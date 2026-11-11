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Pháp luật

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Bắt giam nhóm sản xuất viên giảm cân giả bằng bột mì

Nguyễn Hoàn

TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, bắt tạm giam 3 bị can để điều tra về hành vi sản xuất thực phẩm chức năng là viên nén giảm cân, tăng cân gia truyền giả bằng bột mì.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Biển, Nguyễn Văn Hiếu và Lãnh Thị Thu Hương cùng về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, xảy ra tại phường Nhị Chiểu.

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an phường Nhị Chiểu tổ chức lực lượng kiểm tra cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng do Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, ở phường Nhị Chiểu) điều hành.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát ghi nhận cơ sở này đang sản xuất thực phẩm chức năng, gồm các viên giảm béo tan mỡ, viên uống tăng cân gia truyền Đông Nam y, viên bổ huyết điều kinh.

Cảnh sát phát hiện, thu giữ hơn 5.000 hộp thành phẩm các loại và số lượng lớn vỏ nang, lọ, hộp, tem nhãn chưa sử dụng và nguyên liệu.

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Tang vật trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ đầu năm 2026, các đối tượng đã bàn bạc tổ chức sản xuất, thuê địa điểm, tuyển công nhân và thuê Lãnh Thị Thu Hương làm quản lý.

Quy trình sản xuất chia thành các công đoạn, đóng bột vào viên nang, đóng lọ, đóng hộp, dán tem nhãn, đóng gói đơn hàng rồi giao cho đơn vị vận chuyển. Nguyên liệu đóng vào viên nang là bột mì.

Các đối tượng in nhãn ghi các công dụng khác nhau như: giảm cân, tăng cân, hỗ trợ dạ dày, bổ huyết điều kinh, rồi bán ra thị trường với giá từ 150.000 – 24.000 đồng/hộp.

Đáng chú ý, các loại sản phẩm với công dụng khác nhau nhưng đều được làm từ một loại nguyên liệu và chỉ phân biệt sản phẩm bằng các tem nhãn.

Kết quả trưng cầu giám định của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an thể hiện, 5 mẫu sản phẩm đều không có thành phần chính như công bố trên nhãn mác.

Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

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#Hải Phòng #sản xuất hàng giả #buôn bán hàng giả #viên né giảm cân #thực phẩm chức năng

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