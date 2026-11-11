Imexforum Medical 2026: Thực hành y khoa với sự hỗ trợ của AI

AI mở ra những phương thức mới hỗ trợ bác sĩ tiếp cận và khai thác tri thức y khoa. Tại chuỗi sự kiện thường niên do Imexpharm tổ chức, ImexForum Medical 2026 đã kết nối gần 1.000 y bác sĩ và chuyên gia y tế trao đổi kiến thức về ứng dụng công nghệ trong thực hành lâm sàng.

Trong lĩnh vực y tế, AI không chỉ giúp tăng tốc và thúc đẩy năng lực nghiên cứu theo cấp số nhân, mà còn mang đến một cuộc cách mạng đối với đội ngũ y tế trong tiếp cận và khai thác nguồn tri thức y khoa khổng lồ. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Medical Internet Research năm 2025, phân tích hơn 106.000 lượt tương tác với AI của 989 bác sĩ cho thấy công nghệ này được khai thác chủ yếu để phục vụ nghiên cứu y khoa và các hoạt động liên quan đến thực hành lâm sàng.

Tại diễn đàn ImexForum Medical 2026, ứng dụng AI trong y khoa là một chủ đề thu hút sự quan tâm chú ý của toàn thể các y bác sĩ và chuyên gia y tế trong cả 3 phiên được tổ chức ở Buôn Ma Thuột, Cần Thơ và Hà Nội.

Các diễn giả và đại diện Imexpharm trao đổi, giải đáp câu hỏi của đội ngũ y tế tại phiên thảo luận trong diễn đàn y khoa ImexForum Medical 2026. Ảnh: Imexpharm

Từ công cụ AI đến năng lực khai thác của bác sĩ

Tại ImexForum Medical 2026, TS.BS Hoàng Lê Phúc - Phó Chủ tịch Hội Tiêu Hóa Gan Mật & Dinh Dưỡng Nhi Việt Nam, Tổng thư ký Hội Nhi khoa TP.HCM trình bày chuyên đề “Vai trò ChatGPT tinh chỉnh trong bệnh lý hô hấp”, mang đến góc nhìn về khả năng ứng dụng AI trong hoạt động chuyên môn của đội ngũ y tế.

AI không chỉ hỗ trợ tra cứu thông tin mà còn có thể giúp bác sĩ tìm kiếm, tổng hợp tài liệu nghiên cứu, phân tích bằng chứng khoa học, tra cứu các hướng dẫn chuyên môn và phục vụ hoạt động nghiên cứu, đào tạo y khoa. Trong đó, kỹ năng tương tác với AI đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc xác định rõ mục tiêu, cung cấp bối cảnh chuyên môn, xây dựng câu hỏi có cấu trúc và yêu cầu nguồn dẫn chứng phù hợp giúp người sử dụng dễ dàng khai thác được thông tin một cách nhanh chóng và chính xác.

TS.BS Hoàng Lê Phúc Trưởng khoa Tiêu Hóa - Bệnh viện Nhi Đồng 1 trình bày chuyên đề “Vai trò ChatGPT tinh chỉnh trong thực hành lâm sàng”. Ảnh: Imexpharm

Sự phát triển nhanh chóng của AI đặt ra yêu cầu trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho đội ngũ y tế, nhằm khai thác công nghệ một cách hiệu quả, an toàn và có trách nhiệm. Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí JMIR Formative Research năm 2026 khảo sát 170 nhân viên cung cấp dịch vụ chăm sóc ban đầu tại Mỹ, 88,2% thấy việc đào tạo sử dụng AI cần được ưu tiên. Điều đó cho thấy luôn có một khoảng cách từ “tồn tại một công nghệ tiên tiến” tới “khai thác và ứng dụng triệt để công nghệ đó phục vụ cho đời sống con người”. Việc cập nhật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bác sĩ tiết kiệm thời gian tìm kiếm, tổng hợp thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả cập nhật kiến thức và phát triển chuyên môn.

