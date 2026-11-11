Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Vì sao giữ lại biệt thự cổ giữa Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm?

Trần Hoàng

TPO - Dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm đang tập trung hoàn thiện các hạng mục chính của giai đoạn 1. Biệt thự hai tầng phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề.

Ngày 11/11, UBND phường Hoàn Kiếm có thông tin về giai đoạn 1 của dự án Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, khu đất xây dựng quảng trường – công viên có diện tích 21.151 m², thuộc phạm vi nghiên cứu quy hoạch 26.333 m² tại khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm và ga C9. Khu vực tiếp giáp các phố Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ và Trần Nguyên Hãn, có điều kiện kết nối với không gian đi bộ, góp phần mở rộng diện tích sinh hoạt văn hóa và cộng đồng tại trung tâm Thủ đô.

Theo phường Hoàn Kiếm, dự án hoàn trả tạm mặt bằng được khởi công từ tháng 3/2026 đến nay đã cơ bản hoàn thành các hạng mục theo chỉ đạo của Thành phố. Mặt bằng được bàn giao theo tiến độ của công tác GPMB nên chủ đầu tư đã phối hợp với các nhà thầu tổ chức thi công cuốn chiếu: vừa phá dỡ, thu dọn tại các vị trí mới tiếp nhận, vừa triển khai làm nền, lát đá sân và đường dạo tại các khu vực đủ điều kiện. Cách tổ chức này giúp hạn chế thời gian chờ mặt bằng, duy trì tiến độ trong điều kiện thi công tại khu vực Trung tâm.

tp-quang-truong-phia-dong-anh.jpg
Quảng trường - Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Duy Phạm

Đại diện phường cho biết, hiện các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị để hoàn thiện các khu vực của Quảng trường chính, hướng tới phục vụ người dân, du khách và các chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, Lễ hội sáng tạo và Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia năm 2026. Việc đưa những khu vực đủ điều kiện vào sử dụng sớm được xác định là nhiệm vụ ưu tiên nhưng đồng thời vẫn bảo đảm yêu cầu an toàn và chất lượng công trình.

Điểm nổi bật của phương án hoàn trả tạm là lựa chọn kết cấu lát đá có thể tháo dỡ thay vì cố định toàn bộ trên nền bê tông. Mặt sân sử dụng đá granite kích thước 15 × 15 cm, dày 10 cm, đặt trên lớp đệm cát vàng dày 5 cm. Kết cấu này đáp ứng mục tiêu khai thác trước mắt, đồng thời dễ dàng thu hồi tái sử dụng cho các dự án hạ tầng khác của phường khi Thành phố triển khai quy hoạch tổng thể khu vực. Giải pháp này góp phần bảo vệ môi trường, tăng tính thẩm thấu của lớp vật liệu lát đồng thời tiết kiệm vật liệu, tránh lãng phí. Đây là cách tiếp cận chú trọng tính kế thừa giữa các giai đoạn, sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.

Về quy mô, dự án bố trí khoảng 8.700 m² sân và đường dạo lát đá; khoảng 5.936 m² dành cho cây xanh, thảm cỏ và khu vực trông giữ xe, trong đó riêng thảm cỏ chiếm khoảng 28% diện tích khu đất. Hệ thống cây xanh hiện hữu có giá trị được bảo tồn, kết hợp trồng bổ sung cây bóng mát; cùng với ghế nghỉ và chiếu sáng cảnh quan, tạo nên không gian công cộng xanh, thân thiện, phục vụ người dân và du khách cả ban ngày lẫn buổi tối.

Đáng chú ý, cùng với việc chỉnh trang cảnh quan, dự án quan tâm gìn giữ dấu ấn kiến trúc khu vực. Biệt thự hai tầng phía phố Lý Thái Tổ, thuộc khuôn viên Điện lực Hà Nội cũ, được tạm giữ lại và cải tạo phục vụ trưng bày, triển lãm theo chuyên đề.

Theo quy hoạch, biệt thự của Viện Văn học và tòa nhà Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng được giữ lại để tu bổ, phục vụ hoạt động văn hóa.

Việc hình thành Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm giúp mở rộng không gian công cộng, nâng cao chất lượng cảnh quan và phát huy giá trị văn hóa khu vực hồ Hoàn Kiếm. Với phương án triển khai theo giai đoạn, kết hợp khai thác sớm và tái sử dụng vật liệu, dự án hướng tới mục tiêu phục vụ nhu cầu hiện tại của nhân dân, đồng thời chuẩn bị điều kiện cho phát triển không gian trung tâm Thủ đô trong tương lai.

Xem thêm

#Quảng trường – Công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm #Hồ Hoàn Kiếm #Công trình công cộng #Không gian xanh đô thị #Bảo tồn kiến trúc #phường Hoàn Kiếm

Cùng chuyên mục

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng

Dự án mở rộng đường Tam Trinh tăng vốn hơn 300 tỷ đồng

TPO - UBND thành phố Hà Nội vừa quyết định điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án mở rộng đường Tam Trinh thêm hơn 300 tỷ đồng, gia hạn thời gian hoàn thành công trình đến hết quý II/2027 do những vướng mắc kéo dài về mặt bằng.

Hà Nội rào chắn một phần đường Nguyễn Trãi

Hà Nội rào chắn một phần đường Nguyễn Trãi

TPO - Bắt đầu từ đêm 12/11, trục đường Nguyễn Trãi sẽ được rào chắn cục bộ trong khung giờ 22h đến 5h sáng hôm sau nhằm phục vụ thi công hạng mục cáp điện ngầm ngang đường thuộc dự án Vành đai 2,5.

Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

Diện mạo cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên sau hơn một năm thi công

TPO - Cầu Trần Hưng Đạo và Tứ Liên đang dần hiện rõ hình hài trên sông Hồng, với các hạng mục trụ cầu, thân tháp và đường dẫn được triển khai đồng loạt. Hai công trình được kỳ vọng tăng kết nối giữa hai bờ, góp phần giảm áp lực giao thông cho Hà Nội.

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

Xử lý 18.000 căn hộ vượt quy hoạch của Tập đoàn Mường Thanh là 'đặc thù của đặc thù'

TPO - Theo Trưởng ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Trần Hợp Dũng, Nghị quyết 96 quy định cơ chế, chính sách đặc thù nhằm khắc phục vi phạm đất đai, trật tự xây dựng tại 12 dự án vi phạm của Tập đoàn Mường Thanh được xem là “đặc thù của đặc thù” nhằm xử lý điểm nghẽn vi phạm đất đai, trật tự xây dựng kéo dài nhiều năm.

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

Bản tin Thời tiết Hà Nội (8 - 9/11): Không khí lạnh mạnh liên tiếp tràn về, khu vực sắp lạnh kéo dài

TPO - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới khu vực Thủ đô Hà Nội chịu ảnh hưởng từ khối không khí lạnh cường độ mạnh tác động, nền nhiệt miền Bắc giảm sâu, trời chuyển mưa dông. Các chuyên gia nhận định sau đó không khí lạnh tiếp tục tăng cường khiến trời rét kéo dài.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe