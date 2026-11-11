Nước lũ cuồn cuộn, người dân vẫn liều mạng vớt củi trên sông Trà Khúc

TPO - Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi cuồn cuộn, chảy xiết. Bất chấp hiểm nguy và cảnh báo của chính quyền địa phương, nhiều người vẫn liều mình ra mép sông vớt củi.

Nước lũ cuồn cuộn, người dân vẫn liều mạng vớt củi trên sông Trà Khúc. Video: Nguyễn Ngọc

Ngày 11/11, lãnh đạo UBND xã An Phú tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân xuống khu vực bờ kè phía Nam sông Trà Khúc để ngăn chặn tình trạng người dân bất chấp nguy hiểm vớt củi giữa lúc nước lũ dâng cao.

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua, nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Trà Khúc dâng cao, dòng chảy xiết, cuốn theo nhiều thân cây, cành khô và củi mục trôi về hạ lưu.

Mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi cuồn cuộn, chảy xiết.

Theo ghi nhận của phóng viên lúc 14h cùng ngày 11/11, tại khu vực bờ kè phía Nam sông Trà Khúc thuộc xã An Phú, nhiều người vẫn tập trung dọc bờ sông để vớt củi, bất chấp dòng nước lũ đang cuồn cuộn chảy qua.

Người dùng sào tre dài 2-3 m khều những cành cây trôi gần bờ. Người khác thậm chí dùng tay không, lội sát mép nước để kéo các thân cây, khúc gỗ đang bị dòng lũ cuốn đi.

Nhiều người liều lĩnh vớt củi mặc do nước lũ chảy xiết.

Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều đống củi đã được tập kết trên bờ. Ngoài những cành cây nhỏ, không ít thân cây lớn cũng được người dân cố sức kéo vào, dù dòng nước chảy mạnh.

Đáng lo ngại, một số người đứng sát mép nước, liên tục với tay kéo củi mà không có phương tiện bảo hộ. Chỉ cần trượt chân hoặc mất thăng bằng, họ có thể bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Chứng kiến việc làm tiềm ẩn nhiều nguy hiểm như này, nhiều người không khỏi rùng mình.

Sau khi vớt lên, củi được gom thành từng đống dọc đường, chờ vận chuyển về nhà bằng xe máy hoặc xe ba gác.

Chứng kiến cảnh nhiều người mải mê vớt củi giữa dòng nước chảy xiết, không ít người có mặt tại khu vực bờ kè tỏ ra lo lắng trước nguy cơ xảy ra tai nạn.

Theo lãnh đạo UBND xã An Phú, ngay từ sáng sớm 11/11, khi phát hiện người dân tập trung vớt củi tại khu vực bờ sông Trà Khúc, chính quyền đã chỉ đạo công an và dân quân đến hiện trường kiểm tra, nhắc nhở, yêu cầu chấm dứt hoạt động nguy hiểm này.

Sau đó được chuyển về nhà bằng xe máy, ba gác.

Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều người vẫn tiếp tục quay lại bờ sông để vớt củi, bất chấp cảnh báo trước đó.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của phóng viên về tình trạng trên, lãnh đạo UBND xã An Phú cho biết, sẽ tiếp tục cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, xử lý.