thiện đời sống kinh tế người dân nơi đây.

Chăn nuôi mở lối thoát nghèo cho người trẻ

Chăn nuôi mở lối thoát nghèo cho người trẻ

TPO - Không chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời, quanh năm trông chờ vào nương rẫy hay đi cày thuê cuốc mướn, nhiều người trẻ ở xã Sông Vàng (thành phố Đà Nẵng) mạnh dạn nuôi hươu, bò, lợn đen… để phát triển kinh tế bởi đây là những mặt hàng bán chạy, giá cao trên thị trường.

Cô gái Thái níu giữ nghề xưa, tạo sinh kế bền vững cho bản làng

Cô gái Thái níu giữ nghề xưa, tạo sinh kế bền vững cho bản làng

TPO - Từ những nén hương trầm mộc mạc, cô gái người dân tộc Thái Lương Thị Nga (SN 1991, trú xã Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) đã bền bỉ thổi vào đó khát vọng khởi nghiệp, biến nghề truyền thống từng lặng lẽ trong núi rừng Phủ Quỳ thành sản phẩm có thương hiệu, mang lại sinh kế ổn định cho bà con và khẳng định giá trị văn hóa của người Thái xứ Nghệ.

Người trẻ 'đánh thức' vùng đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn

Người trẻ 'đánh thức' vùng đất hoang bằng nông nghiệp tuần hoàn

TPO - Giữa bát ngát đồng lúa thôn 5, xã Hòa Khương trước đây (nay là xã Hòa Tiến, TP. Đà Nẵng), nơi từng là một vùng đất bỏ hoang suốt nhiều năm, cỏ dại mọc um tùm, ít người lui tới, giờ đây đã hiện hữu một trang trại nông nghiệp quy mô, bài bản. Những dãy chuồng trại gọn gàng, ao cá trong xanh, tiếng gà vịt rộn ràng vang lên giữa không gian mênh mang gió đồng như minh chứng rõ nét cho sự “hồi sinh” của vùng đất từng bị lãng quên.

Tây Yên Tử xác định du lịch văn hóa và kinh tế rừng để giảm nghèo bền vững

Tây Yên Tử xác định du lịch văn hóa và kinh tế hợp tác xã để giảm nghèo bền vững

TPO - Xã Tây Yên Tử là địa phương đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Ninh. Nơi đây giàu tài nguyên rừng và giá trị văn hóa – tâm linh đặc sắc. Tây Yên Tử xác định giảm nghèo bền vững không chỉ bằng hỗ trợ trực tiếp, mà bằng con đường căn cơ hơn: phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế rừng và du lịch văn hóa sinh thái – tâm linh. Phóng viên Tiền Phong đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Tây Yên Tử, về định hướng chiến lược này.

Mô hình nuôi dúi mở lối thoát nghèo cho người trẻ vùng cao xứ Nghệ

Mô hình nuôi dúi mở lối thoát nghèo cho người trẻ vùng cao xứ Nghệ

TPO - Con đường dẫn vào xóm Bãi Sở, xã Tam Quang (Nghệ An) quanh co giữa những sườn núi trập trùng. Buổi sáng miền núi bảng lảng sương mù, bản làng yên bình đến lạ. Ít ai biết rằng, phía sau những ngôi nhà sàn đơn sơ nơi đây, một mô hình chăn nuôi tưởng như rất “lạ” lại đang âm thầm tạo sinh kế, giúp nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Đó là mô hình nuôi dúi - loài động vật ưa bóng tối, ít người để ý, nhưng giá trị kinh tế mang lại không hề nhỏ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe