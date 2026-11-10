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Sức khỏe

MESCELLS và CM PLUS trao văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao 2 nước Việt Nam và Nhật Bản

P.V

Trong khuôn khổ Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản diễn ra tại Tokyo ngày 09/11/2026, Hệ thống Y tế chuyên sâu Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Mescells|MSC (Việt Nam) và CM Plus Corporation (Nhật Bản) đã đã trao văn kiện ghi nhớ hợp tác (MOU) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước, hướng tới chuẩn hóa cơ sở sản xuất tế bào (Cell Processing Center – CPC) tại Việt Nam theo các tiêu chuẩn áp dụng tại Nhật Bản. 

Sự kiện đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược kết nối công nghệ quốc tế, nâng cao năng lực nghiên cứu và phát triển hạ tầng sản xuất tế bào của Mescells|MSC.

Dấu mốc hợp tác tại Diễn đàn công tư Việt Nam – Nhật Bản

Ngày 09/11/2026, tại Khách sạn New Otani, Tokyo (Nhật Bản), Diễn đàn công tư về hợp tác kinh tế và khoa học công nghệ Việt Nam – Nhật Bản với chủ đề “Đồng sáng tạo công nghệ, đồng kiến tạo chuỗi giá trị tương lai” đã diễn ra, mở ra thêm những cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước trong các lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển chuỗi giá trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Y tế chuyên sâu Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Mescells|MSC - Bà Nguyễn Thị Thu Hiền (áo dài xanh), và ông Satoshi Suekane, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện CM Plus Corporation trao văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ diễn đàn, Mescells|MSC và CM Plus Corporation đã trao văn kiện hợp tác trước sự chứng kiến của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đây là dấu mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của Mescells|MSC, đồng thời tạo tiền đề để thúc đẩy trao đổi chuyên môn, tiếp cận kinh nghiệm quản lý, quy trình công nghệ và tiêu chuẩn kỹ thuật từ Nhật Bản, hướng tới nâng cao năng lực nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ tế bào, y học tái tạo tại Việt Nam.

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Đại diện hai đơn vị: bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Y tế chuyên sâu Y học tái tạo và Trị liệu tế bào Mescells|MSC và ông Satoshi Suekane, Chủ tịch kiêm Giám đốc đại diện CM Plus Corporation trao văn kiện hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Ảnh: Khánh Linh

CM Plus đồng hành cùng Mescells|MSC trong chuẩn hóa cơ sở sản xuất tế bào

Theo nội dung MOU, CM Plus Corporation sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên môn, hỗ trợ Mescells|MSC trong quá trình chuẩn hóa và đăng ký công nhận cơ sở sản xuất tế bào tại Hà Nội theo các tiêu chuẩn, yêu cầu của Nhật Bản áp dụng đối với Trung tâm xử lý tế bào (Cell Processing Center – CPC).

Trọng tâm hợp tác là hướng tới việc cơ sở sản xuất tế bào của Mescells|MSC đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW). Quá trình này bao gồm việc tiếp cận kinh nghiệm xây dựng hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hoàn thiện quy trình vận hành, điều kiện cơ sở vật chất và các yêu cầu kỹ thuật trong hoạt động xử lý, sản xuất tế bào. Đây là nội dung hợp tác có ý nghĩa quan trọng đối với định hướng phát triển năng lực sản xuất tế bào của Mescells|MSC. Bởi trong lĩnh vực công nghệ tế bào, việc xây dựng một cơ sở sản xuất đáp ứng yêu cầu chuyên môn không chỉ đòi hỏi nền tảng công nghệ mà còn cần hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, điều kiện cơ sở vật chất phù hợp, quy trình vận hành được kiểm soát và khả năng đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt.

Thông qua sự đồng hành của đối tác Nhật Bản, Mescells|MSC có cơ hội tiếp cận kinh nghiệm quản trị và phương pháp kiểm soát chất lượng chuyên sâu, từng bước hoàn thiện năng lực vận hành cơ sở sản xuất tế bào theo định hướng chuẩn hóa quốc tế.

Nền tảng nghiên cứu, đào tạo và phát triển công nghệ tế bào của Mescells|MSC

Mescells|MSC là hệ thống y tế chuyên sâu về nghiên cứu, đào tạo, sản xuất và ứng dụng y học tái tạo, trị liệu tế bào. Hệ sinh thái của Mescells|MSC được phát triển trên nền tảng kết nối giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực y tế và xây dựng hạ tầng phục vụ hoạt động công nghệ tế bào.

Trong đó, Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ Tế bào Mescells là một trong những đơn vị tư nhân tại Việt Nam được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp phép nghiên cứu công nghệ, liệu pháp tế bào trong y học tái tạo. Viện đồng thời được Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) cấp phép đào tạo cho bác sĩ, nhân viên y tế về công nghệ tế bào gốc.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Mô Mescells là một trong những ngân hàng mô tư nhân đầu tiên tại Việt Nam được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, với chức năng tiếp nhận, bảo quản, lưu trữ và vận chuyển mô mỡ, mô dây rốn.

Những nền tảng này tạo nên hệ sinh thái có tính liên kết giữa nghiên cứu, đào tạo và các hoạt động chuyên sâu về công nghệ tế bào. Trong đó, việc phát triển cơ sở sản xuất tế bào theo định hướng chuẩn hóa quốc tế là một mắt xích quan trọng, góp phần hoàn thiện năng lực của Mescells|MSC trong toàn bộ chuỗi hoạt động từ nghiên cứu đến sản xuất và ứng dụng.

Hệ thống phòng LAB tại Mescells|MSC xây dựng theo tiêu chuẩn GMP-WHO, đảm bảo an toàn và chất lượng trong quá trình sản xuất, lưu trữ và thử nghiệm tế bào

Hợp tác với CM Plus vì vậy không phải là một hoạt động riêng lẻ, mà nằm trong định hướng dài hạn của Mescells|MSC nhằm tiếp cận kinh nghiệm quốc tế, nâng cao năng lực quản lý chất lượng và từng bước phát triển hạ tầng sản xuất tế bào đáp ứng các yêu cầu chuyên môn ngày càng cao.

#Mescells|MSC #CM Plus Corporation

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