Để tối ưu thời gian phản hồi và nâng cao chất lượng các câu trả lời của AI, ChatGPT tinh chỉnh là một công cụ được giới thiệu tại diễn đàn. Đồng thời bác sĩ Phúc cũng giới thiệu hệ sinh thái 49 công cụ GPT y khoa chuyên biệt, được thiết kế phục vụ nhiều nhu cầu như thực hành lâm sàng, y học chứng cứ, nghiên cứu khoa học, đào tạo và quản lý y tế. Việc phát triển các công cụ theo từng lĩnh vực cho thấy tiềm năng ứng dụng AI tạo sinh như một trợ lý hữu ích hỗ trợ bác sĩ tiếp cận và khai thác thông tin chuyên môn.

Hệ sinh thái 49 công cụ GPT y khoa chuyên biệt do TS.BS Hoàng Lê Phúc phát triển. Ảnh: Imexpharm

Theo TS.BS Hoàng Lê Phúc, việc ứng dụng AI trong y khoa cần đi đôi với kiểm chứng thông tin từ các nguồn đáng tin cậy, bảo mật dữ liệu người bệnh và tuân thủ các nguyên tắc chuyên môn. Kết quả do AI cung cấp có thể hỗ trợ quá trình tìm hiểu, phân tích thông tin nhưng không thay thế năng lực đánh giá, quyết định lâm sàng và trách nhiệm của bác sĩ.

ImexForum Medical – Diễn đàn kết nối tri thức và thực hành y khoa

Được tổ chức liên tục từ năm 2019, ImexForum Medical là diễn đàn khoa học thường niên do Imexpharm đứng ra tổ chức cùng sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành và hàng chục ngàn y bác sĩ trong suốt 8 năm qua.

Tại ImexForum Medical 2026, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam, chia sẻ những tiến bộ trong chẩn đoán sớm và điều trị viêm phổi cộng đồng. Trong khi đó, PGS.TS.BS Lê Tiến Dũng, Phó Chủ tịch Hội Hô hấp TP.HCM, tập trung vào chẩn đoán và điều trị viêm phổi bệnh viện, viêm phổi liên quan thở máy, cùng những vấn đề trong lựa chọn và phối hợp kháng sinh thế hệ cũ và mới.

Các chuyên đề nhấn mạnh vai trò của xét nghiệm, bằng chứng khoa học và đánh giá lâm sàng trong việc xác định tác nhân gây bệnh, đặc điểm đề kháng, qua đó hỗ trợ bác sĩ lựa chọn và điều chỉnh phác đồ kháng sinh phù hợp với tình trạng người bệnh

Năm nay, bên cạnh các chuyên đề chuyên môn về hô hấp, nhiễm khuẩn và sử dụng kháng sinh hợp lý, ImexForum lần đầu tiên đưa chủ đề ứng dụng AI vào thảo luận trong chương trình. Việc này cho thấy Imexpharm chủ động kết nối các chuyên gia, tạo cơ hội để đội ngũ y tế tiếp cận những xu hướng công nghệ mới, trao đổi về tiềm năng ứng dụng AI trong học tập, nghiên cứu và thực hành lâm sàng.

ImexForum Medical 2026 thu hút gần 1.000 bác sĩ chuyên khoa hô hấp, dược sĩ và cán bộ y tế tham gia cập nhật kiến thức, trao đổi về những tiến bộ trong thực hành y khoa. Ảnh: Imexpharm

Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị cũng xác định đẩy mạnh ứng dụng AI, dữ liệu lớn và các công nghệ số trong lĩnh vực y tế là một trong những định hướng nhằm nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Là một trong những công ty dược hàng đầu chuyên sản xuất và phân phối thuốc đạt chuẩn WHO-GMP, EU-GMP tại Việt Nam trong gần 50 năm qua, Imexpharm không ngừng nỗ lực lan tỏa những giá trị tích cực tới cộng đồng y khoa thông qua các hoạt động kết nối khoa học. Bên cạnh Imexforum, trong năm 2026, Imexpharm cũng triển khai chuỗi hội thảo chuyên đề “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học và phát triển chuyên môn y khoa” tại một số bệnh viện và phòng khám ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Chủ đề về AI cũng là một trong các nội dung quan trọng mà Imexpharm chia sẻ với các thế hệ dược sĩ tương lai tại các chương trình tư vấn hướng nghiệp phối hợp cùng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ và Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, ĐHQG-HCM.

Với triết lý “1.000 năm sau hoa sen vẫn nở”, Imexpharm không ngừng bứt phá, tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến trong nghiên cứu, phát triển và sản xuất, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo tới cộng đồng.