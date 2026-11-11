Hoa Lâm bắt tay 'ông lớn' Resorttrust, phát triển Trung tâm khám sức khỏe chuẩn Nhật Bản tại TP.HCM

Vào ngày 09/11/2026, tại Tokyo, trong khuôn khổ Diễn đàn Công tư về Hợp tác Kinh tế và Khoa học - Công nghệ Việt Nam – Nhật Bản, Tập đoàn Hoa Lâm và Tập đoàn Resorttrust Inc. (Nhật Bản) đã chính thức trao thỏa thuận hợp tác chiến lược. Sự kiện diễn ra dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai quốc gia.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai Trung tâm Khám sức khỏe Tiêu chuẩn Nhật Bản tại Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La (TPHCM). Dự án định hướng tích hợp những mô hình chăm sóc sức khỏe dự phòng tối ưu và công nghệ chẩn đoán tiên tiến hàng đầu từ Nhật Bản.

Tiên phong chuẩn mực y tế dự phòng và tầm soát chuyên sâu

Tại Nhật Bản, y tế dự phòng và kiểm tra sức khỏe định kỳ đã trở thành triết lý sống, giúp người dân chủ động phát hiện sớm nguy cơ bệnh lý, đặc biệt là ung thư và các bệnh mạn tính. Tiêu biểu cho mô hình này là hệ thống Grand Himedic Club do Resorttrust phát triển và vận hành thành công trong nhiều thập kỷ qua, nổi tiếng với các tiêu chuẩn khắt khe về tầm soát chuyên sâu, dịch vụ đặc quyền và kết nối điều trị đa chuyên khoa.

Việc Tập đoàn Hoa Lâm bắt tay với Resorttrust đánh dấu bước tiến chiến lược trong việc nội địa hóa các tiêu chuẩn y tế đỉnh cao của Nhật Bản tại Việt Nam. Dự án không chỉ cung cấp dịch vụ tầm soát sức khỏe toàn diện mà còn ứng dụng các quy trình quản lý sức khỏe cá nhân hóa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về dịch vụ y tế chất lượng cao của người dân TP.HCM và khu vực.

Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm và Resorttrust Inc. với văn kiện hợp tác phát triển Trung tâm khám sức khỏe chuẩn Nhật Bản tại Việt Nam

Kiến tạo hệ sinh thái y tế bền vững mang tầm vóc quốc tế

Đầu tư vào hạ tầng y tế chất lượng cao đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và nguồn lực tài chính bền bỉ. Tại TP.HCM, Khu Y tế Kỹ thuật cao Hoa Lâm Shangri-La với quy mô hơn 42 ha là minh chứng rõ nét cho tâm huyết của Madam Trần Thị Lâm - Chủ tịch sáng lập Tập đoàn Hoa Lâm. Trên nền tảng hệ sinh thái y tế hoàn chỉnh từ khám chữa bệnh, nghiên cứu đến đào tạo – bao gồm Bệnh viện Quốc tế City và Bệnh viện Gia An 115 – sự hợp tác với Resorttrust tiếp tục củng cố mảnh ghép quan trọng trong chiến lược phát triển y tế chuyên sâu của Tập đoàn.

Đại diện Tập đoàn Hoa Lâm cùng các doanh nghiệp Việt – Nhật tại lễ trao văn kiện hợp tác ở Tokyo

Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Hoa Lâm kiên định theo đuổi chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực trọng điểm như điều trị ung thư, y học tái tạo và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Việc thúc đẩy các mô hình hợp tác y tế tư nhân chất lượng cao này phù hợp với định hướng phát triển chiến lược của TP.HCM: xây dựng Thành phố trở thành Trung tâm Chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN và thúc đẩy mạnh mẽ du lịch y tế. Qua đó, không chỉ gia tăng nguồn lực đầu tư xã hội mà còn mang lại cho người dân cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế quốc tế ngay tại quê nhà.

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